الإمارات العربية المتحدة، دبي: استقبل مطار دبي الدولي DXB أولى رحلات الخطوط الجوية القبرصية "TUS"، شركة الطيران الرائدة والأكبر في قبرص، في الأول من أكتوبر الجاري.

وجرى تسيير الرحلة رقم "U8 684" من مطار لارنكا الدولي إلى مبنى المسافرين رقم 1 في مطار دبي الدولي (DXB) على متن طائرة إيرباص A320، وتعد هذه الرحلة أولى الرحلات المجدولة لشركة الخطوط الجوية القبرصية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وكان في استقبال أولى رحلات الشركة، كلاً من جورجوس باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص، وسعادة ميروبي كريستوفي، سفيرة جمهورية قبرص لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي؛ وأحمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القبرصية.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الخطوط الجوية القبرصية في تعزيز وصول المسافرين من قبرص إلى إمارة دبي، والربط بين البلدين، وذلك بما ينسجم مع جهودها الرامية إلى تشجيع المسافرين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها على زيارة قبرص من خلال توفير باقة خدمات سفر تنافسية وفق أفضل المعايير وبما يلبي تطلعاتهم.

وبهذا الصدد قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "نرحب بشركة الخطوط الجوية القبرصية التي انضمت مؤخراً لقائمة شركات الطيران التي تُسيّر رحلاتها من وإلى مطار دبي الدولي، المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، ونؤكد بدورنا التزامنا بتوفير تجربة سفر سلسة وخدمات عالية الجودة لضيوفنا المسافرين. وتأتي هذه الإضافة الجديدة في إطار جهودنا الرامية إلى تقديم المزيد من خيارات السفر لربط إمارة دبي بالمزيد من الوجهات، وذلك بهدف تعزيز السياحة والتجارة بينها وبين الدول الأخرى".

ومن جانبه قال أحمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القبرصية TUS: "يسرنا إطلاق هذه الخدمة المباشرة الجديدة التي تربط بين قبرص ودبي، لتضاف إلى شبكة وجهاتنا التي نوفرها للمسافرين على متن طائراتنا، ونتطلع من خلال هذه الخطوة إلى المساهمة في الربط بين البلدين سياحياً وتجارياً، فضلاً عن توفير خيارات سفر مجزية، وذلك بما ينسجم مع حرصنا المستمر على توسعة شبكة رحلاتنا في منطقة الشرق الأوسط".

ومن المقرر أن تُسيّر شركة الخطوط الجوية القبرصية رحلاتها بين لارنكا ومبنى المسافرين 1 بمطار دبي الدولي (DXB) مرتين في الأسبوع يومي الخميس والأحد. وتبدأ أسعار التذاكر في اتجاه واحد من 530 درهماً إماراتياً (شاملة الضرائب).

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