تسهم Aither في دعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 ، بعد أن بدأت بالفعل بتحقيق نتائج ملموسة ضمن محفظة أعمال شركة Dubai Holding ، من قطاع العقارات والضيافة إلى الخدمات المالية والبنية التحتية

في دعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية ، بعد أن بدأت بالفعل بتحقيق نتائج ملموسة ضمن محفظة أعمال شركة ، من قطاع العقارات والضيافة إلى الخدمات المالية والبنية التحتية تعكس هذه الشراكة ريادة دبي في اعتماد تطبيقات ذكاء اصطناعي آمنة وذات سيادة وعالية التأثير من شأنها تحقيق قيمة تجارية ملموسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت مجموعة Dubai Holding الاستثمارية العالمية المتنوعة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 بلدًا، وشركة Palantir Technologies، الرائدة عالميًا في مجال منصات الذكاء الاصطناعي التشغيلي، عن إبرام اتفاقية إستراتيجية تقضي بتأسيس مشروع مشترك، الأول لشركة Palantir في الإمارات العربية المتحدة، تحت اسم Aither. تُجسّد هذه الشراكة ثمرة تعاون تشغيلي استمر لمدة 18 شهرًا، وأسفر بالفعل عن تحقيق تحول ملموس ضمن محفظة أعمال Dubai Holding، وستسهم الآن في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي المثبتة لتشمل القطاعات التجارية الإستراتيجية في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة Dubai Holding، ومعالي وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، جرت مراسم التوقيع في 31 أكتوبر بدبي بين Amit Kaushal، المدير التنفيذي لمجموعة Dubai Holding، وNoam Perski، النائب التنفيذي لرئيس شركة Palantir.

18 شهرًا من النجاح التشغيلي

منذ مطلع عام 2024، بدأت مجموعة Dubai Holding في تفعيل منصات الذكاء الاصطناعي وتكامل البيانات التابعة لشركة Palantir ضمن عملياتها المتنوعة، ما أسفر عن تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة، وتسريع وتيرة اتخاذ القرار، وتحسين مستوى وضوح البيانات، وهي نتائج من شأنها تمييز هذه الشراكة عن مبادرات الذكاء الاصطناعي الطموحة. وقد أسهم هذا التعاون في تعزيز مستوى الأداء عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات والضيافة والخدمات المالية والبنية التحتية، إلى جانب دعم العلامات التجارية الرائدة، مثل Nakheel وMeraas وJumeirah.

ترسيخ التميز في الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات

ستكون Aither بمنزلة منصة وطنية هدفها تسريع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات ذات الأولوية في دبي، ما يسهم في تمكين كل من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من تحقيق هدف التحول على نطاق واسع، وعن طريق الجمع بين خبرة Dubai Holding الثرية في السوق، وقدرات شركة Palantir عالمية المستوى سواء على مستوى البرمجيات أو الهندسة، فإنَّ شركة Aither ستتمكن من ترسيخ تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات بغية تعزيز مستوى الكفاءة التشغيلية ودعم القدرة التنافسية وتوفير مصادر جديدة لتحقيق قيمة ملموسة.

سيسهم المشروع المشترك إسهامًا مباشرًا في تعزيز المنظومة الرقمية الوطنية في الإمارات العربية المتحدة، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى تحقيق عائدات سنوية قدرها 100 مليار درهم إماراتي تحت مظلة مبادرات التحول الرقمي، وعن طريق تيسير سبل استفادة الشركات المحلية من حلول الذكاء الاصطناعي التي أثبتت تأثيرًا ملموسًا عبر واحدة من أكثر المحافظ تنوعًا في المنطقة، فإنَّ شركة Aither تساعد على تعزيز طموح الدولة المتمثل في ترسيخ ريادتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي.

بالتوازي مع ذلك، ستعمل Aither على توطين القيمة الاقتصادية لتقنيات Palantir، عن طريق نقل المعرفة بغية تطوير الكفاءات الوطنية، ووضع أطر حوكمة مخصصة لتوجيه آليات تفعيل الذكاء الاصطناعي ضمن المشهد التجاري المحلي.

ينصب تركيز شركة Aither على تنفيذ مهمة واضحة ومحددة تتمثل في تقديم خدمات متميزة إلى القطاعات التجارية الإستراتيجية، بما يتماشى تمامًا مع إستراتيجية التحول الرقمي الوطنية وأهداف التنويع الاقتصادي.

