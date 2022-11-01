سيعزز التعاون بين Enekom وجاهزية خدمات تكنولوجيا وسلامة السكك الحديدية في المنطقة

أبوظبي: وقّعت شركة جاهزية، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والمزود الشامل للحلول الدفاعية وخدمات الاستجابة للطوارئ، وشركة Enekom، الشركة التركية الرائدة في تكنولوجيا السكك الحديدية والبحث والتطوير والهندسة، اليوم اتفاقية شراكة للتوسع في حلول وتقنيات السكك الحديدية في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية، ستكون جاهزية الموزع الحصري لمنتجات شركة Enekom من أجهزة الاستشعار ®RailAcoustic الحاصلة على براءة اختراع في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز أمن السكك الحديدية.

ومع استمرار دولة الإمارات في تطوير صناعة السكك الحديدية، تتمتع المحفظة الحالية لشركة جاهزية بمؤهلات فريدة لإفادة هذا القطاع الاستراتيجي من خلال التدريب على مكافحة الحرائق والتدريب على الصحة والسلامة وخدمات التدريب المتخصصة، فضلاً عن المنتجات المبتكرة الجديدة الخاصة بصناعة السكك الحديدية.

وتم الإعلان عن الشراكة خلال "أديبك"، المعرض الذي ستجتمع فيه منظومة الطاقة العالمية لاستكشاف اتجاهات السوق، وحلول المصادر، وممارسة الأعمال عبر سلسلة القيمة الكاملة للصناعة، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال طلال الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة جاهزية: "نحن حريصون على الاستفادة من هذه الفرصة مع Enekom لتحسين أمن السكك الحديدية في دولة الإمارات، والمساهمة بقيمة محلية كبيرة وتعزيز التكامل التكنولوجي في قطاع السكك الحديدية. وتماشياً مع جهودنا المستمرة لترسيخ مكانة ايدج كمزود رائد لخدمات الطوارئ ولضمان خيارات السلامة المثلى، فإن هذا التعاون بين جاهزية وEnekom سيمكّن النمو ويتيح الفرصة لتعزيز تكنولوجيا السكك الحديدية وخدمات السلامة في دول مجلس التعاون الخليجي".

وقال هالوك غوكمن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Enekom: "نرى في شراكتنا مع جاهزية فرصةً لتعزيز تأثيرنا المرتبط بقدرات السكك الحديدية في المنطقة ونفخر بتوسيع وجودنا في دولة الإمارات. فمن خلال دعم نمو القطاع محليًا وخارجيًا، تضمن شراكتنا حصول دولة الإمارات على أفضل الخيارات في الإمكانات التكنولوجية للسكك الحديدية".

وتعتبر شركة جاهزية المزود الرائد في المنطقة لخدمات مكافحة الحرائق والإنقاذ في حالات الطوارئ، والتدريب العسكري الشامل وحلول التدريب، وهندسة الأنظمة وخدمات إدارة المشاريع الفنية، بما في ذلك تكامل الأنظمة.

وتندرج شركة جاهزية ضمن قطاع التجارة ودعم المهام في ايدج، مجموعة التدريب والتكنولوجيا المتقدمة للدفاع ومجالات أخرى، والتي تصنف بين أفضل 25 موردًا عسكريًا في العالم.

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