حقق التحالف المكون لشركة (Red Sea Wind Energy SAE) البحر الأحمر لطاقة الرياح ش.م.م إنجازاً هاماً حيث توصلت الشركة إلى الإغلاق المالي لمشروع محطة الرياح الجديدة بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس بالقرب من رأس غارب، خليج السويس، جمهورية مصر العربية .

سيقوم التحالف بتشغيل وصيانة محطة لإنتاج طاقة الرياح بموجب اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية (PPA) مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) لمدة 25 عاماً، وسيتم توصيل المحطة بالشبكة القومية لنقل الكهرباء على مرحلتين مع التشغيل الكامل لمحطة الرياح والمخطط له في الربع الثالث من عام 2025. وتضمن وزارة المالية المصرية التزامات الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) بموجب اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية.

ستقوم شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح ش.م.م بتطوير محطة الرياح وامتلاكها وتشغيلها(BOO) ، وتبلغ نسبة مساهمة وملكية أعضاء التحالف نسبة قدرها (35٪) لشركة ENGIE ، ونسبة قدرها (25٪) لشركة أوراسكوم للإنشاءات ، ونسبة قدرها (20٪) لشركة Toyota Tsusho Corporation ، ونسبة قدرها (20٪) لشركة Eurus Energy Holdings. وستقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بتنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية لمحطة الرياح.

كما سيقوم المشروع بتوفير طاقة نظيفة لأكثر من 800,000 منزل مصري. ويساعد المشروع أيضاً في تسريع انتقال مصر إلى أنتاج الطاقة المتجددة ، مما سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي مليون طن سنوياً. يندرج المشروع في إطار ركيزة الطاقة لبرنامج Nexus of Water-Food-Energy، وهي مبادرة قدمتها الحكومة المصرية في COP 27 في نوفمبر 2022 و الذى يعد تحولا كبيرا في قطاع الطاقة النظيفة.

يتم توفير تمويل المشروع من قبل بنك اليابان للمؤسسة الدولية (JBIC) بالتنسيق مع شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك نورينشوكين، وسوسيتيه جنرال إس إيه، تحت تغطية نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD). وسيكون بنك (ش.م.م) HSBC Egypt بمثابة بنك رأس المال العامل ووكيل الضمان المحلى.

يعتمد مشروع محطة الرياح الجديدة بقدرة 500 ميجاوات على النجاحات السابقة الذي حققها التحالف في تطوير أول مشروع منتج للطاقة المتجددة (IPP) في مصر من نوعه وحجمه (تم انهاؤه في أكتوبر 2019 قبل الموعد المحدد)، ويضاعف بمقدار ثلاث مرات قدرة طاقة الرياح لتحالف المطورين في مصر ليصل إلى 762.5 ميجاوات.

يمثل هذا المشروع أول تمويل مشترك بين بنك اليابان للتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية(EBRD) منذ توقيع مذكرة التفاهم في أكتوبر 2022 لتعزيز التعاون بين المنظمتين ، وأول مشروع مشترك بين NEXI والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD)منذ توقيع مذكرة التفاهم في أكتوبر 2020.

وعلق محمد حسين ، العضو المنتدب لشركة ENGIE للطاقة المتجددة في AMEA والمدير الإقليمي لجنوب إفريقيا : "يسر شركة ENGIE أن تكرر نفس الشراكات التي قامت بها مع محطة رياح رأس غارب البالغة 262.5 ميجاوات لخليج السويس 2 والتي بمجرد اكتمالها في عام 2025 ستكون واحدة من أكبر محطات انتاج الرياح لشركة ENGIE . نريد أن نظهر التزام شركة ENGIE بدعم طموحات الحكومة المصرية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون".

وعلق خالد الدجوي، رئيس قطاع استثمارات البنية التحتية لشركة أوراسكوم للإنشاءات (Concessions) ، قائلاً: "يسعدنا تعزيز تعاوننا مع كل من شركائنا - الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بينما نحقق هذا الإنجاز الهام في محطة الرياح الثانية في مصر. يمثل هذا المشروع الجهود المشتركة لتحالفنا ومجموعة قوية من المؤسسات المالية الدولية ووكالات ائتمان الصادرات والبنوك التجارية و وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لتقديم مشروع هام يساعد على تسريع التحول في قطاع الطاقة المتجددة في مصر".

وعلق لتوشيوكي إيشيكورو، الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع والطاقة والآلات بشركة تويوتا تسوشو كوربوريشن ، "يسر شركة Toyota Tsusho وشركة Eurus Energy Holdings التابعة لنا أن تواصل بهذا المشروع التاريخي لمحطة الرياح بقدرة 500 ميجاوات مع شركائنا أوراسكوم للإنشاءات وENGIE والحكومة المصرية. تعد مصر شريكاً مهماً للغاية بالنسبة لنا وبتاريخ أعمال حافل على مدى 90 عاماً، ومازلنا ملتزمين بتحقيق الحياد الكربوني في مصر".

#بياناتشركات

- انتهى -

مسئول علاقات المستثمرين

الأستاذ/ هشام الحلبي

hesham.elhalaby@orascom.com

ir@orascom.com

0900 318 4 971+

www.orascom.com

(بورصة ناسداك دبي: OC، وبالبورصة المصرية: ORAS)