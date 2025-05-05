القاهرة : أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، الرائدة عالميًا في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن منح مصانعها في مصر شهادة الالتزام من منظمة "ايكو فاديس" العالمية على إثر التزام المجموعة بتحقيق أعلى معايير الاستدامة في مختلف عملياتها.

وتعد شهادة الالتزام من "ايكو فاديس" إشادة مرموقة عالميًا، يتم منحها بناءً على تقييم دقيق في عدد من المحاور تشمل الأداء البيئي، وسلامة مكان العمل، وحقوق الإنسان، واتباع ممارسات أخلاقية في عمليات الشراء. وتعد هذه الإشادة الثانية التي تحصل عليها مجموعة فاين من منظمة "ايكو فاديس"، وذلك بعد حصول مصانع المجموعة في الإمارات العام الماضي على التصنيف الفضي. وتعد هذه الإنجازات دليل على مكانة المجموعة الرائدة في مجال الاستدامة في قطاع المنتجات الصحية.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال هشام أبو زينة، المدير العام لمجموعة فاين الصحية القابضة في مصر: "فخورون بأن نكون أول مصنع للورق الصحي، والحفاضات، وورق الرول الخام في مصر يحصل على شهادة الالتزام من ايكو فاديس، حيث يعكس هذا الإنجاز جهودنا المتواصلة لخلق قيمة لمستهلكينا وزبائننا مع مواءمة عملياتنا مع أعلى معايير الاستدامة العالمية. نحن ملتزمون بأن نكون مثال يحتذى به في مجال الاستدامة وأن نساهم في إحداث تغير إيجابي في قطاع الصناعة."

والجدير بالذكر أن مجموعة فاين الصحية القابضة تسعى دائمًا إلى وضع معايير جديدة للاستدامة في القطاع، حيث تشمل ممارساتها استخدام الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء بمصانعها في مصر مما يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما كانت المجموعة من الأوائل في اتباع ممارسات تقلل من استهلاك المياه، من خلال محطة لمعالجة وإعادة تدوير المياه، بالإضافة إلى كونها أول من وقع على الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact). كما حصلت مجموعة فاين على شهادة اعتماد مجلس رعاية الغابات (FSC)، المعني بتعزيز الإدارة المسؤولة للغابات ، وشهادة آيزو 50001 في نظام إدارة الطاقة، وآيزو 14001 في أنظمة إدارة البيئة، وهى أول شركة في مصر تحصل على شهادة البصمة البيئية (PEF).

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