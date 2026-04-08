د. أحمد جلال: فخورون بالنمو المحقق في قاعدة العملاء ومستمرون في تقديم حلول ذكية تضع راحة العميل على رأس أولوياتنا وتدفع عجلة الشمول المالي في مصر

القاهرة: أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) عن إطلاق حزمة شاملة ومبتكرة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تستهدف إحداث تحول جذري في تجربة العملاء بالسوق المصري. وتأتي هذه الخطوة مدعومة بنتائج قوية حققها البنك بنهاية عام 2025، حيث قفزت الحدود الائتمانية لمحفظة البطاقات إلى 1.2 مليار جنيه، كما سجلت معدلات استخدام البطاقات الائتمانية نمواً ملحوظاً بنسبة 48% لتصل إلى نحو 412 مليون جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة بنحو 279 مليون جنيه خلال العام السابق، مدفوعة بزيادة قاعدة العملاء وتنوع العروض والبرامج التسويقية التي يقدمها البنك وسط نمو متسارع في الخدمات والحلول الرقمية.

كما أعلن EBank عن تعزيز مجموعة بطاقاته المصرفية، والتي تشمل بطاقة الخصم بالدولار USD Debit Cardلإدارة المعاملات الدولية، وبطاقة وورلد الائتمانية World Credit Card التي تمنح مزايا حصرية للمسافرين، إلى جانب بطاقة الخصم المباشر البلاتينيةPlatinum Debit Card بما يلبي احتياجات العملاء بمختلف الشرائح. كما توسع البنك في شراكاته مع التجار لتقديم خطط تقسيط مرنة بالإضافة إلي إتاحة قنوات التقسيط عبر "ماكينات الصراف الآلي" و"مركز الاتصال".

وكشف البنك عن طفرة في برامجه التمويلية، حيث طرح حلولاً ترتكز على الموافقات الفورية لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة بحد أقصى يصل إلى 12 مليون جنيه مصري، وهو ما يعد ميزة تنافسية كبرى تلبي طموحات كبار العملاء. كما أطلق البنك برامج تمويل شخصي، مخصصة لشرائح كبار العملاء (EWealth) وأصحاب المدخرات المرتفعة، وذلك إلى جانب تصميم مجموعة من البرامج التي تناسب جميع شرائح العملاء وتلبي مختلف احتياجاتهم بأسعار تنافسية وبقيمة تصل إلى 8 مليون جنيه ومدد تمويل تصل إلى 10 سنوات.

وفي إطار حرصه على تقديم حلول ادخارية متميزة، طرح البنك شهادات جديدة وحصرية بعائد سنوي تنافسي كما قام بتطوير مجموعة من حسابات التوفير والحسابات الجارية والودائع بما يتيح عوائد يومية ومزايا متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة للعملاء.

وقد استحدث البنك شرائح متنوعة لتقديم خدمة مفصلة لمختلف العملاء، حيث خصص رقم خدمة عملاء مباشر (17610) لشريحة كبار العملاء EWealth، وأطلق مزايا حصرية لشريحة المرأة EQueen، بالإضافة إلى خدمات مميزة لموظفي الرواتب (أعلى من 40 ألف جنيه شهرياً) في حين يتيح شريحة العملاء المميزين Affluent خدمات مصرفية متميزة ومجموعة من الامتيازات التي تعزز من التجربة المصرفية للعملاء المميزين، وساهمت هذه الاستراتيجية في زيادة أرصدة كبار العملاء بنسبة 30% ونمو عددهم بنسبة 35%.

كما تم تحديث برامج التمويل والعروض والمزايا الخاصة بخدمة تحويل الرواتب بالإضافة إلى تطوير حساب توفير جديد لعملاء تحويل الرواتب بمميزات خاصة وعائد تنافسي وحسابات بعملات مختلفة غير الجنيه المصري مثال ال دولار واليورو والجنيه الإسترليني.

وعزز البنك تواجده في قطاع التأمين المصرفي ببرامج نوعية تشمل برنامج "قادر" لتأمين مستقبل الأطفال ذوي الهمم، وبرامج "ثراء" و"هي بأمان" لتغطية احتياجات التقاعد، الزواج، والتعليم، مما يوفر حلولاً استثمارية وتأمينية شاملة تحت سقف واحد.

