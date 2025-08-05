يسرّ مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، وهي الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات المحتوى الآمن، أن تعلن عن إبرامها شراكة استراتيجية مع "إجنايت" (Egnyte)، وهي الشركة الرائدة في مجال التعاون الآمن في إنشاء المحتوى والذكاء والحوكمة. يسمح هذا التعاون في جلب منصة موحّدة إلى المنطقة، من شأنها أن تعيد تعريف الطريقة التي تستخدمها الشركات في إدارة ملفاتها الهامة ومشاركتها وحمايتها في عصر يتّسم بالتحوّل نحو أسلوب العمل المختلط والامتثال التنظيمي الصارم، فضلاً عن الطلب المتنامي على التعاون الآمن.

ونظراً لقدرتها على التكامل مع منتجات وتطبيقات وأدوات Microsoft 365 و Google Workspace و AutoDesk و Salesforce وغيرها الكثير، تتيح منصة "إجنايت" (Egnyte) إمكانية التعاون السلس في إدارة المشاريع والتنسيق مع البائعين والوصول عن بعد إلى الملفات الحيوية وما يُعرف بـ"غرف البيانات الآمنة" التي توفر بيئة آمنة وتعاونية لمشاركة المستندات الحساسة مع الأطراف الخارجية. كما تدعم هذه الشراكة استراتيجية مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) لتحديث خدمات إدارة الملفات، واستبدال الطرق القديمة لمشاركة الملفات، ودعم المبادرات التي تعطي الأولوية لاستخدام خدمات الحوسبة السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي معرض حديثه عن الشراكة الجديدة مع مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، قال محمد الفاعور، المدير المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط في شركة "إجنايت" (Egnyte): "نحن متحمسون لتزويد عملائنا في المنطقة بهذه المجموعة من العروض، بالتعاون مع مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions). ففي الوقت الذي تزداد فيه معاناة الشركات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع العمارة والهندسة والبناء (AEC) والخدمات المالية وعلوم الحياة، من التعقيدات التشغيلية والتنظيمية، تشتد الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى منصات ذكية تتخطى مجرد التخزين التقليدي للملفات. تتميز منصة ’إجنايت‘ (Egnyte) بقدرتها على الجمع بين بساطة مشاركة الملفات عبر السحابة وقدرة التحكم الشامل على مستوى المؤسسة، ما يجعل منها المنصة المفضلة للمؤسسات الرقمية ذات التفكير الاستشرافي."

من جانبه، أشاد وليد العوضي، رئيس شؤون ومبادرات التحول الرقمي بالشراكة الجديدة التي تساهم في توسيع نطاق قدرات مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) في مجال التعاون الآمن في إنشاء المحتوى، وقال في هذا السياق: "يوفر لنا إبرام هذه الشراكة فرصة هامة لتوسيع قدراتنا بشكل كبير في مجال خدمات إنشاء المحتوى الآمن والامتثال والتعاون الهجين. من خلال دمج منصة ’إجنايت‘ (Egnyte) في محفظتنا، أصبحنا مؤهلين بشكل أفضل لخدمة القطاعات التي تكون فيها سلامة البيانات وحركة نقلها وقابليتها للتدقيق من الضرورات الحاسمة."

تساهم الشراكة بين مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) وشركة "إجنايت" (Egnyte) بتوفير فوائد فورية وملموسة للعملاء في جميع أنحاء المنطقة:

الوصول المركزي والآمن: تتيح الشراكة للمؤسسات تزويد العملاء بوصول آمن ومركزي إلى ملفات المشاريع والعمليات التشغيلية عبر المواقع النائية والأقسام المختلفة وإلى الشركاء الخارجيين.

تتيح الشراكة للمؤسسات تزويد العملاء بوصول آمن ومركزي إلى ملفات المشاريع والعمليات التشغيلية عبر المواقع النائية والأقسام المختلفة وإلى الشركاء الخارجيين. الامتثال التنظيمي القائم على الذكاء الاصطناعي: تساهم ميزة تصنيف الملفات القائمة على الذكاء الاصطناعي من "إجنايت" (Egnyte) وعناصر التحكم بالوصول ومراقبة الامتثال في تمكين العملاء من تلبية اللوائح والقوانين ذات الصلة، مثل لوائح الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) واللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون التأمين الصحي المحمول والمساءلة ( HIPAA ).

