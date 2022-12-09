· تشغل e& المؤسسات حصة الأغلبية في المشروع الذي يحمل اسم Bespin Global MEA كإحدى شركات e& المؤسسات، لتشكل أكبر مزوّد للخدمات الاحترافية والمدارة سحابياً في الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا، وباكستان.

· تستثمر مجموعة e& بشكل جزئي في بيسبين جلوبال - Bespin Global للمشاركة في قصة نجاح إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم الخدمات السحابية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت e& المؤسسات التابعة لمجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، اليوم عن توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع مشترك مع "بيسبين جلوبال - Bespin Global" ، الشركة الرائدة عالمياً في حلول وإدارة الحوسبة السحابية، تحت اسم Bespin Global MEA كإحدى شركات e& المؤسسات، لتوفير خدمات رقمية مبتكرة وحلول سحابية ( أو ما يعرف بـ Cloud services)، للعملاء في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان، بما يتماشى مع الطموح الاستراتيجي لمجموعة e& في توسيع نطاق e& المؤسسات وتعزيز قدراتها بهدف دعم التحول الرقمي في المنطقة.

وتمتلك e& المؤسسات بموجب هذا التعاون 65 في المئة من المشروع المشترك، يقابلها 35 في المئة مملوكة من قبل شركة "بيسبين جلوبال". وتساهم كل من الشركتين بتقديم كافة الخدمات والحلول السحابية التي توفرانها حالياً في أسواق المنطقة، إلى جانب الخدمات المتخصصة ذات الصلة لتكون جزءاً من المشروع المشترك.

وبموجب هذه الشراكة، تستثمر e& المؤسسات في الشركة الأم "بيسبين جلوبال - Bespin Global"، بمبلغ 60 مليون دولار، بالإضافة إلى الانضمام إلى مجلس إدارتها، إلى جانب حفاظها على خيار استثمار 60 مليون دولار أخرى بنفس التقييم خلال فترة 18 شهرًا من إتمام الصفقة، ويساهم كلا الشركتين بموجب الاتفاق في نمو رأس المال في المشروع المشترك.

ويتيح المشروع المشترك توظيف قدرات كلا الجانبين، بما في ذلك الانتشار القوي لشركة e& المؤسسات في المنطقة ومحفظتها الواسعة من الحلول التي تساهم في التحول الرقمي، بينما توفر "بيسبين جلوبال - Bespin Global" في الوقت نفسه المهارات المتخصصة التي طورتها في مجال الحلول السحابية، عبر نقل البيانات إلى السحابة، والعمليات المرتبطة بتقنية السحابة، إلى جانب تطوير التطبيقات المبنية على هذه التقنية، وتحسينها وتيسير الخدمات المالية الخاصة بها، مما يوفر حلول سحابية متكاملة لدعم المؤسسات في رحلة التحول الرقمي.

تستثمر e& المؤسسات أيضاً بموجب هذه الشراكة في شركة "بيسبين جلوبال هولدنج – Bespin Global Holding"، التي تعد من أسرع مزودي الخدمات المدارة عبر السحابة نموًا في العالم، وتخدم أكثر من 1700 عميل عبر مواقعها في كوريا الجنوبية والصين واليابان وسنغافورة وفيتنام وإندونيسيا والولايات المتحدة، وقد حصلت على تصنيف "Visionary " للشركات ذات الرؤية الابتكارية وفقاً لشركة Gartner Magic Quadrant (MQ) لفئة خدمات تحويل تكنولوجيا المعلومات السحابية العامة ، ولديها أكثر من 1000 خبير في الحلول السحابية معتمدين من قبل Amazon Web Services و Microsoft Azure و Google Cloud ومنصات سحابية أخرى .

ويبلغ إجمالي الالتزامات الاستثمارية والمستقبلية المعلن عنها اليوم أكثر من 100 مليون دولار.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لـ"&e المؤسسات": "تعمل &e المؤسسات دائماً بشكل وثيق مع العملاء لزيادة قدراتهم الرقمية وتطويرها من خلال تصميم وتنفيذ الحلول الرقمية الشاملة والذكية ذات التأثير الإيجابي على العملاء. ويعد المشروع المشترك مع" بيسبين جلوبال - Bespin Global" جزءاً من جهودنا المستمرة لزيادة حجم حلولنا السحابية، وتوسيع نطاق عروضنا، ومواصلة التزامنا بأن نكون شريكاً موثوقاً للجهات الحكومية والمؤسسات في دولة الإمارات".

من جانبه قال جون هانجولي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة " بيسبين جلوبال - Bespin Global": "نعتز بهذه الشراكة مع e& المؤسسات في أسواق الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان، التي تسرع وتيرة التحول الرقمي لعملائنا من المؤسسات، ويرتكز هذا المشروع المشترك بين الشركتين، على الاستفادة من القدرات التي تساعد في بناء مستقبل الأعمال القائمة على الحلول السحابية. بالإضافة إلى ذلك، نرحب بـمجموعة e& كمستثمر في"بيسبين جلوبال- Bespin Global" ونقدر ثقة المجموعة في استراتيجيتنا وعملياتنا، ونتطلع إلى تسريع خطة النمو لدينا، وتوسيع أعمالنا، وتعزيز العوائد الربحية على مستوى العالم".

وقال ميغيل فيلالونجا، الرئيس التنفيذي لشركة e& enterprise cloud: "تعزز هذه الشراكة مع " بيسبين جلوبال - Bespin Global" من قدرات شركة e& المؤسسات لتقديم مجموعة مميزة من الخدمات السحابية بناءً على احتياجات العملاء، بما في ذلك الاستشارات السحابية وخدمات نقل البيانات إلى السحابة، والخدمات المدارة. ويسهم ذلك في توفير عدد كبير من الفرص في مجال الحلول السحابية، لما في نشرها من أهمية محورية في المرحلة الراهنة للعديد من المشاريع في القطاعين العام والخاص. وتتمتع e& المؤسسات بقاعدة واسعة من العملاء في مختلف القطاعات، لا سيما الجهات الحكومية والمؤسسات الكبيرة التي تعمل على دفع عجلة التحول الرقمي، لذا من الضروري الاستفادة من أفضل القدرات لتلبية احتياجات العملاء والاستفادة من فرص النمو".

وقال مطيع شغليل، الرئيس التنفيذي لشركة Bespin Global MEA : "يجمع هذا المشروع المشترك بين التقنيات والخدمات والحلول السحابية المتكاملة لكلا الشركتين، بما يسهم في تعزيز انتشارنا وتسريع تبني التحول الرقمي واعتماد الحلول السحابية عبر منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان. يعمل الموظفون لدينا بحماس من أجل تنفيذ خطوات المشروع، كما ونرحب بزملائنا الجدد في ظل هذا المشروع المشترك. ونؤكد التزامنا بجعل شركتنا ليس فقط أفضل شريك في مجال التقنيات والحلول السحابية لعملائنا، ولكن أيضاً كأفضل بيئة عمل لخبراء الحلول السحابية. ومن خلال المشروع المشترك والدعم لشركةe& المؤسسات، ننشئ تجربة عملاء أكثر كفاءة، ونطور أهداف أعمالنا لتمكين المؤسسات والمواهب في المنطقة لتحقيق أهدافها والحصول على المزايا التجارية المتوفرة عبر لانتقال للحلول السحابية."

ومن المتوقع أن يزداد نمو الحلول السحابية مع الاعتماد المتزايد على تقنيات إنترنت الأشياء، والحوسبة المتطورة، وشبكة الجيل الخامس 5G، والتحليلات في الوقت ذاته الذي يتم فيه تمكينها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. ومن خلال هذا المشروع المشترك، يمكن لشركة e& المؤسسات الاستفادة من قدرات Bespin Global MEA لتطوير مجموعة متنوعة من الخدمات السحابية.

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حول بيسبين جلوبال

تعمل شركة بيسبين جلوبال على تمكين التحول الرقمي في جميع مناحي الأعمال وتساعد الشركات على تسريع وتيرة اعتمادها الحوسبة السحابية بفضل حلولها الرائدة على مستوى القطاع وخبرتها الاستشارية الكبيرة وتوفير نتائج تستند على مستوى الخدمة. وتم تصنيف بيسبين جلوبال شركةً رائدةً على مستوى العالم في تقرير ماجيك كوادرانت لخدمات البنية التحتية السحابية الاحترافية والمُدارة الصادر عن شركة جارتنر لعام 2016، وشركة ذات رؤية في تقرير ماجيك كوادرنت لخدمات التحول نحو تكنولوجيا المعلومات لعام 2022، وتشمل خدمات الشركة استراتيجية الحوسبة السحابية وترحيل البيانات إلى السحابة وعمليات التنفيذ والبيانات الضخمة والربط بين التطوير والعمليات وإطار عمل مؤسسة فاين أوبس. ويعمل فريق بيسبين جلوبال وفق منهجية متعددة السحابات تستند إلى احتياجات العملاء ويقدم خبرة معمقة عالمية المستوى تساعد العملاء على اختيار أنسب الحلول والخدمات والتقنيات التي يقدمها مزودو الخدمات السحابية، ومن بينهم علي بابا، وأمازون ويب سيرفسز، وجوجل كلاود، ومجموعة جي 42، وهواوي، ومايكروسوفت أزور وغيرهم. وتدعم منصة أوبس ناو، للخدمات السحابية الشاملة المؤتمتة من بيسبين، العملاء في دمج الأصول متعددة السحابات وتخطيطها وإدارتها وتحسينها والحد من التكاليف بنسبة 30% أو أكثر.

حول "e& المؤسسات"، من "e&"

تسعى "e& المؤسسات" إلى تعزيز الإمكانات الرقمية للشركات في مختلف القطاعات بالارتكاز على خبراتها في الخدمات الاحترافية والمدارة رقمياً بالإضافة إلى الانتشار الواسع كمشغل اتصالات. وتعمل "e& المؤسسات" على دفع المؤسسات والاقتصادات نحو عالمٍ أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة؛ وذلك من خلال الحلول السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي.

تعمل "e& المؤسسات" حالياً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر، وتقدم حلولاً رقمية قيمة ومبتكرة؛ من خلال تمكين المشروعات المستدامة، والمدن الأكثر أماناً، والخدمات الحكومية المتطورة، والرعاية الصحية الرقمية، بالإضافة إلى دعم قطاعات التعليم، والخدمات المصرفية الرقمية، والصناعات الآلية، والتصنيع، والخدمات اللوجستية.

ومن خلال سجل حافل بالنجاح في تصميم وتقديم وتشغيل المشروعات الكبيرة والحلول الرقمية الذكية والآمنة، تقدم "e& المؤسسات" خدمات شاملة في الاستشارات، ونماذج الأعمال، وتصميم الحلول، وإدارة البرامج، والتنفيذ والتسليم، وتقديم الدعم بعد التنفيذ.

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