أهم مؤشرات التسعة أشهر الأولي عام 2022:

§ ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 36,3% لتصل إلى 6,7 مليار جنيه مصري، مصحوباً بنمو قوي في أعمال الدخل المتكرر.

§ ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 36,0% لتصل إلى 2,5 مليار جنيه مصري وهامش مجمل ربح 37,7%.

§ ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 26,1% لتصل إلى 1,5 مليار جنيه مصري.

§ بلغت التدفقات النقدية 1,2 مليار جنية مصري خلال التسعة أشهر من عام 2022.

§ نجحت الشركة في تحقيق 7,3 مليار جنية مصري مبيعات عقارية خلال التسعة أشهر من عام 2022 بزيادة قدرها 16,9%, وهي اعلي ارقام مبيعات لتسعة أشهر محققة في تاريخ الشركة.

§ ارتفعت الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة بنسبة 31,0% لتصل إلى 14,3 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2022.

§ ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 30,1٪ لتصل إلى 4,3 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2022.

§ تلقت أوراسكوم للتنمية مصر عرض مبدئي غير ملزم لاستحواذ محتمل على شركة أوراسكوم العقارية ش.م.م. المالكة لمشروع O West ويتضمن عرض الشراء غير الملزم سعر شراء إرشادي ومبدئي بقيمة 2,46 مليار جنيه مصري

أهم مؤشرات الربع الثالث من عام 2022:

§ ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 50,1% لتصل إلى 2,9 مليار جنيه مصري.

§ ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 62,1% لتصل إلى 1,1 مليار جنيه مصري وهامش مجمل ربح 39,5%.

§ ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 43,4% لتصل إلى 672,4 مليون جنيه مصري.

§ نجحت الشركة في تحقيق 2,6 مليار جنية مصري مبيعات عقارية خلال الربع الثالث من عام 2022 بزيادة قدرها 17,0% عن الربع الثالث من عام 2021.

§ ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 32,0٪ لتصل إلى 1,5 مليار جنيه مصري.

القاهرة- واصلت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال التسعة أشهر من عام 2022 مدعوم بنمو ملحوظ في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة. فقد واصلت الإيرادات، وهوامش الربح، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية، بالإضافة إلى صافي الأرباح في الارتفاع كما هو مخطط لهم على الرغم من ظروف السوق مما يؤكد على المكانة القوية للشركة. فقد استمرت الشركة في الحفاظ على أدائها القوي ونمط نموها بفضل تعدد مصادر الإيرادات الخاصة بشركة أوراسكوم للتنمية مصر مما يؤكد على المكانة القوية للشركة وقدرتها على مواجهة أي أزمات مستقبلية. علي الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة في عام 2022 فقد خضعت الشركة لتحول مالي وتشغيلي وتنظيمي كبير لتصبح أكثر مرونة من الناحية المالية وأكثر مرونة من الناحية التشغيلية. وقد تم تحقيق ذلك بفضل التزامنا بتعزيز أنشطتنا التشغيلية والتجارية مع مراقبة التكاليف لزيادة الكفاءة.

النتائج المالية

التسعة أشهر من عام 2022:

بلغت إجمالي الإيرادات المحققة خلال التسعة أشهر من عام 2022 حوالي 6,7 مليار جنيه مصري، بزيادة 36,3٪ مقارنة بـ 4,9 مليار جنيه مصري بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع مجمل الربح المحقق خلال التسعة أشهر من عام 2022 بنسبة 37,1% ليصل إلى 2,4 مليار جنيه مصري وهامش مجمل ربح 36,1% مقارنة ب 1,8 مليار جنيه مصري التسعة أشهر من من عام 2021. وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء، مما أدى إلى تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 4,7 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 26,1% مقارنة بالتسعة أشهر من عام 2021, بالإضافة إلى التحسن الملحوظ والقوي في أداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن بالشركة. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 36,0٪ لتصل إلى 2,5 مليار جنيه مصري مقابل 1,8 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر من عام 2021. وقد سجلت الأرباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 123,7 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر من عام 2022 مقابل أرباح قدرها 8,7 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر من عام 2021. وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لقرار خفض سعر الجنيه في مارس 2022. وقد ارتفعت مصروفات الفوائد بنسبة 29,2٪ لتصل إلى 260,3 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر 2022 (التسعة أشهر من عام 2021: 201,5 مليون جنيه مصري) بسبب زيادة أسعار الفائدة في مصر. هذا وقد انعكس الأداء الإيجابي خلال الفترة على أرباح الشركة، حيث ارتفع صافي الربح المحقق بنسبة 26,1% ليصل إلى 1,5 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر من عام 2022 مقابل 1,2 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2021. الجدير بالذكر أن صافي الربح بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة (والذي يشمل خسائر أو أرباح العملات الأجنبية إلى جانب أي معاملات غير تشغيلية)، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 36,3٪ تقريبًا من 1,2 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر من عام 2021 إلى 1,6 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر من عام 2022.