وعلى الصعيد الرقمي والميداني، قام البنك بتنفيذ خطوات واضحة في التحول الرقمي و اتاحة مجموعة من الخدمات الجديدة لعملائه حيث قام البنك بإتاحة خدمات سداد البطاقات الائتمانية من خلال مختلف القنوات الرقمية كتطبيق الموبايل البنكي و الصرافات الالية و ماكينات الدفع الخاصة بفوري ليتمكن بذلك من الوصول الي اكبر عدد من العملاء و تلبية احتياجاتهم ، و قام أيضا كأول بنك في مصر بإتاحة خدمة تقسيط الكاش للبطاقات الائتمانية من خلال الصراف الالي بشكل الي متكامل في اقل من دقائق دون الحاجة للتواصل مع ممثلي خدمة العملاء.

و علي مستوي المعاملات الرقمية فقد وصل عدد معاملات التحويلات من خلال القنوات الرقمية المختلفة الي 9 مليون معاملة بنهاية 2025 بإجمالي 8.5 مليار جنيه مقارنة بعام 2024 و التي بلغت فيها عدد المعاملات من خلال القنوات الرقمية 6.8 مليون معاملة ، و قد عمل البنك أيضا علي زيادة أعداد مستخدمي الخدمات الرقمية عن طريق اطلاق مجموعة من المسابقات لتشجيع استخدام العملاء حيث قام البنك خلال عام 2025 بتقديم الجوائز لأكثر من 30 فائز من أعلي مستخدمي الخدمات الرقمية بالبنك، مما ادي الي تسجيل نمو قياسي في عدد المشتركين بخدمة "انستاباي" ليصل إلى 56 ألف مشترك بالإضافة إلى وصول مستخدمي المحفظة الاليكترونية -جيبي- إلى 36 ألف مستخدم، ومستخدمي تطبيق الهاتف المحمول إلى 35 ألف مستخدم. و علي صعيد اخر دعم البنك تواجده بأحدث أجهزة الصراف الآلي حيث يعمل البنك الأن علي خطة إحلال و تجديد شبكة الصراف الالي بالكامل بنهاية العام الحالي و أتاح ايضا أجهزة الصراف التفاعلي (ITM) التي تتيح السحب النقدي بمبالغ كبيرة وتعمل لساعات ممتدة، تزامناً مع اطلاق خدمة التحويلات اللحظية عن طريق تطبيق الموبايل البنكي و التي تتيح التحويلات اللحظية بحدود كبيرة تصل إلى 5 ملايين جنيه يومياً و30 مليون جنيه شهرياً.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ إجراءات لحظية من خلال مركز الاتصال الهاتفي لتلبية طلبات العملاء في نفس الوقت دون التوجه للفرع أو الرجوع الى الإدارات المختلفة لتنفيذ طلب العملاء، على سبيل المثال تعديل نسبة الحد الأدنى للدفع الشهري لبطاقة الائتمان الي 5% او 100%، و تنفيذ التقسيط بأشكاله المختلفة في نفس اللحظة، وربط الحساب ببطاقات الخصم المباشر، و اصدار بطاقات اضافيه، و استبدال نقاط بطاقة الائتمان، و تعديل حد معاملات البطاقات.

صرح الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل EBank، قائلاً: "نعمل على ترسيخ مرحلة جديدة من الابتكار المصرفي، حيث نضع بين يدي عملائنا حلولاً رقمية وتمويلية فائقة السرعة تتسق مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، من خلال بناء منظومة متكاملة تضمن الرفاهية المالية والأمان لعملائنا في كل لحظة، مع ضمان سهولة الوصول للخدمات عبر قنواتنا المختلفة."

وأضاف: "إن التزامنا في EBank يتجاوز مجرد مواكبة التكنولوجيا، بل يمتد لتطوير خدمات تمويلية ذكية تساعد العملاء على إدارة معاملاتهم لحظياً بأعلى مستويات المرونة. نحن فخورون بالنمو المحقق في قاعدة العملاء، ومستمرون في تقديم حلول ذكية تضع راحة العميل على رأس أولوياتنا وتدفع عجلة الشمول المالي في مصر."

جدير بالذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات قام مؤخراً بتحديث شامل لتطبيق الموبايل البنكي، لتقديم تجربة متطورة، بالإضافة إلى تزويده بخاصية تحليل البيانات المالية لمساعدة العملاء على إدارة شؤونهم المصرفية بكفاءة عالية.

-انتهى-

#بياناتشركات