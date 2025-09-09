دبي | نيويورك - يسرنا في EisnerAmper أن نرحب بانضمام EisnerAmper الإمارات العربية المتحدة إلى شبكة EisnerAmper العالمية. EisnerAmper العالمية هي شبكة دولية من الشركات الأعضاء المستقلة، تم إنشاؤها لتلبية احتياجات العملاء المتخصصة في مجالات التدقيق والضرائب والاستشارات في كافة أنحاء العالم. توسعنا في الإمارات العربية المتحدة سيعمل على تمكين EisnerAmper العالمية من تقديم مجموعة شاملة من الحلول الاستشارية للشركات في جميع أنحاء المنطقة.

وقد صرح بيتر كوجان Cogan( )Peter، الشريك المدير للخدمات المالية في EisnerAmper ورئيس مجلس إدارة EisnerAmper العالمية: "نفخر بانضمام EisnerAmper الإمارات العربية المتحدة إلى شبكة EisnerAmper العالمية. تُعدّ الإمارات العربية المتحدة مركز جاذ ب للمواهب ورؤوس الأموال والرؤى الطموحة، ونحن ملتزمون ببناء قيمة مستدامة في منطقة تلعب دورًا محوريًا في مستقبل الأعمال حول العالم".

هذا التوسع سيُعزز عروض الخدمات في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الخدمات المالية وخدمات الطاقة والتكنولوجيا وتحوّل القطاع العام. سيستفيد العملاء أيضًا من مجموعة موسعة من الخدمات، تشمل التحول الرقمي واستشارات إدارة المخاطر والاستشارات الاستراتيجية وتحسين العمليات.

وصرح أسامة هرموش Harmouche( )Osama، الشريك المدير لشركة EisnerAmper الإمارات العربية المتحدة: "ستكون EisnerAmper الإمارات العربية المتحدة بمثابة بوابة إقليمية لقاعدة عملاء EisnerAmper المتنامية، حيث ستدعم الكيانات السيادية والشركات متعددة الجنسيات والمكاتب العائلية والشركات الناشئة في مواجهة التعقيدات وتوسيع نطاق الابتكار ودفع عجلة النمو المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها."

وأضاف نيك تسافوس Tsafos( )Nick، الشريك المسؤول عن منطقة نيويورك في EisnerAmper وعضو مجلس إدارة EisnerAmper العالمية: "لقد لاحظنا تزايدًا في طلب العملاء على الخبرات المحلية والحلول الاستشارية في الشرق الأوسط." وأضاف: "تحت قيادة أسامة، يستطيع فريقنا الميداني دعم العملاء بمجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية الفريدة في المنطقة، مما يوفر إمكانية الوصول بسلاسة إلى خبرات موثوقة عبر الحدود."

EisnerAmper عن نبذة

EisnerAmper هي واحدة من أكبر شركات استشارات الأعمال في العالم، وتتألف من LLP EisnerAmper، وهي شركة في مهنة المحاسبة القانونية (CPA) مستقلة مرخصة تقدم خدمات التدقيق والاعتماد، ومجموعة LLC Group Advisory Eisner، وهي كيان قانوني بديل يقدم خدمات استشارية للأعمال وفقًا لجميع القوانين واللوائح والمعايير وقواعد السلوك المعمول بها. ينتمي عملاؤنا إلى جميع القطاعات، ويستفيدون من قائمة شاملة من الخدمات. يضم كياننا المشترك ما يقرب من 450 شريكًا و4500 موظفًا.