مركز مالي قوي

استمرت الشركة في العمل علي تحسين المركز المالي ومراقبة السيولة النقدية. فقد بلغ الرصيد النقدي للشركة 3,1 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وبلغ رصيد القروض 4,1 مليار جنيه مصري، وبلغ معدل الدين إلى حقوق الملكية 0,6 مرة في نهاية سبتمبر 2022 وبلغ صافي الدين 1,0 مليار جنيه مصري في 9 أشهر 2022. وعلي الجانب الآخر، بلغت التدفقات النقدية 1,2 مليار جنية مصري خلال التسعة أشهر من عام 2022 مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي.

الربع الثالث من عام 2022:

أظهرت نتائج الربع الثالث نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية وصافي الربح، مدفوعة بالنمو في قطاع العقارات وتحسين قطاع السياحة لدينا. فقد ارتفعت اجمالي الإيرادات بنسبة 50,1٪ لتصل إلى 2,9 مليار جنيه مصري في الربع الثالث من عام 2022. بينما ارتفع مجمل الربح بنسبة 63,2٪ ليصل إلى 1,1 مليار جنيه مصري في الربع الثالث من عام 2022 بهامش قدره 38,3٪ (الربع الثالث 2021: 671,3 مليون جنيه مصري وهامش 35,2٪). تشير تحسن هوامش الربح إلى التميز في الأداء التشغيلي على الرغم من ظروف السوق العالمية الصعبة في عام 2022. فقد ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 62,1٪ لتصل إلى 1,1 مليار جنيه مصري خلال الربع الثالث من عام 2022 بهامش مجمل ربح 39,5٪ مقابل 671,3 مليون جنيه وهامش ربح 35,2% خلال الربع الثالث من عام 2021. وتماشياً مع الأداء القوي، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 43,4% ليصل الي 672,4 مليون جنيه مصري في الربع الثالث من عام 2022 (الربع الثالث من عام 2021: 468,8 مليون جنيه مصري).

أحداث لاحقة

تلقت أوراسكوم للتنمية مصر عرض مبدئي غير ملزم من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار(سوديك) المملوكة بنسبة 85,5% لشركة الدار الإماراتية المطور العقاري الرائد في الإمارات و "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة في أبو ظبي والمنطقة باستثمارات مباشرة وغير مباشرة في العديد من الشركات)، للاستحواذ علي كامل أسهم شركة أوراسكوم العقارية ش.م.م. أحد الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، المالكة لمشروع O West والذي يتم تطويره على مساحة 4,2 مليون متر مربع بغرب القاهرة. يتضمن عرض الشراء غير الملزم سعر شراء إرشادي ومبدئي بقيمة 2,46 مليار جنيه مصري لإجمالي 100٪ من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم العقارية ش.م.م. ويخضع العرض لاستيفاء العديد من الشروط، بما في ذلك استكمال إجراءات فحص شامل نافي للجهالة على الشركة المنوطة بالعرض، وموافقات شركة أوراسكوم للتنمية مصر وموافقات جميع الجهات الحكومية المختصة. وقد وافق مجلس ادارة أوراسكوم للتنمية مصر على ان يتيح لشركة سوديك اجراء الدراسات النافية للجهالة المطلوبة بشكل حصرى طبقا لما هو متفق عليه كما فوض ادارة الشركة في التفاوض على الصفقة.

