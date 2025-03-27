أعلن بنك لِشا ذ.م.م. ("بنك لِشا" أو "البنك") عن استحواذه مؤخرًا على حصة غير مباشرة في مطار Edinburgh ، وذلك من خلال الاستثمار في صندوق استثماري يركز على البنية التحتية يديره أحد أبرز مديري صناديق الاستثمار في البنية التحتية. يتماشي هذا الاستثمار مع التوجه الاستراتيجي للبنك نحو فئات الأصول المرنة، ويشكل خطوة مهمة لدخوله سوق الاستثمار العالمي في البنية التحتية العالمية.

ويشكل هذا الاستحواذ خطوةً اساسية في استراتيجية بنك لشا في قطاع الطيران بعد نجاحه مؤخرًا بالاستحواذ على عدد من الطائرات المؤجَّرة لصالح إحدى شركات الطيران الرائدة. كما يُعزز هذا الاستحواذ التزام البنك بتوسيع محفظته الاستثمارية في مجالي الطيران والبنية التحتية، حيث تمت هيكلة الاستثمار من خلال ترتيبات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، صرّح السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك لِشا قائلًا: "يمثل هذا الاستثمار إنجازًا مهمًا للبنك، حيث نخطو من خلاله إلى سوق الاستثمار العالمي في البنية التحتية العالمية من خلال الاستثمار في مطار Edinburgh. وكجزء من محفظتنا الاستثمارية في البنية التحتية نسعى جاهدين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية التي تساهم في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ولقد شهد تركيزنا الأخير على قطاع الطيران اهتمامًا واسعًا من قبل عملائنا، نظرًا للآفاق الواعدة لهذا القطاع. كما تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا المتواصل بتحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية".

يُذكر أن بنك لِشا ذ.م.م. هو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حاصل على ترخيص من هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA)، ومدرج في بورصة قطر(QSE: QFBQ).