تساهم ميزة تصنيف الملفات القائمة على الذكاء الاصطناعي من "إجنايت" (Egnyte) وعناصر التحكم بالوصول ومراقبة الامتثال في تمكين العملاء من تلبية اللوائح والقوانين ذات الصلة، مثل لوائح الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون التأمين الصحي المحمول والمساءلة ( ). إنتاجية محسنة: تستفيد فرق العمل من إمكانية الوصول السريع والموثوق به إلى الملفات الكبيرة - بما في ذلك نماذج التصميم بمساعدة الحاسوب ( CAD ) ونمذجة معلومات المباني (BIM)، بالإضافة إلى لقطات الفيديو الكبيرة والعروض التفصيلية - حتى عبر شبكة الاتصالات ذات النطاق الترددي المنخفض.

تستفيد فرق العمل من إمكانية الوصول السريع والموثوق به إلى الملفات الكبيرة - بما في ذلك نماذج التصميم بمساعدة الحاسوب ( ) ونمذجة معلومات المباني (BIM)، بالإضافة إلى لقطات الفيديو الكبيرة والعروض التفصيلية - حتى عبر شبكة الاتصالات ذات النطاق الترددي المنخفض. الأساس الرقمي القابل للتطوير: توفر المنصة ركيزة أساسية قوية لمهام تنفيذ المشاريع الرقمية والتعاون الآمن وحوكمة دورة حياة المحتوى، ما يسمح بتعزيز جهوزية عملائنا لاستخدام الذكاء الاصطناعي وهيكلة بياناتهم بشكل يتيح لهم استخدامها عبر حافظة أعمالهم.

علاوة على ذلك، تسمح هذه الشراكة للشركات بالتخلي عن استخدام أنظمة الملفات المجزأة وتبني العمليات الذكية والمتوافقة والمتصلة في مجال إنشاء المحتوى – وبالتالي تمكينها من الازدهار في المنظومة الرقمية الحالية.

لمحة عن مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions):

تأسست مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، وهي إحدى الشركات المنضوية ضمن مجموعة غباش (Ghobash Group)، عام 1982، واحتلت مكانة راسخة في طليعة قطاع حلول التصوير الرقمي وخدمات المكاتب في سوق الإمارات العربية المتحدة. وتلبي الشركة اليوم المتطلبات الصارمة والدقيقة لقائمة تحسد عليها من العملاء الإقليميين، حيث عمدت إلى توسيع حافظة شاملة من حلول إدارة معلومات المؤسسات، والتحول الرقمي، والحلول الذكية التفاعلية في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. بفضل حرصها على تقديم خبرات ومعايير خدمات لا مثيل لها، بدعم من شراكات مع علامات تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، وفريق قوي من المتخصصين يفوق عددهم الـ200 شخص، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، تضطلع مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions) بدور ريادي في مجال دمج حلول المؤسسات الرقمية التي تعود بالفائدة على العملاء وشركاتهم. هذا ويؤثّر عرض القيمة الفريد الذي تقدّمه الشركة بهدف "تسهيل الأعمال" على جميع جوانب عملياتها، ويعدّ بمثابة التزام دائم تعهدت به إزاء جميع أصحاب المصلحة.

www.gcg.ae

لمحة عن شركة "إجنايت" (Egnyte):

تجمع "إجنايت" (Egnyte) بين قوة إدارة المحتوى السحابي وأمن البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن منصة ذكية واحدة لإنشاء المحتوى. يضع أكثر من 22 ألف عميل ثقته في شركة "إجنايت" (Egnyte) من أجل تحسين إنتاجية الموظفين وأتمتة العمليات التجارية وحماية البيانات الهامة، بالإضافة إلى تقديم حلول متخصصة في إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع العمارة والهندسة والبناء (AEC) وعلوم الحياة والخدمات المالية. للمزيد من المعلومات عن شركة "إجنايت" (Egnyte)، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: www.egnyte.com.

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