قطاع عقارات المجموعة: استمرار الطلب على القطاع العقاري بالشركة مما دفع مبيعاتنا إلى 7,3 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 16,9٪

نجحت الشركة في تحقيق 2,6 مليار جنية مصري خلال الربع الثالث من عام 2022 بزيادة قدرها 17,0٪ مقابل 2,2 مليار جنية مصري خلال الربع الثالث من عام 2021. وبذلك فقد بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال التسعة أشهر من عام 2022 حوالي 7,3 مليار جنية مصري وبزيادة قدرها 16,9٪ عن التسعة أشهر من عام 2021. على الرغم من استمرار التأثير السلبي للتحديات الاقتصادية والسياسية حول العالم، فقد استمرت مبيعاتنا العقارية في تحقيق نتائج ايجابية خلال الربع الثالث من عام 2022، مع زيادة الطلب على الوحدات العقارية في O West، ومبيعات قوية في الجونة. وتؤكد النتائج الإيجابية خلال الربع الثالث من 2022 على ريادة ومكانة الشركة والاستفادة من الطلب المتزايد في السوق المحلي من خلال توفير منتجات عقارية تتلاءم مع متطلبات العملاء. كان لمشروع O West بغرب القاهرة النصيب الأكبر من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال التسعة أشهر من عام 2022 بنسبة (%48 من المبيعات)، تليها الجونة بنسبة (44٪ من المبيعات)، ثم مكادي هايتس بنسبة (8% من المبيعات). وعلي الجانب الأخر فقد ارتفعت الإيرادات العقارات بنسبة 26,1٪ لتصل إلى 7,4 مليار جنيه مصري (التسعة أشهر من عام 2021: 3,7 مليار جنيه مصري). كما ارتفعت الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2026 بنسبة 31,0% لتصل إلى 14,3 مليار جنيه مصري (التسعة أشهر من عام 2021: 10,9 مليار جنيه مصري). وارتفعت أرصدة محفظة العملاء العقارية بنسبة 30% لتصل إلى 19,3 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2022. بينما ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 30,1% لتصل الي 4,3 مليار جنية مصري (التسعة أشهر من عام 2021: 3,3 مليار جنيه مصري).

قطاع فنادق المجموعة: واصل قطاع فنادق المجموعة تحقيق نتائج ايجابية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 104,8٪ لتصل إلى 1,1 مليار جنيه مصري مدعومة بزيادة في اعداد السياح الأجانب.

انتهى موسم الصيف بنتائج إيجابية. استمرت الرغبة في السفر في الانتعاش؛ زاد الطلب عبر جميع قطاعات العملاء، واستمرت المجموعة في تنفيذ نهج B2C المصمم حديثًا. كما هو متوقع، مازال قطاع الفنادق يشهد تفوقًا في الأداء مقارنةً بمقاييس ما قبل الجائحة، مع زيادة أسعار الغرف المباعة بنسبة 30,8٪ تقريبًا مقارنة بالتسعة أشهر من عام 2019. حقق نموذج الأعمال المثبت للفنادق مرة أخرى نتائج ربع سنوية قوية على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية المختلفة حول العالم. فقد ارتفعت إيرادات قطاع الفنادق خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 64,2٪ لتصل الي 443,3 مليون جنيه مصري (الربع الثالث من عام 2021: 269,9 مليون جنيه مصري) مما ادي الي ارتفاع اجمالي الأرباح التشغيلية الي 199,6 مليون جنيه مصري في الربع الثالث من عام 2022 بزيادة قدرها 87,6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 نتيجة تحسين الكفاءة التشغيلية. وقد ادي النمو السريع في اجمالي الايرادات بالنسبة للغرف المتاحة الي تحقيق نتائج إيجابية حيث بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية 175,3 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 98,3% مقابل 88,4 مليون جنيه مصري في الربع الثالث من عام 2021. خلال التسعة أشهر من عام 2022، ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 104,8٪ لتصل إلى 1,1 مليار جنيه مصري مقابل 525,6 مليون جنيه مصري خلال الفترة المقابلة، كما ارتفعت اجمالي الأرباح التشغيلية بنسبة 190,8% لتصل الي 464,1 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2022 مقابل 159,6 مليون جنيه مصري خلال الفترة المقابلة. كما وصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية الي 361,8 مليون جنيه مصري مقابل 114,7 مليون جنيه مصري التسعة أشهر من عام 2021 بزيادة قدرها 215,4% نتيجة تحسين الكفاءة التشغيلية للفنادق.

