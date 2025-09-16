دكتور أحمد جلال: حريصون على تقديم حلول تمويلية وتقنية توفر أعلى درجات المرونة والراحة مع التزام كامل بالابتكار والتحول الرقمي

القاهرة: أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات EBank عن إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة، في مقدمتها النسخة الجديدة من تطبيق الموبايل البنكي، الذي يأتي بتصميم عصري وخصائص متطورة تواكب أحدث توجهات التكنولوجيا المصرفية وتلبي تطلعات العملاء نحو تجربة رقمية أكثر سهولة وفعالية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمي وتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه، من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة تواكب احتياجات السوق، وتمنح العملاء سهولة ومرونة أكبر في إدارة معاملاتهم المالية، بما يدعم توجهات الدولة للشمول المالي و التحول الرقمي.

وتتميز النسخة الجديدة من تطبيق الموبايل البنكي بإتاحة خدمة التحويل اللحظي للأموال إلى أي حساب في أي بنك داخل مصر، على مدار 24 ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع، دون أي قيود زمنية أو ارتباط بمواعيد العمل الرسمية، بما يمكن العملاء من إجراء معاملاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان.

وقد تم تحديد حدود التحويل اللحظي في النسخة الجديدة من التطبيق، لتصل إلى 5 ملايين جنيه يومياً و30 مليون جنيه شهرياً، مما يمنح العملاء القدرة على إتمام تحويلاتهم بشكل فوري وآمن وبدون أي قيود، وبما يتماشى مع احتياجاتهم المتزايدة لإنجاز معاملاتهم المالية بسرعة وفاعلية.

وتوفر النسخة الجديدة من التطبيق، ميزة تحديث كشف الحساب الإلكتروني، والتي تمكن العملاء من استعراض ومتابعة كشف الحساب بطريقة أكثر وضوحاً وسهولة، مع إتاحة أدوات تحليل تساعدهم على إدارة شؤونهم المصرفية بكفاءة، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم خدمات رقمية متطورة عالية الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك مؤخراً عن إطلاق خدمة Easy Cash لأول مرة في مصر، والتي تتيح لعملاء EBank تقسيط المبالغ النقدية المسحوبة من أجهزة الصراف الآلي باستخدام البطاقة الائتمانية، بمدد تبدأ من 3 أشهر وتصل حتى 36 شهراً. وتمنح هذه الخدمة العملاء مرونة أكبر في استخدام بطاقاتهم الائتمانية، سواء في السحب النقدي أو المشتريات من مختلف التجار، دون الحاجة لزيارة الفرع أو التواصل مع مركز الاتصال.

ويستعد EBank خلال الفترة المقبلة لإطلاق حزمة جديدة من الخدمات الرقمية المبتكرة، من أبرزها برنامج الولاء الرقمي، وهو نظام متكامل يتيح للعملاء كسب نقاط ومكافآت عند استخدام بطاقات البنك المختلفة، مع إمكانية استبدال النقاط بسهولة عبر تطبيق الهاتف المحمول و كذلك خدمة السحب النقدي اللاتلامسي من أجهزة الصراف الآلي (ATM)والتي توفر تجربة أسرع وأكثر أمان.

من جانبة أكد الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، أن الإصدار الجديد من تطبيق الموبايل البنكي يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة البنك نحو التحول الرقمي، مشيراً إلى أن البنك يضع في أولوياته تقديم تجربة مصرفية متكاملة وسهلة الاستخدام. وقال: "نلتزم في EBank بتطوير حلول تكنولوجية متقدمة تساعد العملاء على إدارة معاملاتهم المالية لحظياً وبأعلى مستويات الأمان والمرونة".

وأضاف: "نركز في EBank على تطوير خدماتنا الرقمية، بما يواكب تطلعات عملائنا ويدعم احتياجاتهم اليومية. ونحرص على تقديم حلول تمويلية وتقنية توفر أعلى درجات المرونة والراحة، مع التزام كامل بالابتكار والتحول الرقمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وبما يحقق نقلة نوعية في تجربة العملاء المصرفية".

تجدر الإشارة إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات، أنشئ عام 1983 بهدف العمل على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي، وسريعا ما أصبح البنك الذراع التمويلية الرئيسية للعملية التصديرية في مصر، واستطاع البنك بأدائه المتميز وسياساته المعتمدة على تنويع استثماراته، أن ينمو ويزدهر ويحقق الكفاءة الائتمانية والمركز المالي القوي، الأمر الذي جعله يستحوذ على ثقة المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالإضافة إلى ثقة المؤسسات المالية المحلية والدولية.

-انتهى-

