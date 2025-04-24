الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ("شاكر" أو "المجموعة" أو "الشركة")، الرائدة في مجال تصنيع واستيراد وتوزيع المكيّفات والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، عن إبرامها اتفاقية مع برنامج التمويل EasyPay من البنك السعودي الفرنسي، في خطوة بارزة تُرسّخ من التزامنا تجاه تزويد مستهلكينا عبر أرجاء المملكة العربية السعودية بحلول تمويل استثنائية مرنة وميسّرة.

ومن خلال هذه الشراكة، ستُتاح الفرصة لعملاء مجموعة شاكر للاستفادة من مزايا التمويل السلسة لبرنامج EasyPay ، والذي يقدّم للمستهلكين تمويلاً للشراء بقيمةٍ تصل إلى 30 ألف ريال سعودي بفائدة 0%. ويتيح البرنامج للعملاء المؤهلين، بصرف النظر عمّا إذا كان لديهم حساب بنكي لدي البنك السعودي الفرنسي، حلول تمويل متميّزة لمشترياتهم على مدار فترة تتراوح بين 3 أشهر و24 شهراً.

من المقرّر إطلاق هذا البرنامج في الربع الثاني من 2025م، وهو متوافق بشكل تام مع متاجرنا و الموقع الإلكتروني لمجموعة شاكر، ما يوفّر تجربة رقمية سلسة للمستخدمين، بدءاً من تقديم الطلب عبر التطبيق وصولاً إلى إتمام الطلب وتسلّط هذه المبادرة أيضاً الضوء على استراتيجية Elevate 2027 والتي تشمل الكشف عن عروض لاستئجار الأجهزة المنزلية بهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى منتجات الشركة الاستثنائية. ومن خلال تقديم خدمات الدفع المبتكرة والمرنة ، تواصل شاكر مساعيها في تلبية الاحتياجات المتنامية لدى عملائها وضمان إتاحة محفظة منتجاتها في متناول أيديهم.

وتعليقاً على إبرام هذه الشراكة، قال السيد محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر:"تعكس هذه الشراكة التعاونية مع البنك السعودي الفرنسي التزام مجموعة شاكر الراسخ بتوفير حلول دفع مبتكرة تضع العميل أولاً. ومن خلال مكاملة ودمج أعمال برنامج EasyPay للتمويل ضمن متاجرنا والموقع الإلكتروني، نهدف إلى إتاحة محفظتنا عالمية المستوى من المنتجات والخدمات بشكل ميسّر أكثر أمام عملائنا الكرام عبر كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، بتزويدهم بحلول تمويل أكثر مرونة وجدوى. ولا شك أن هذه المبادرة تتماشى مع استراتيجيتنا في تأجير المنتجات المنتهية بالتمليك والتي تهدف إلى تعزيز تجربة العميل وتقديم كل الدعم اللازم لقطاع التجزئة المتنامي في المملكة".

ومن جانبه، قال الأستاذ محمد الباتلي، نائب الرئيس دائرة منتجات وإدارة القيمة لدى البنك السعودي الفرنسي: "نحرص في البنك السعودي الفرنسي على توفير حلول تمويل تمتاز بالسلاسة والمرونة. وتأتي هذه الشراكة التي تجمعنا بمجموعة شاكر عبر برنامج EasyPay بهدف تعزيز إمكانية وصول المستهلكين لباقة متميزة من خيارات التمويل الميسّرة، واتاحة الأجهزة المنزلية عالية الجودة لتكون في متناول العملاء. تدعم هذه الشراكة مهمتنا الهادفة إلى تمكين العملاء في مجال التجزئة المتطوّر في المملكة بحلول تمويل ملائمة لاحتياجاتهم".

ويُعتبر دمج برنامج EasyPay ضمن متاجرنا والموقع الإلكتروني خطوة هامة في إطار مساعينا نحو توسعة نطاق خيارات التمويل في السوق السعودية، وتزويد شريحة أوسع من العملاء بحلول دفع مريحة وميسّرة.

نبذة عن شاكر:

تأسست شاكر في عام 1950م، لتصبح حينها من أوائل الشركات التي قدمت أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية للمستهلكين في المملكة. وهي اليوم مورد وموزع رئيسي للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة، بما فيها مايتاج، وأريستون، وإنديست، وسامسونج، وميديا، وبومباني، وستانلي بلاك آند ديكر وإل جي، والموزع الوحيد لمكيفات إل جي في المملكة العربية السعودية، في حين توفر وحدة خدمات الطاقة (إيسكو) التابعة للشركة حلولاً متقدمة لإدارة الطاقة. وتُعد شاكر شركة مساهمة عامة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية) منذ عام 2010. وعلى مر السنين، لمع اسمها ليدخل في مصاف أفضل الشركات السعودية، حيث تقدم مجموعة من الحلول المتكاملة للمكيفات والأجهزة المنزلية للسوق السعودي والمنطقة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.shaker.com.sa/

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عريف ذو الكفل، إنستنكتيف بارتنرز

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نبذة عن BSF:

BSF، شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/23 الصادر بتاريخ 17/6/1397هـ، يعد BSF أحد البنوك الرائدة في المملكة. ويقع مقره الرئيسي في الرياض ومقراته الإقليمية في كل من جدة، الرياض، والخبر. لتقديم خدمات مبتكرة ومميزة لعملائه، يدير البنك شبكة واسعة تضم 85 فرعاً، مركز خدمة ذاتية، و520 جهاز صراف آلي وأكثر من 28,000نقطة بيع. يوفر BSF مجموعة متكاملة من الحلول المالية في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، كما يقدم الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار والوساطة المالية من خلال .BSF Capital

يهدف BSF إلى تقديم تجربة استثنائية للعملاء تتميز ببساطتها وشفافيتها ووضوحها وتضمن تعزيز الإمكانات ونمو الأعمال، مع توفير المشورة الشخصية وخدمات الدعم المخصصة. يعتمد BSF نموذج أعمال محوره العميل مركّزًا على تحقيق أعلى مستويات الرضا بهدف ترسيخ مكانته الرائدة على المستوى الوطني والإقليمي.

لمعلومات الإعلاميين، يُرجى التواصل مع:

Corporate_Communications@bsf.sa

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