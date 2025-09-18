أعلنت EdVentures، الذراع الاستثماري لمجموعة نهضة مصر والر ائدة إقليميًّا في مجال رأس المال المخاطر المتخصص في تكنولوجيا التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن استثمار جديد في شركة LRNOVA الناشئة؛ وهي منصة متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف إحدا ث نقلة نوعية في صناعة المحتوى التعليمي.

وجاء هذا الاستثمار عبر برنامج EdTech Venture Studio (EDVS)، الذي أطلقته EdVentures بالشراكة مع صندوق التحدي من أجل توظيف الشباب (CFYE)، كجزء من مبادرة استراتيجية لتعزيز الابتكار ودعم خلق فرص العمل ضمن منظومة التعليم الرقمي في مصر.

تتيح منصة LRNOVA للمؤسسات والأفراد، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحويل المناهج والمواد التدريبية التقليدية إلى محتوى رقمي تفاعلي عالي الجودة بسرعة وكفاءة وبتكلفة أقل بكثير. كما تمكّن المنصة من إنتاج دورات تدريبية متكاملة، وتقدم مجموعة متنوعة من الشخصيات الافتراضية (Avatars) المصممة خصيصًا بما يتناسب مع الثقافة العربية. وتدعم المنصة عدة لغات من بينها العربية، إضافة إلى وجود معلم افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة تعلم شخصية تتوافق مع احتياجات كل مستخدم على حدة.

يعكس هذا الاستثمار التوجه الاستراتيجي الجديد لـ EdVentures نحو دعم الحلول المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتوسيع نطاق الوصول إليها. ويمثل هذا التوجه امتدادًا لمسيرة الشركة التي ركزت تاريخيًّا على دعم حلول التعليم المختلفة، ويؤكد التزامها المتواصل بدعم الشركات الناشئة التي تقود التحول التكنولوجي في المجال التعليمي.

وفي هذا السياق، صرَّحت داليا إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس EdVentures

" انطلاقًا من إيماننا بالإمكانات الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، فإن استثمارنا في LRNOVA لا يُعد مجرد تمويل تقليدي، بل يعكس بوضوح توجهنا الاستراتيجي الجديد. نحن متحمسون لما تتيحه هذه التكنولوجيا من فرصٍ لتقليص الوقت والتكلفة في إنتاج محتوى تعليمي عالي الجودة، بما يُمَكِّن المؤسسات والأفراد من بناء تجارب تعليمية أكثر حداثة وتفاعلية."

فيما قال محمد عامر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة LRNOVA: "إن هذا الاستثمار من EdVentures يمثل محطة محورية في رحلتنا، فهو لا يمنحنا فقط الدعم المالي، بل أيضًا الخبرات والشراكات الاستراتيجية التي ستساعدنا على التوسع بشكل أسرع في أسواق المنطقة، وتحقيق رؤيتنا في جعل إنتاج المحتوى التعليمي أكثر سهولة وجودة وتنوعًا".

وفي إطار استراتيجيتها للنمو، تركز خطة LRNOVA على السوق السعودية، مع خطط للتوسع في جميع أنحاء منطقة الخليج، ويقوم نموذج أعمال الشركة على الاشتراك في خدماتها التي تشمل خطط للشركات المؤسسات المتقدمة؛ لتلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة تشمل فرق التدريب والتطوير في الشركات، والجامعات، والمدارس.

ويأتي هذا الاستثمار ضمن إطار برنامج EDVS، الذي يركز على الابتكار الرقمي، والشمولية، وتمكين الشباب؛ بهدف تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لكل من EdVentures وCFYE لإحداث أثر ملموس في تطوير قطاع التعليم.

نبذة عن EdVentures

تأسست EdVentures عام 2017 كذراع استثماري لمجموعة نهضة مصر، الرائدة في مجالات التعليم وبناء القدرات، وتعد أول شركة رأس مال مخاطر متخصصة في تكنولوجيا التعليم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تدعم EdVentures الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب العاملين في مجالي التعليم وتكنولوجيا التعليم عبر برامج احتضان وتسريع واستثمار. ومنذ تأسيسها، دعمت أكثر من 95 شركة ناشئة واستثمرت في 28 منها.

نبذة عن LRNOVA

شركة تكنولوجية ناشئة تقدم منصة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تمكِّن المؤسسات والأفراد من إنتاج محتوى تعليمي وتدريبي متطور بسرعة وكفاءة وبتكلفة أقل. توفر المنصة حلولًا متكاملة لإنشاء مقاطع فيديو تعليمية باستخدام الرسوم المتحركة أو شخصيات افتراضية، وتدعم عدة لغات من بينها العربية؛ مما يجعل التدريب الحديث أكثر سهولة وفاعلية.

عن صندوق التحدي من أجل توظيف الشباب (CFYE)

مبادرة ممولة من وزارة الخارجية الهولندية تهدف إلى دعم فرص توظيف الشباب بشكل شامل ومستدام، مع التركيز على تمكين المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. يعمل الصندوق على تقليص الفجوة بين متطلبات سوق العمل المتغيرة ومهارات الشباب وقدراتهم.

عن برنامج EdTech Venture Studio (EDVS)

برنامج مشترك بين EdVentures و CFYE، يهدف إلى إحداث تحول نوعي في قطاع تكنولوجيا التعليم من خلال الابتكار الرقمي وتمكين الشباب، مع التركيز على تعزيز النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.

