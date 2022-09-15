برنامج جديد، أطلقته سدايا في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انعقدت في الرياض، ويعزز الشراكة مع Google Cloud

البرنامج يهدف إلى معالجة الفجوة بين الجنسين في الذكاء الاصطناعي ويمكّن أكثر من 25 ألف امرأة في الأسواق الناشئة من الانضمام إلى مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس المقبلة

الرياض- أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) وGoogle Cloud عن تعاون جديد يهدف إلى تمكين النساء على مستوى العالم من ممارسة وظائف في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وستركز مبادرة "Elevate" التي تم الكشف عنها خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، على تمكين المرأة في الأسواق الناشئة من خلال تدريب أكثر من 25000 امرأة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

يقدم البرنامج منهجًا مدته أربعة أشهر تم تطويره بالتعاون مع Google Cloud، سيتمكن المشاركون فيه من الوصول إلى جلسات تدريبية مجانية مصممة لتغذيتهم بالمهارات والخبرة اللازمة لأدوار مثل مهندس السحابة، مهندس البيانات، مهندس التعلم الآلي، أو الأعمال السحابية. ويوفر البرنامج أيضًا التوجيه من خبراء الصناعة في Google Cloud وSDAIA. وستكون فرصة التقديم متاحة لطلاب الجامعات والخريجين الذين يمتلكون خلفية في العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

وتم تصميم البرنامج من SDAIA وGoogle Cloud ليتيح وصول السيدات إليه من هنّ في مجال التكنولوجيا والعلوم، والمهتمات بممارسة المهن في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بحيث يكنّ أكثر استعداداً لمتابعة فرص العمل المتزايدة في هذا المجال.

الأستاذة رحاب العرفج، مدير عام مبادرات SDAIA، التي أعلنت عن المبادرة أوضحت أن برنامج Elevate يسعى إلى سدِّ الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، خاصة في الأسواق الناشئة. وقالت "نحن نشعر بالفخر كوننا نقوم بالمساعدة في تمويل وتحفيز وتسريع تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي في كلٍّ من المملكة العربية السعودية والعالم".

وفي الوقت الذي تشهد فيه صناعة الذكاء الاصطناعي نمواً بوتيرة متسارعة، فإن تمثيل المرأة لا يزال محدوداً، حيث تمثل النساء 12% من الباحثين العالميين في مجال الذكاء الاصطناعي، و8% فقط من بين مطوري البرمجيات المحترفين على مستوى العالم؛ وفقًا لدراسة لليونسكو. كما كشفت الدراسة أن خُمس الموظفين في الأدوار الفنية في كبرى شركات التعلم الآلي هم من النساء.

وكشفت غريتا كروبتسكي، نائبة رئيس العمليات ونمو العملاء في Google Cloud: عن ضرورة تمكين المرأة لتلعب دورًا مهمًا في توسيع نطاق الرقمنة، لاسيما وأن برنامج Elevate سيساعد في سد الفجوة من خلال منح النساء الفرصة للوصول إلى برامج التدريب في منتجات وحلول Google Cloud، والتي تشهد الطلب الأسرع نموًا". وأضافت، إن تعزيز محو الأمية الحاسوبية والبيانات ضروري لدفع النمو الاقتصادي الشامل اليوم.

يُعد برنامج "Elevate" واحدًا من العديد من المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي جمعت قادة الفكر الدوليين لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي. وتعد القمة وأوجه التعاون التي تم الإعلان عنها خلال المناسبة، مع جهات مثل Google Cloud والبنك الدولي، واحدة من الوسائل التي تعمل بها المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

#بياناتشركات

- انتهى -