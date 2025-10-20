دكتور أحمد جلال: مستمرون في تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز النمو الاقتصادي في مصر

القاهرة: أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، الرائد في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، عن إطلاق باقات متكاملة من الحلول التمويلية والعروض المصرفية الموجهة للأفراد، والتي تجمع بين المرونة والابتكار وتقدم حلولًا متكاملة تناسب احتياجات العملاء المتعددة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك للتوسع في قطاع التجزئة المصرفية وتعزيز جهود الشمول المالي حرصاً على تلبية الاحتياجات المختلف لجميع شرائح العملاء من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المميزة.

وتتضمن الباقات الجديدة مجموعة من البرامج التمويلية أبرزها برامج التمويل الشخصي المخصصة لفئات مختلفة من العملاء مثل الأطباء، موظفي المؤسسات المالية، وأصحاب المهن الحرة، مع إجراءات مبسطة وسرعة في الحصول على التمويل بالاضافة الي برامج التمويل العقاري لشراء الوحدات السكنية، والتي تتميز بخطط سداد مرنة تمتد على فترات طويلة لتناسب القدرات المالية المختلفة للعملاء.

وتشمل الباقات الجديدة أيضًا، برامج تمويل السيارات الجديدة والمستعملة بالتعاون مع كبرى معارض السيارات، بتمويلات تصل إلى 8 ملايين جنيه، وكذلك برامج خاصة لتمويل السيارات الكهربائية دعمًا لمبادئ الاستدامة البيئية ، حيث يقدم البنك خطط سداد مرنة شهرية أو سنوية وفق احتياجات العملاء.

وفي خطوة نوعية لتحقيق الريادة في تمويل السيارات، أعلن البنك عن تفعيل نموذج الموافقة الائتمانية الفورية (Instant Credit Approval) بالتعاون مع معارض السيارات الكبرى، والذي يتيح للعملاء الحصول على موافقة ائتمانية خلال ساعة واحدة فقط على مدار أيام الأسبوع، وبقيمة تمويل تصل إلى8 ملايين جنيه.

كما يعمل البنك على تعزيز مفهوم البيع البيني، من خلال تقديم مجموعة من برامج التمويل الموجهة لعملائه الحاليين، بإجراءات مبسطة ومستندات محدودة، إلى جانب برامج تمويل مبتكرة تشمل التمويل بضمان الأوعية الادخارية مثل الشهادات والودائع بالبنوك الأخرى.

ولتحفيز العملاء، أطلق البنك مجموعة من الحوافز الترويجية المميزة، تتضمن الإعفاء من العمولات الإدارية، واسترداد نقدي (Cashback)، وخصومات على بعض البرامج التمويلية.

وفي إطار التحول الرقمي، قام EBank بتطوير منظومة رقمية متكاملة تساعد العملاء على سداد مستحقات برامجهم التمويلية عبر تطبيق الهاتف المحمول، الإنترنت البنكي، خدمات InstaPay، والتحويلات الفورية (ACH).

أكد الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات EBank، أن البنك يحرص باستمرار على تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز مبادئ الاستدامة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم جهود الشمول المالي في مصر.

وأضاف: "المنتجات الجديدة تم تصميمها لتوفر أعلى درجات المرونة والسهولة في السداد، مع تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة، بما يعكس التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية متطورة تواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والاستدامة وتلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء".

وأوضح: "نلتزم بمواصلة تطوير منظومة الخدمات المصرفية لتكون أكثر كفاءة وشمولاً، من خلال الاستثمار في التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات المالية التي تعزز تجربة العملاء وتدعم تنافسية البنك. كما نعمل على ترسيخ مفهوم التمويل المستدام وتوسيع قاعدة الشمول المالي عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع".

تجدر الإشارة إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) قد أطلق بطاقات World MasterCard الائتمانية بحد ائتماني يصل إلى 2 مليون جنيه ، وذلك في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الابتكار وتطوير المنتجات المصرفية بما يلبي احتياجات العملاء المتنوعة، ويدعم خططه في التوسع بقطاع التجزئة المصرفية .ويعكس هذا التوجه حرص البنك على تعزيز الشمول المالي وتقديم حلول متكاملة تسهم في تحسين تجربة العملاء وتسهيل تعاملاتهم داخل مصر وخارجها.

