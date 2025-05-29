الإمارات العربية المتحدة: وقّع البنك العربي المتحد اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الإمارات لبصمة الوجه "EFR" الشركة الإماراتية الرائدة في تقديم الحلول التكنولوجية للتعرف على الوجه والتحقق من الهوية الرقمية.

حضر حفل التوقيع كل من السيد شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، والسيد امرى يالكين رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد، والسيد زاك شركس الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لبصمة الوجه، والسيد طلحة خان رئيس المنتجات في شركة الإمارات لبصمة الوجه، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا من الجانبين.

تسلط الاتفاقية الضوء على التزام البنك العربي المتحد بتوفير الحلول المصرفية الرقمية المتفوقة، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتبنّي التقنيات المتقدمة التي تعزّز خصوصية العملاء، وتقلّل من الاحتيال، وتبسّط الخدمات المصرفية الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه المبادرة استمرار تفاني البنك العربي المتحد في الابتكار، والامتثال التنظيمي، وتقديم خدمة عملاء متفوّقة.

تعكس هذه الخطوة التزام البنك العربي المتحد المتواصل بتبنّي الابتكار وتمكين التكنولوجيا، وتعزيز ثقافة الأمان الرقمي، والحدّ من مخاطر الاحتيال، بما يدعم ثقة العملاء والجهات التنظيمية والشركاء، ويعزز من موقع البنك الريادي في تقديم خدمات مصرفية ترتكز على الذكاء الاصطناعي وتجربة العملاء الآمنة.

وبهذه المناسبة، قال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: "نفتخر بشراكتنا مع شركة وطنية مبتكرة مثل شركة الإمارات لبصمة الوجه، والتي تواكب طموحاتنا في تقديم حلول مصرفية ونموذج خدمات مبتكر يعزز كفاءة العمل ويرتكز على الأمان والسرعة وترسيخ أسلوب الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي. تمثل هذه الاتفاقية نقلة نوعية في خارطة التحول الرقمي للبنك، وتؤكد التزامنا بتوفير خدمات مصرفية ترتكز على الابتكار والأمان."

وقد علّق السيد امرى يالكين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد، قائلاً: " تُعدّ شراكتنا مع شركة الإمارات لبصمة الوجه، محطة مهمة تجسّد رؤيتنا في تقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة وآمنة ومتكاملة، من خلال التطبيق الجديد للهاتف المتحرك. ومن خلال وضع أحدث تقنيات التعرّف البيومترية في جوهر خدماتنا، فإنّنا نُعيد تشكيل كيفية تفاعل العملاء مع البنك، مما يوفر لهم مزيداً من الراحة، والأمان، والطمأنينة. كما تعزز هذه المبادرة قدرتنا على دعم العملاء في مختلف مراحل رحلتهم المالية، مع ضمان التوافق الكامل مع أعلى المعايير التنظيمية ومتطلبات السلامة."

من جانبه، صرح زاك شركس الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لبصمة الوجه قائلاً: "نحن سعداء لمشاركتنا في مسيرة التحول الرقمي الطموحة التي يقودها البنك العربي المتحد، نعمل معًا على تجاوز حدود الابتكار، ندفع بعجلات الابتكار قُدمًا، ونبتكر قيمة راسخة تستشرف آفاق المستقبل، إننا ملتزمون بتقديم حلول موثوقة وآمنة ومبتكرة قوامها التفاني في بلوغ أعلى درجات التميز."

من جهته، قال طلحة خان رئيس المنتجات في شركة الإمارات لبصمة الوجه: " تعكس شراكتنا مع البنك العربي المتحد التزامًا مشتركًا بالابتكار. لقد تعاونّا لتقديم حل رائد وموثوق، مصمّم خصّيصًا ليناسب طموحات البنك العربي المتحد ويعزّز تجربة عملائه. تمثّل هذه الشراكة تجربة يُبنى عليها، ونتطلع إلى مواصلة العمل معًا لتحقيق تأثير مستدام."

وتُعد شركة الإمارات لبصمة الوجه "EFR" من أبرز الشركات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تقنيات التحقق البيومتري وهندسة الهوية الرقمية، حيث توفّر حلولاً متقدمة للجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في الدولة، عبر تقنيات آمنة وسلسة، بما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات وموثوقيتها.

تأتي هذه الشراكة في وقت يستعدّ فيه البنك العربي المتحد لإطلاق النسخة الجديدة من تطبيق البنك العربي المتحد للهاتف المتحرك، الذي سيُحدث نقلة نوعية في تجربة العملاء، وخاصة فيما يتعلق بفتح الحسابات الفورية، وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية، وتحديث بيانات اعرف عميلك. سيمكّن التطبيق الجديد عملاء البنك من الوصول إلى الخدمات المصرفية بكل سهولة وأمان، دون الحاجة لزيارة الفرع، ممّا يوفّر تجربة مصرفية رقمية متكاملة وسلسة تلبّي تطلّعات العملاء وتواكب احتياجات العصر الرقمي الحديث.

نبذة عن البنك العربي المتحد :

تأسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) في إمارة الشارقة في عام 1975 كمشروع مشترك بين مجموعة من أبرز المستثمرين الإماراتيين والبنك الفرنسي الدولي "سوسيتيه جنرال"، علماً بأن أسهم البنك مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات وللأفراد إضافة إلى خدمات الخزانة والأسواق المالية والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الخدمات والحلول المصرفية المرنة التي تلبي كافة احتياجات العملاء والأسواق.

يُعَدُّ البنك العربي المتحد اليوم أحد أعرق البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يسعى إلى الارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بطابع إنساني، تتميز بالجودة وتناسب متطلبات العملاء.

حصل بنك العربي المتحد على تصنيف من الدرجة الاستثمارية من قبل كل من وكالة موديز Baa3/P-3/"إيجابي" ووكالة فيتش BBB+/F2/ "مستقر"

نبذة عن شركة الإمارات لبصمة الوجه "EFR"

شركة إماراتية رائدة في تقديم حلول التعرف على الوجه وأنظمة التحقق من الهوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، موجهة لكل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وبفضل خبرتها العميقة في مجالي الهوية الرقمية وتقنيات الأمن المتقدمة، تُحدث شركة الإمارات لبصمة الوجه تحولًا نوعيًا في آلية الوصول إلى الخدمات وتقديمها عبر مختلف القنوات والقطاعات التجارية.

تتمثّل المهمة الأساسية للشركة في تمكين "تبادل القيمة الآمن"، من خلال تسخير أحدث التقنيات المبتكرة لتسهيل التفاعلات السلسة والآمنة بين مزوّدي الخدمات والمستخدمين. كما تلتزم شركة الإمارات لبصمة الوجه بوضع معايير جديدة في تقديم الخدمات وتعزيز الكفاءة والحماية، إلى جانب الارتقاء بتجربة المستخدم، مما يجعلها شريكًا موثوقًا في مسيرة التحول الرقمي المتسارعة في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات