القاهرة: أعلنت شركة «إي آند مصر» عن تغيير العلامة التجارية لشركة e& Global Services التابعة لها لتصبح «e& CX Solutions Egypt»، في خطوة استراتيجية تمثل تطورًا نوعيًا في مسيرة الشركة، يعكس رؤيتها الجديدة كشريك استشاري ومزود لحلول تجربة العملاء المتكاملة.

ويأتي هذا التغيير كجزء من خطة تطوير شاملة لنموذج الأعمال، تتجاوز فيها الشركة المفهوم التقليدي لخدمات التعهيد الخارجي (BPO)، نحو تقديم استشارات استراتيجية متكاملة وتنفيذ حلول تجربة العملاء (CX Solutions)، بما يضمن للشركات تصميم وتنفيذ تجارب عملاء مستدامة وتفاعلية، ترتكز على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وتحويل كل تفاعل صوتي إلى قيمة مضافة، وتمثل الهوية الجديدة نقلة حقيقية نحو مرحلة تقوم فيها الشركة بدور الشريك الاستراتيجي في تصميم وتطوير الرحلة الرقمية للعملاء، وليس مجرد مقدم خدمة.

وتعكس هذه الخطوة التزام e& CX Solutions Egypt بتقديم حلول مدعومة برؤية فكرية متقدمة، تعيد تعريف العلاقة بين الشركات وعملائها، من خلال خلق تواصل يحقق تأثيرًا ملموسًا على مستوى الولاء، والانتماء، وتجربة الاستخدام، بما يواكب متغيرات السوق ويعزز قدرة العملاء على المنافسة في بيئات أعمال متسارعة.

وفي هذا السياق، أعرب شريف عطية، الرئيس التنفيذي لشركة e& CX Solutions Egypt، عن فخره بإطلاق الهوية الجديدة، مؤكدًا أن هذا التغيير يمثل انطلاقة نوعية في مسيرة الشركة نحو المستقبل. وقال: "هذه الهوية الجديدة تعكس رؤيتنا العميقة في إعادة بناء تجربة العميل على أسس أكثر ذكاءً واتصالًا وتأثيرًا. نحن لا نقدم خدمات فقط، بل نقدم رؤى واستشارات تعزز قدرة الشركات على تحقيق النمو والتحول الرقمي الحقيقي".

وأضاف: "نؤمن أن مستقبل صناعة خدمات التعهيد وتجربة العملاء سيُبنى على قدرة الشركات على خلق تجارب مخصصة، وتحقيق ولاء طويل الأمد للعملاء، وتحويل كل تفاعل إلى فرصة. ومن هذا المنطلق، نعمل على تقديم نموذج أعمال مرن وفعّال، يواكب احتياجات الأسواق المختلفة، ويستفيد من قوة علامة إي آند التجارية في بناء شراكات استراتيجية وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا".

وتوفر e& CX Solutions Egypt مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: حلول مراكز الاتصال، والتعهيد، والاستشارات التشغيلية، وخدمات إدارة الموارد البشرية، والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي، وإدارة المعرفة، والروبوتات، وتحليلات البيانات، وتتميز الشركة بقدرتها على دمج الجانب البشري والتكنولوجي معًا لتقديم تجارب مخصصة تعكس احتياجات كل عميل.

وتنطلق هذه الرؤية الجديدة من مصر كقاعدة عمليات أساسية، إلى جانب تواجدها القوي في الإمارات، مع خطة توسع طموحة تشمل أسواق الخليج، وأوروبا، والولايات المتحدة، تسعى لبناء منظومة شركات قادرة على تقديم قيمة مضافة في مجالات الابتكار الرقمي، وتجربة العملاء، والتحول المؤسسي في الأسواق الأكثر نموًا.

وقد شهدت الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 48%، مما يعكس متانة نموذجها التشغيلي، وقوة القيمة التي تقدمها، وتخدم الشركة حاليًا أكثر من 50 مليون عميل في مختلف القطاعات، من خلال فريق متخصص يتجاوز 10 آلاف موظف في مصر والإمارات وقريبا في المملكة العربية السعودية، يتمتع بخبرات عالية تؤهله لتقديم خدمات بمعايير عالمية، تُسهم في تعزيز مكانة العملاء في أسواقهم.

يُذكر أن تغيير العلامة التجارية إلى "e& CX Solutions Egypt" يأتي في سياق التوجه الاستراتيجي نحو تحول الشركة إلى مجموعة تكنولوجية متكاملة، تعمل على إعادة تعريف مستقبل التواصل الرقمي وخدمة العملاء، وتُمثل هذه الخطوة أحد النماذج الواقعية لتطبيق هذه الرؤية، حيث تتحول الشركة من مقدم خدمات تقليدية إلى مركز إقليمي للابتكار، وتقديم استشارات وحلول تجربة العملاء بمقاييس عالمية.