قطاع إدارة المدن: استمرار النمو نتيجة إعادة الهيكلة الناجحة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 39,1٪ لتصل إلى 921,8 مليون جنيه مصري

استمر قطاع إدارة المدن بالمجموعة من النمو وتحقيق نتائج مالية قوية سواء على صعيد الإيرادات او هوامش الربح. فقد ارتفعت الإيرادات في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 37,1٪ لتصل إلى 346,0 مليون جنيه مصري (الربع الثالث من عام 2021: 252,4 مليون جنيه مصري). كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 89,7٪ لتصل إلى 101,5 مليون جنيه مصري في الربع الثالث من عام 2022 (الربع الثالث 2021: 53,5 مليون جنيه مصري). وبذلك فقد ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المدن خلال التسعة أشهر من عام 2022 بنسبة 39,1٪ لتصل إلى 921,8 مليون جنيه مصري (التسعة أشهر من عام 2021: 662,5 مليون جنيه مصري). في حين ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 73,0٪ لتصل إلى 223,7 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة خلال 2021.

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- انتهى -

نبذة عن المدن: الجونة، البحر الأحمر:

استمرت الجونة في اثبات مكانتها كواحدة من اهم الوجهات في مصرً، فقد ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 19,9% لتصل الي 1,2 مليار جنيه مصري خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل 1,0 مليار جنية مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبذلك فقد ارتفعت صافي المبيعات العقارية في الجونة بنسبة 4,8٪ لتصل الي 3,2 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2022 مقارنة بـ 3,0 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2021. وتمكنت الشركة أيضًا خلال التسعة أشهر من عام 2022 من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 14,3٪ لتصل إلى 69,173 جنيهًا مصريًا للمتر المربع. وخلال الفترة المذكورة، تم إطلاق مشروع “Kamaran” و “Miramar Residences” بأجمالي مخزون عقاري حوالي 118 مليون دولار أمريكي. تواصل المجموعة في الاسراع في عمليات البناء والتشييد، ذلك للانتهاء من الاعمال الخاصة لعدد 285 وحدة خلال هذا العام. واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي وارتفعت بنسبة 18,4٪ لتصل إلى 2,5 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2022 (خلال التسعة أشهر من عام 2021: 2,1 مليار جنية مصري).

مرة أخرى، حقق نموذج الأعمال المثبت لفنادق الجونة نتائج ربع سنوية مبهرة واستفاد من مكانتها الريادية في السوق وعلاقاتها القوية مع شركات السياحة الأوروبية الرائدة مما أدى إلى نمو النتائج التشغيلية والمالية للفنادق. ارتفعت الإيرادات بنسبة 45,5٪ لتصل إلى 358,5 مليون جنيه مصري في الربع الثالث من عام 2022 (الربع الثالث من عام 2021: 246,3 مليون جنيه مصري). كما ارتفعت مستويات الإشغال بالفنادق من 52٪ في الربع الثالث من عام 2021، إلى نسبة اشغال 77٪ في خلال الربع الثالث من عام 2022. هذا وقد ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق خلال التسعة أشهر من عام 2022 بنسبة 93,8٪ إلى 952,4 مليون جنيه مصري (التسعة أشهر من عام 2021: 491,4 مليون جنيه مصري). ارتفع معدل الإشغال للتسعة أشهر من عام 2022 إلى 69٪ (التسعة أشهر من عام 2021: 33٪). بينما ارتفع اجمالي الأرباح التشغيلية بنسبة 144,0٪ ليصل إلى 441,6 مليون جنيه مصري (التسعة أشهر من عام 2021: 181,0 مليون جنيه مصري). وعلي الجانب الاخر فقد مثل الأجانب حوالي 72% من إجمالي نسبة الإشغال في الجونة خلال الربع الثالث من 2022 و78% من إجمالي نسبة الإشغال على مدار التسعة أشهر من عام 2022. علي الجانب الاّخر، تواصل المجموعة في عمليات الاحلال والتجديد لأربعة فنادق والتي سوف يتم الانتهاء منها خلال الربع الرابع من عام 2022. واصل قطاع إدارة المدن أداءه الإيجابي، فارتفعت الإيرادات بنسبة 36,9٪ لتصل إلى 879,8 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2022 (التسعة أشهر من عام 2021: 642,7 مليون جنيه مصري). وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات الجونة بنسبة 33,7٪ لتصل إلى 4,3 مليار جنيه مصري (التسعة أشهر من عام 2021: 3,2 مليار جنيه مصري).

