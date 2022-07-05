· المحفظة الرقمية تتحول إلى شركة تكنولوجيا مالية كذراع لشركة e& الحياة موفرةً منصة مالية متميزة

· المنصة تتيح حلولاً مالية مبتكرة ومتكاملة تخدم كلاً من العملاء بحسابات مصرفية أو بدونها والوسطاء وقطاع الأعمال

· المنصة تعمل على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات لدفع عجلة الاقتصاد غير النقدي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "e&" (المعروفة سابقاً باسم "مجموعة اتصالات") اليوم عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة للمحفظة الإلكترونية eWallet تحت مسمى e& money في خطوة تمثل تحولها إلى شركة تكنولوجيا مالية رائدة وذراع لشركة e& الحياة، إحدى ركائز مجموعة e&، سعياً للارتقاء بتجارب العملاء عبر منصة مالية مبتكرة ومتكاملة.

ويأتي هذا الإعلان عقب النجاح الذي حققته محفظة eWallet، بتوفيرها لحلول الدفع الآمنة والمرنة واللاتلامسية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات لتساعدهم على إتمام معاملاتهم اليومية بشكلٍ سلس. علاوةً على ذلك، فقد أتاحت eWallet، بصفتها أول محفظة مرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، العديد من فرص النمو الجديدة في قطاعي الاتصالات والخدمات المالية. وفي ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية، يبحث المستهلكون والوسطاء عن سوق مالية متكاملة أو حل مخصص للهواتف الذكية لتبسيط الطريقة التي ينفذون بها المعاملات.

ومن خلال العلامة التجارية الجديدة، ستتحول e& money إلى منصة شاملة تلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات المالية للعملاء، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية مثل الدفعات للوسطاء والبائعين، والتحويلات المالية، وسداد الفواتير، والإقراض، والاستثمارات، والبطاقات المالية ذات العلامة التجارية المشتركة، وخدمات التأمين.

وفي هذا الإطار، قال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ "&e الحياة": "نرتكز في أعمالنا على أسس متينة للنمو من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات المالية ذات الصلة التي تحسّن أساليب الحياة للعملاء وتعزّز قيمة الأعمال للوسطاء والشركات. وتعكس شركة التكنولوجيا المالية e& money مدى التزامنا بتطوير حلول التكنولوجيا المالية الرقمية التي تحدث الأثر الإيجابي، في إطار مساهمتنا في تكوين سوق مالي شامل ومبتكر يلبي جميع الاحتياجات المالية لعملائنا بما يتجاوز الخدمات التقليدية".

وأضاف الشامسي: "بالتزامن مع تطور المنظومة المالية، ستشكل e& money نقطة ارتكاز للنهوض بالاقتصاد غير النقدي من خلال الاستفادة من قيمة العلامة التجارية لمجموعة e& وقاعدة عملائها القوية في الإمارات والأسواق الأخرى. كما نرحب أيضاً بالشراكات الاستراتيجية مع الشركات الناشئة وروّاد قطاع التكنولوجيا المالية لتقديم أفضل التقنيات والحلول المبتكرة مثل المنصات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة التقييم الائتماني، ومنصات التحليلات المتقدمة التي ستفيد عملائنا وتلبي الطلب المتزايد على التطبيقات المالية المتطورة".

وستعزّز e& money من تجارب المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وكذلك الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها عبر تمكينهم من إجراء معاملاتهم المالية بطريقة سلسة وملائمة وآمنة والذي من شأنه تحفيز الاقتصاد غير النقدي.

كما ستتيح منصة التكنولوجيا المالية e& money المزيد من الحلول المالية الرقمية التي من شأنها أن تخدم العملاء من ذوي الحسابات المصرفية أو بدونها في دولة الإمارات. وفي الوقت الراهن، يتم إجراء ما يقارب 55 بالمائة من إجمالي المدفوعات في دولة الإمارات بواسطة النقود الورقية، مما يجعل هذه المنصة خياراً ملائماً للدفعات الرقمية واللاتلامسية في الدولة. وستؤدي هذه الخطوة إلى تبسيط تجارب العملاء في استخدام الخدمات المالية وأيضاً دعم طموحات القيادة الرشيدة في مواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد غير النقدي.

#بياناتشركات

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أطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في 23 فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة. ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، حيث تدار عملياته من قبل "اتصالات من e&" في السوق الرئيسية لـ e&، ومن قبل الشركات الفرعية لـ "e& الدولية" بما يضمن على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي. وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية. ومن أجل تعزيز الاستثمار التكنولوجي للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز "e& المؤسسات" على زيادة القيمة التي تقدمها e& للشركات والحكومات إلى أقصى حد من خلال حلول الأمن السيبراني القوية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة. وستركز "e&" من خلال "e& الاستثمار" على الفرص الاستثمارية وعمليات الاستحواذ، لتعزيز حضورها عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.

"e& الحياة"، من "e&"

"e& الحياة"، هي ركيزة الأعمال التابعة لمجموعة "e&" التي تعزز سعادة العملاء؛ من خلال توفير تقنيات الجيل التالي والمنصات الذكية والتطبيقات في مجالات الترفيه وتجارة التجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية.

وبصفتها لاعباً رائداً في منظومة العملاء الأفراد، فإنها تعزز المزايا التي تقدمها تقنية الجيل التالي والتطبيقات الفائقة؛ لتقدم تجربة عملاء أكثر سلاسة وشمولية.

رؤية الإمارات"E-Vision، هو واحد من منتجات "e& الحياة" الذي يُعرَف بأنه أكبر منصة محتوى في المنطقة، والذي شهد توسعاً في تقديم الخدمات عبر شركاتها العاملة؛ وذلك من خلال المحتوى القائم على السحابة، وحلول المنصات، والشاشات المتعددة، والهواتف المتحركة، ومنصات خدمات البث.

وتعد E-Vision المنصة الأكبر للمحتوى والوسائط المتعددة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان ومنطقة غرب أفريقيا، الذي سيعمل على تحسين نمط معيشة العملاء وتمكينهم في جميع مناحي الحياة.

تعد "e& الحياة" أيضاً لاعباً قوياً في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة؛ حيث تركز على كسر الحواجز التي يواجهها العملاء عند الوصول إلى الخدمات المالية عبر الهاتف المتحرك. وتنعكس قدرات التكنولوجيا المالية في العديد من الخدمات المالية عبر الهاتف المتحرك مثل eWallet، أول خدمة دفع رقمية منظمة ومرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمعرفة المزيد حول"e& الحياة"، يرجى زيارة الموقع التالي: life.jsp-and-https://eand.com/en/e