دبي، الإمارات العربية المتحدة: تسلّم بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، شهادة الاعتماد الكربوني للمطارات من المستوى الرابع "التحول" من مجلس المطارات الدولي (ACI) خلال اجتماع الجمعية الإقليمية للمجلس الدولي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. ويعزز هذا الاعتماد، الذي مُنح رسمياً هذا الشهر، مكانة مطار دبي الدولي (DXB) بين نخبة المطارات العالمية التي تمكنت من خفض الانبعاثات المطلقة، والتي تعمل على قيادة مبادرات مع مختلف الأطراف المعنية في قطاع الطيران لدفع التغيير الإيجابي.

ويعكس هذا الإنجاز، الذي يتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض، التزام مطارات دبي المتواصل بتحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وقد وضعت مطارات دبي استراتيجية شاملة طويلة الأجل لإزالة الكربون، ويجري تنفيذها بنشاط من خلال سلسلة من المبادرات المؤثرة.

وتشمل هذه المبادرات تعزيز كفاءة الطاقة في مختلف المباني والبنية التحتية، وإنشاء أكبر نظام للطاقة الشمسية على أسطح المطارات في المنطقة في المبنى 2، بالإضافة إلى استحداث أنظمة لتحويل النفايات إلى سماد، وتحويل المركبات العاملة في ساحة المطار إلى وقود الديزل الحيوي المخلوط.

من خلال تحالف الاستدامة oneDXB، تتعاون مطارات دبي بشكل وثيق مع أعضاء التحالف بهدف خفض الانبعاثات في جميع أنحاء النظام البيئي في المطار.

نبذة عن مطارات دبي

مطارات دبي هي الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.

تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين جميع الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي، وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة، وتقديم تجربة سفر استثنائية للضيوف المسافرين، مع الحفاظ على استدامة أعمالها.

استقبل مطار دبي الدولي 92.3 مليون مسافر في عام 2024 ، وهي أعلى حركة مرور سنوية في تاريخه.

مليون مسافر في عام ، وهي أعلى حركة مرور سنوية في تاريخه. مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للمسافرين وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي لعام 2023.

يجسد مطار آل مكتوم رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران. ومع خطط التوسعة التي تم الإعلان عنها في مايو 2024، والتي تتضمن استثمارات قياسية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، سيعمل مطار آل مكتوم الدولي على إعادة تشكيل مشهد الطيران.

خلال العقد المقبل، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم إلى 150 مليون مسافر سنوياً، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع.

بمدرجاته الخمسة وتصميمه المستقبلي، يهدف مطار آل مكتوم الدولي إلى إحداث ثورة في قطاع السفر الجوي العالمي، مع وضع معايير جديدة للكفاءة وتجربة المسافرين للخمسين عاماً القادمة.

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