مشروع (O West):

وفي O West، واصل المشروع تأكيد مكانته الرائدة في غرب القاهرة، فقد ارتفعت المبيعات العقارية لتصل الي 3,5 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2022 بزيادة قدرها 50,1٪ مقابل 2,3 مليار جنية مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد تمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر بيع المتر المربع بنسبة 23,7٪ ليصل إلى 37,039 جنيهًا مصريًا للمتر مربع. وتستمر الشركة في الإسراع من عمليات البناء والتشييد حيث تم بالفعل بناء 444 فيلا. كما يتم أيضا عملية بناء 1,015 شقة سكنية و236 تاون هاوس ومن المتوقع بدء عمليات تسليم 710 وحدة خلال الربع الأول من عام 2023. كما تم البدء في اعمال بناء 119 وحدة في المنطقة الإدارية. كما تم البدء في اعمال بناء نادي O West الرياضي والاجتماعي. ومن المتوقع افتتاح النادي جزئيًا بحلول الربع الثالث من عام 2023. وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات O West بنسبة 57,7٪ لتصل إلى 1,9 مليار جنيه مصري (التسعة أشهر من عام 2021: 1,2 مليار جنيه مصري).

مكادي هايتس، البحر الأحمر:

اما في مكادى هايتس فقد بدأت مبيعات مكادي هايتس العقارية في الارتفاع مرة أخرى خلال الربع الثالث من عام 2022. فقد ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 12,6% لتصل الي 304,9 مليون جنيه مصري خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل 270,8 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبذلك فقد بلغ صافي المبيعات العقارية 609,4 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2022 (التسعة أشهر من عام 2021: 854,7 مليون جنيه مصري). ويرجع السبب في تراجع المبيعات الي تباطئ وتيره المبيعات في المشروع لحين الفصل في قضية أرض مكادي مع هيئة التنمية السياحة والتي تم البت فيها لصالح الشركة في شهر يونيو2022. وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 23,2٪ لتصل إلى 36,868 جنيهًا مصريًا للمتر المربع خلال التسعة أشهر من عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تشهد أعمال بناء المرحلة الثانية من المشروع تقدم ملحوظاً حيث يتم الانتهاء من تسليم 151 وحدة في خلال نهاية 2022. ومع تسريع وتيرة أعمال البناء، من المتوقع زيادة الإيرادات خلال الفترة القادمة. هذا وقد بلغ إجمالي الإيرادات من وجهة مكادي هايتس 347,8 مليون جنيه مصري (التسعة أشهر من عام 2021: 441,8 مليون جنيه مصري).

طابا هايتس، سيناء:

بدأت الجهود المستمرة لاستعادة موقع الوجهة على خريطة السفر الدولية تظهر بعض الآثار الإيجابية مدعومة بإجراءات خفض معدل الانفاق وتنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليف. شهدت طابا موسمًا صيفيًا قويًا، حيث سجلت معدل إشغال 52٪ خلال الربع الثالث من 2022 مقابل 21٪ في الربع الثالث من 2021. وبلغ معدل الإشغال الإجمالي خلال 9 أشهر من عام 2022 حوالي 28٪، ارتفاعًا من 10٪ في 9 أشهر من عام 2021. ولأول مرة منذ عام 2019، سجلت الفنادق مجمل ربح 22,5 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2022 مقابل خسارة 20,9 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2021. حتى الآن، تم افتتاح فندقين فقط من أصل ستة فنادق بهما 929 غرفة. مع خطط لافتتاح فندق آخر بحلول عام 2023. إجمالي الإيرادات من مرتفعات طابا ارتفعت بنسبة 301,8٪ لتصل إلى 137,0 مليون جنيه مصري (9 أشهر من عام 2021: 34,1 مليون جنيه مصري).

