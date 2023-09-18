إطلاق عدد من الشركات الريادية الأردنية الناشئة

عمان – وقعت منصة طلال أبوغزاله العالمية للتدريب الرقمي، التي يرأسها سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، مذكرة تفاهم مع المنصة الرقمية لتطوير ريادة الأعمال Entreviable التي يرأسها معالي الدكتور معن القطامين، للتعاون في مجال التعليم الرقمي والريادة.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتمكين الشباب في الأردن والوطن العربي من دخول عالم ريادة الأعمال الرقمية.

وأعرب الدكتور أبوغزاله عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة، وبالدكتور القطامين الذي يتولى المسؤولية المجتمعة لخدمة الوطن من خلال مسؤولياته الرسمية والتطوعية التي يتولاها. وأشار إلى إيمانه بأهمية المسؤولية المجتمعية التي دعته من خلال دوره في الأمم المتحدة إلى إطلاق تشريع يتضمن واجبات الشركات والأشخاص تجاه المجتمع.

وأشار الدكتور أبوغزاله إلى الثورة المعرفية التي يمر بها العالم حاليا، وما قامت به المجموعة تماشيا مع هذه الثورة، بتحويل جميع مؤسساتها التعليمية والتدريبية لتقديم خدماتها رقميا، مضيفا أنه سيتم إطلاق مشروع يضم مؤسسات التعليم في العالم، ومبادرة التعلم الرقمي للجميع في الأردن.

من جانبه، أكد الدكتور معن القطامين اعتزازه وفخره بمسيرة الدكتور طلال أبوغزاله وتاريخه الحافل في تعزيز قدرات الشباب العربي بالمعرفة وعلوم المستقبل، الأمر الذي يتوافق مع أهداف الدكتور القطامين التي يعمل على تحقيقها خلال مسيرته الأكاديمية والمهنية على امتداد السنوات الماضية في مجالات التدريب الرقمي وريادة الأعمال الرقمية.

وأشار الدكتور القطامين إلى أن هذه المسيرة تم تتويجها بإطلاق أول منصة عربية لتطوير ريادة الأعمال، المتاحة مجانا لجميع الناطقين باللغة العربية، حيث وصل عدد المنضمين إلى هذه المنصة أكثر من 160 ألف مستخدم من أكثر من مئة دولة حول العالم.

وقال القطامين أنه تم مؤخراً وبالتعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إطلاق أول مبادرة عربية لتأهيل مليون رائد أعمال رقمي عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية وبإدارة وتنفيذ منصة EntreViable.

وعلى هامش الحفل، تم الإعلان عن إطلاق عدد من الشركات الريادية الناشئة والتي احتضنتها المنصة الرقمية لتطوير ريادة الأعمال.

واستعرض السيد ثائر فرارجة شركته Beyond Universe المتخصصة بتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المدمج (الميتافيرس) Mixed Reality & Virtual Reality وبين أنها تعمل على تنفيذ مشاريع إنشاء وتشغيل مختبرات الميتافيرس التعليمية في الجامعات والمؤسسات التعليمية.

كما قدم السيد أيمن هارون شرحا عن شركة Sa3idd، وهي منصة رقمية أردنية عربية تساعد الشباب من أصحاب المهارات والراغبين بالانضمام لعالم العمل الحر لعرض خدماتهم على شركات تطلب هذه الخدمات بإشراف ومتابعة منصة "ساعد" لضمان حقوق الطرفين وجودة الخدمات.

وقدم السيد رامي الشرع شرحا عن تطبيق "تنديلات" 10-DEALAT الذي يعتبر فكرة مبتكرة في مجال التجارة الإلكترونية كونه يمثل التطبيق منصة للتجارة الإلكترونية، يتيح للموردين عرض منتجاتهم وخدماتهم، ومنح خصومات للمشتركين خلال مدة زمنية محددة ولعدد محدد منهم، حيث يعد التطبيق نموذج عمل مبتكر يطبق نظام الشراء الجماعي بطريقة مجدية للمستخدمين.

وقدم السيد رامي حسنين شرحا عن شركة أرقام وبيانات لدراسات وأبحاث السوق Logattaالمتخصصة في استخدام علوم البيانات والإحصائيات وعلوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي لتحديد احتياجات السوق وبناء منتجات مبتكرة، وكيف يمكن للوحات المعلومات التفاعلية التي تحتوي على بيانات أن تساعد في اتخاذ القرار واكتساب الميزة التنافسية.

كما تم الاعلان عن شركة KeepRec والتي احتضنها ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي، كشركة رائدة في مجال صناعة الإعلانات والأفلام القصيرة والأفلام التوعوية في الأردن، والتي تسعى إلى تحويل المشاهدات العادية إلى تجارب استثنائية لا تُنسى من خلال صناعة الأفلام لقصص فنية مبتكرة تلامس مشاعر المُتَلقي.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الدروع التذكارية بين المشاركين.

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