دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستعد مطار دبي الدولي، أكبر مطار في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين، لاستقبال ما يقدر بنحو 3.6 مليون مسافر خلال الفترة من 2 أبريل وحتى 15 أبريل، مع حلول عيد الفطر المبارك الذي يستمر لمدة أسبوع، وتزامناً مع عطلة عيد الفطر المبارك وعطلة الربيع.

ومن المتوقع أن تصل متوسط حركة المرور اليومية خلال هذه الفترة إلى 258 ألف مسافر، بينما سيكون يوم السبت 13 أبريل هو اليوم الأكثر ازدحاماً، حيث سيرتفع إجمالي عدد الضيوف المسافرين إلى 292 ألف مسافر.

واستعداداً لموسم الذروة الحافل، كشفت مطارات دبي عن جاهزية مطار دبي الدولي DXB، للتعامل مع الطفرة المتوقعة خلال فترة العطلة من خلال العمل على قدم وساق لتوفير تجربة سفر سلسة لجميع الضيوف، جنباً إلى جنب مع شركات الطيران وشركاء الخدمات والتجار، ملتزمة بضمان تجربة لا تُنسى حقًا لجميع الضيوف.

ووجه مطار دبي الدولي DXB للمسافرين مجموعة من النصائح لاتباعها لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين، وأبرزها:

يمكن للمسافرين على متن طيران الإماراتية الاستفادة من خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، أو خيار الخدمة الذاتية، أو خدمات الأونلاين، أو أحد مراكز المدينة.

على المسافرين على متن فلاي دبي الوصول قبل 4 ساعات على الأقل من موعد مغادرة رحلتهم.

على الضيوف المسافرين على متن شركات الطيران الأخرى الوصول إلى مطار دبي الدولي قبل 3 ساعات على الأقل من الموعد المحدد لرحلاتهم. كما يُنصح باستخدام خدمة تسجيل الوصول عبر الإنترنت، إذا أمكن، توفيراً للوقت.

يمكن للعائلات مع الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع إجراءات مراقبة جوازات السفر.

على المسافرين الاطلاع على آخر التحديثات حول لوائح السفر للوجهة التي يسافرون إليها، والتأكد من كافة الوثائق اللازمة للسفر قبل الوصول إلى المطار.

يساهم التحقق من أوزان الأمتعة في المنزل وجمع المستندات بشكل مسبق والاستعداد لعمليات التفتيش الأمنية في تخفيف التوتر وتجنب التأخير.

يجب حمل البطاريات الاحتياطية والشواحن المتنقلة (باور بانك) بشكل صحيح ووضعها ضمن الحقائب المحمولة باليد فقط.

إذا أمكن، ودع المسافرين في المنزل، حيث لا يُسمح إلا للمسافرين بالدخول إلى مباني المطار خلال فترات الذروة.

ينصح باستخدام المترو للوصول من وإلى مباني المسافرين 1 و3 لتفادي الازدحام على الطرقات.

يقتصر دخول ساحة المركبات في منطقة الوصول في كل من مباني المسافرين 1 و3 على وسائل النقل العام ومركبات المطار الأخرى المصرح بها فقط. لذا يُنصح أفراد العائلة والأصدقاء باستخدام مواقف السيارات المخصصة في المطار أو خدمة صف السيارات لاستقبال المسافرين بكل راحة وسهولة.

حول مطارات دبي

مطارات دبي هي الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال.

تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة عالمية.

تجاوزت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي مستويات عام 2019، حيث استقبل 64.5 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للمسافرين للسنة التاسعة على التوالي في عام 2022 وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي، كما استقبل 66 مليون مسافر في عام 2022.

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