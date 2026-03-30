دبي، الإمارات العربية المتحدة، حازت خدمات ‘Elite’من راك بنك على الجائزتَين المرموقتَين:

• أفضل بنك في الشرق الأوسط للخدمات المصرفية المميزة

• أفضل بنك في الإمارات للخدمات المصرفية المميزة

وتُمنح الجوائز للمؤسسات التي تُثبت تميّزها في تقديم خدمات مصرفية عالية المستوى وإدارة الثروات بأسلوب مختلف ومتفرّد، مع تركيز قوي على العملاء وتحقيق نمو مستدام في الأعمال.

وواصل راك بنك على مدار السنوات الماضية تعزيز عروضه ضمن خدمات إليت وإدارة الثروة، وتوسيع حضوره من خلال افتتاح مراكز مخصصة لهذه الفئة من الخدمات في دبي ورأس الخيمة وأبوظبي. وتجمع هذه المراكز بين إدارة علاقات مخصصة للعملاء وقدرات رقمية مُحسّنة، إلى جانب مجموعة أوسع من الحلول الاستثمارية.

ويستفيد العملاء من عروض شاملة تغطي أسواق الدخل الثابت العالمية، مديري الصناديق الدولية، وتداول العملات الأجنبية، والمنتجات المهيكلة، وحلول الإقراض، إلى جانب قدرات استثمارية رائدة في مجال الذهب والعملات المشفرة. وتُعَزَّز هذه الباقة من الخدمات بحلول التمويل العقاري هوم إن ون الخاصة بالبنك، والتي تمكّن العملاء من إدارة ثرواتهم واحتياجات أسلوب حياتهم بسلاسة.

وتُقدَّم جميع هذه الخدمات والعروض عبر تجارب تركّز على الجانب الرقمي لكنها مدعومة بلمسة إنسانية، تجمع بين مسارات رقمية سهلة الاستخدام ومديري علاقات مخصصين، إلى جانب شبكة موسّعة من مراكز خدمات ‘Elite’في دبي ورأس الخيمة وأبوظبي، بما يضمن دعماً شخصياً عند الحاجة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شهزاد حميد، المدير العام للخدمات المصرفية في راك بنك:

"يمثل فوز راك بنك بلقبَي أفضل بنك للخدمات المصرفية المميزة في الإمارات والشرق الأوسط من جوائز يوروموني 2026 تقديراً مهماً يؤكد الزخم القوي الذي تشهده منظومة خدمات ‘Elite’ وإدارة الثروات لدينا. وتعكس هذه الجوائز قوة ما نقدّمه من حلول متكاملة، ترتكز على إدارة الثروات وفق احتياجات العملاء، وحلول استثمارية متقدمة، وقدرات تمويل عقاري هي الأفضل ضمن فئتها، إلى جانب الاستثمار في الأصول الرقمية والبديلة، وإدارة علاقات مخصصة لكل من العملاء، جميعها ضمن تجربة متكاملة عبر مختلف القنوات، صُممت لمواكبة تطور تطلعات عملائنا.

ومع استمرار نمو شريحة العملاء من أصحاب الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات، نؤكد التزامنا بتعزيز منظومة خدمات إليت وإدارة الثروات، من خلال تقديم حلول مالية شاملة تدعم الأهداف المالية لعملائنا، وتمكّنهم في الوقت ذاته من تحقيق تطلعاتهم المعيشية والتجارية على حد سواء".

لمحة عن بنك رأس الخيمة الوطني

يشكل راك بنك، المعروف أيضاً باسم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)، إحدى أكثر المؤسسات المالية عراقةً وديناميكيةً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونجح البنك منذ تأسيسه في عام 1976 في حجز مكانة رائدة في السوق، حيث يوفر مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويُعد البنك شركة مساهمة عامّة ومقرّها إمارة رأس الخيمة، في حين يقع المكتب الرئيسي للبنك في مبنى راك بنك على شارع الشيخ محمد بن زايد. وتملك حكومة رأس الخيمة حصّة الأغلبية من أسهم البنك، المطروحة للتداول العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

ويتميز راك بنك بتركيزه على الابتكار والتزامه الراسخ بتقديم خدمة عملاء استثنائية. وتهدف جهود التحول الرقمي التي يبذلها البنك إلى تحقيق رؤيته في أن "يصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية" لدعم عملائه في مختلف محطات حياتهم.

ويقدم بنك رأس الخيمة الوطني مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، وذلك بالاعتماد على حلول مصرفية رقمية متطورة عبر 21 فرعاً. ويقدّم البنك كذلك خدمات مصرفية متوافقة الشريعة الإسلامية من خلال وحدته المتخصصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، لضمان تجربة سلسة للعملاء سواء ضمن فروعه أو عبر الإنترنت.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakbank.ae.

twitter.com/rakbanklive

Instagram.com/rakbank

tiktok.com/@rakbank

linkedin.com/rakbank

لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:

شركة جامبت للعلاقات العامة

سوزانا سعود

نائب مدير حسابات العملاء

suzana@gambit.ae