تحديثات الأعمال في 2022:

في حين أن الوضع الحالي للاقتصاد العالمي وقطاع الاعمال غير مؤكد ويشكل بعض التحديات التشغيلية، فإننا على ثقة من أن استراتيجياتنا وأساسيات إدارة الاعمال ستدفعنا إلى الأمام خلال الأوقات الصعبة. كما هو الحال دائمًا، سنواصل مراقبة تأثيرات ضغوط الاقتصاد الكلي والتضخم العالمي عن كثب على القوة الشرائية للعملاء وقطاع الأعمال. كما سنواصل أيضًا مراقبة حماية الرصيد النقدي للمجموعة ومراقبة التكاليف التشغيلية عن كثب. سنظل نركز على توسيع عملياتنا وحماية أرباحنا وزيادة أرباح المساهمين. حققنا أداء جيدًا في جميع مجالات الأعمال واختتمنا النصف الأول من عام 2022 على أسس صلبة ومؤشرات قوية لمواصلة الازدهار خلال الفترة المتبقية من عام 2022.

لا يزال الوضع الاقتصادي شديد التقلب، والتوقعات عرضة لحالة عدم يقين. تراقب شركة ODE تطورات السوق عن كثب. وبناءً عليه، قررت المجموعة الامتناع في الوقت الحالي عن تقديم التوجيهات لعام 2022.

تشمل مجالات التركيز الرئيسية لهذا العام ما يلي:

قطاع فنادق المجموعة: من المتوقع أن يزداد الطلب من الأسواق الناطقة باللغة الألمانية والتي تعتبر من العملاء الدائمين في الجونة. علاوة على ذلك، سنواصل حملتنا بقوة في السوق المحلية لموازنة عدم اليقين بشأن نمط الطلب المرتبط بالوباء على الصعيد الدولي. بالإضافة إلى ذلك سوف نركز على الانتهاء من أعمال التجديد عبر بعض فنادقنا في الجونة (Steigenberger وSheraton وOcean View وThe Chedi). لنتمكن من زيادة أسعار الغرف الفندقية لهذه الفنادق ومن المتوقع الانتهاء من اعمال التجديد خلال الربع الرابع من عام 2022.

قطاع عقارات المجموعة: ستواصل الشركة تسريع وتيرة البناء العقاري والالتزام بمواعيد التسليم المتعاقد عليها وأحيانًا تسليم الوحدات قبل الموعد المحدد، مما يؤدي إلى زيادة إيرادات القطاع والتخفيف من أي تأثير تضخمي على التكلفة الإنشائية. وستستمر الشركة في زيادة متوسط أسعار البيع في جميع الوجهات، لامتصاص أي زيادة متوقعة في أسعار البناء مع استمرار فحص تكاليف البناء والبنية التحتية عن كثب لضمان توفير اعلي قيمة لمدخرات المشتريات. وسوف نركز أيضا على تعظيم وزيادة التعاون في البيع بين الممتلكات والوجهات.

قطاع إدارة المدن: يعتبر مصدر موثوق للتدفقات النقدية، ونعتبره جانبًا أساسيًا لتمويل نمو المجموعة وتوزيعات الأرباح وحماية اعمال المجموعة من التباطؤ الناجم عن أي أحداث غير متوقعة. سوف تستستفيد الشركة من النمو الثابت وزيادة عدد المقيميين لتأكيد الجدية في عمليات التسليم وتحقيق اهداف الشركة في جميع الوجهات. سنقدم أيضًا عروضًا جذابة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتشجيعهم على القدوم والاستقرار في وجهاتنا. وسنركز على الأعمال الإضافية (تجديد المنازل) من خلال تقديم حزم لتجديد المنازل مصممة خصيصًا لاحتياجات المالك مع شروط سداد أفضل.