صرح Amit Kaushal، المدير التنفيذي لمجموعة Dubai Holding، قائلاً: "يمثل هذا المشروع الإستراتيجي المشترك مع شركة Palantir عاملاً محوريًا في مسيرة تطور الذكاء الاصطناعي في دبي، وإنجازًا مهمًا يدعم مسيرة التحول الرقمي لمجموعة Dubai Holding، إذ إنه يؤكد التزامنا بتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التميز التشغيلي، وفتح آفاق جديدة للنمو، وضمان استدامة أعمالنا على المدى الطويل. وبوصفنا واحدة من أكثر المجموعات الاستثمارية تنوعًا في المنطقة، يضطلع الذكاء الاصطناعي بدور متزايد الأهمية ضمن محفظتنا، إذ يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتعزيز آليات اتخاذ قرارات أذكى وأسرع.

نحن نؤسس منصة لتوسيع نطاق هذه القدرات لتشمل السوق الأوسع، ما يتيح للشركات الاستفادة من حلول ذكاء اصطناعي عالمية المستوى تم تطويرها في دبي. ولسوف يسهم ذلك في تعزيز طموحات دبي الرقمية، عن طريق تزويد الإمارة بأدوات وقدرات متطورة من شأنها تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتدعيم آليات الابتكار في القطاعات ذات الأولوية، وترسيخ مكانة الإمارات العربية المتحدة كإحدى الدول الرائدة في الاقتصاد الرقمي العالمي، وذلك تحت مظلة Aither".

صرح Alex Karp، أحد مؤسسي Palantir Technologies، ومديرها التنفيذي، قائلاً: "تتمثل مهمة Palantir في تزويد الأصدقاء والحلفاء بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح". "يحدونا بالغ الفخر إزاء التعاون مع مجموعة Dubai Holding لتفعيل قدرات الذكاء الاصطناعي عالمية المستوى التي تتمتع بها شركة Palantir، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار".

إخلاء مسؤولية

بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية على النحو المحدد في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21E من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. وقد تتعلق هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، بتوقعات شركة Palantir بشأن قيمة وشروط عقودنا، وكذلك بالفوائد المتوقعة من منصات البرمجيات التي نطورها. ثم إنَّ البيانات التطلعية بطبيعتها عُرضة للمخاطر والشكوك، وبعضها لا يمكن التنبؤ به أو تحديده كميًا، كما تعتمد هذه البيانات التطلعية على المعلومات المتاحة في وقت إصدارها، وقد استندت أيضًا إلى التوقعات الحالية فضلاً عن معتقدات الإدارة وافتراضاتها في ذلك الوقت بشأن الأحداث المستقبلية. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ هذه البيانات عرضة لمخاطر وشكوك ينطوي الكثير منها على عوامل أو ظروف تقع خارج نطاق سيطرتنا. تتضمن هذه المخاطر والشكوك قدرتنا على تلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا؛ وفشل منصاتنا في إرضاء عملائنا أو تحقيق مستوى الأداء المطلوب؛ وتكرار أي أخطاء برمجية وتنفيذية ومستوى شدة تلك الأخطاء؛ وموثوقية منصاتنا، وقدرة عملائنا على تعديل أو إنهاء عقودهم. الرجاء العلم أنَّ ثمة معلومات إضافية متعلقة بهذه المخاطر والشكوك وغيرها مذكورة في الملفات التي نقدمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات من حين لآخر. هذا، وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا نتحمل أي التزام بتحديث أو مراجعة أي من البيانات التطلعية بشكل علني، سواء نتيجة لمعلومات جديدة، أو تطورات مستقبلية، أو لأي سبب آخر.

نبذة عن Dubai Holding

تُعدّ Dubai Holding مجموعة استثمارية عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 بلدًا، وتضم بين جنباتها قوة عاملة قوامها 45,000 موظف. وقد تأسست Dubai Holding في عام 2004، ويطول تأثير أعمالها البنّاءة حياة ملايين من سكان وزوار مدينة دبي، وذلك بفضل محفظتها الضخمة التي تضم أصولاً تزيد قيمتها على 280 مليار درهم إماراتي وتدعم مهمة تنويع ونمو اقتصاد دبي المستدام عبر 10 قطاعات رئيسية: العقارات، والضيافة، والترفيه والتسلية، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصميم، والتعليم، وتجارة التجزئة، والتصنيع واللوجستيات، والعلوم.

تتضمن محفظتنا ما يلي:

شركة Dubai Holding Real Estate ، واحدة من أكبر شركات التطوير الرئيسية المتكاملة في دبي، إذ تجمع بين الخبرة الطويلة لشركات Meraas و Nakheel و Meydan و Dubai Properties . إضافةً إلى ذلك، تُقدّم محفظتها حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشروعات وإدارة المرافق والأحياء السكنية؛

، واحدة من أكبر شركات التطوير الرئيسية المتكاملة في دبي، إذ تجمع بين الخبرة الطويلة لشركات و و و . إضافةً إلى ذلك، تُقدّم محفظتها حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشروعات وإدارة المرافق والأحياء السكنية؛ وشركة Dubai Holding Asset Management ، التي تضم Dubai Retail ، وهي محفظة عالمية المستوى تتكوّن من أكثر من 40 من مراكز التسوق والوجهات الترفيهية ومراكز التجزئة، بالإضافة إلى أنها المساهم الإستراتيجي الأكبر في Dubai Residential REIT ، أول وأكبر صندوق استثمار عقاري مخصّص للإيجار السكني في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك TECOM Group PJSC ، التي تتكوّن من 10 وجهات أعمال تلبي احتياجات ستة قطاعات اقتصادية أساسية قائمة على المعرفة؛

، التي تضم ، وهي محفظة عالمية المستوى تتكوّن من أكثر من 40 من مراكز التسوق والوجهات الترفيهية ومراكز التجزئة، بالإضافة إلى أنها المساهم الإستراتيجي الأكبر في ، أول وأكبر صندوق استثمار عقاري مخصّص للإيجار السكني في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك ، التي تتكوّن من 10 وجهات أعمال تلبي احتياجات ستة قطاعات اقتصادية أساسية قائمة على المعرفة؛ وشركة Dubai Holding Hospitality ، التي تملك وتدير 53 فندقًا بالإضافة إلى علامات ضيافة رفيعة المستوى، بما في ذلك علامة الضيافة التجارية الرائدة التابعة لمجموعة Dubai Holding وشركة الفنادق الفاخرة العالمية Jumeirah ، التي تدير محفظة تتكون من 31 عقارًا عالمي المستوى. كما تضم محفظة Dubai Holding Hospitality مجموعة متنوعة من الخدمات الفريدة الحائزة على الجوائز في قطاع الأغذية والمشروبات.

، التي تملك وتدير 53 فندقًا بالإضافة إلى علامات ضيافة رفيعة المستوى، بما في ذلك علامة الضيافة التجارية الرائدة التابعة لمجموعة وشركة الفنادق الفاخرة العالمية ، التي تدير محفظة تتكون من 31 عقارًا عالمي المستوى. كما تضم محفظة مجموعة متنوعة من الخدمات الفريدة الحائزة على الجوائز في قطاع الأغذية والمشروبات. وشركة Dubai Holding Entertainment ، أكبر وأكثر شركات الإعلام والترفيه والتسلية تنوعًا في المنطقة، والتي تضم أبرز المنتزهات والمعالم السياحية، مثل Global Village و Ain Dubai و Dubai Parks and Resorts و The View Palm Jumeirah ، بالإضافة إلى منشآت الإعلام والترفيه، مثل Roxy Cinemas و Coca-Cola Arena و ARN ؛

، أكبر وأكثر شركات الإعلام والترفيه والتسلية تنوعًا في المنطقة، والتي تضم أبرز المنتزهات والمعالم السياحية، مثل و و و ، بالإضافة إلى منشآت الإعلام والترفيه، مثل و و ؛ وشركة Dubai Holding Investments ، الذراع الاستثمارية المتخصصة والمسؤولة عن تنفيذ الإستراتيجية الاستثمارية للمجموعة وإدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات الإستراتيجية والمالية في الأسواق العامة والخاصة داخل الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي، بهدف تعزيز مهمة التنويع التي تحملها المجموعة على عاتقها وتحقيق عوائد جذابة معدّلة حسب المخاطر، هذا إلى جانب استثماراتها في Emirates NBD و Warsan Waste Management Centre و Du و Azadea و Nord Anglia ، بالإضافة إلى مشروعات مشتركة وشراكات مع Brookfield و Emaar و Aldar و Tabreed وغيرها؛

، الذراع الاستثمارية المتخصصة والمسؤولة عن تنفيذ الإستراتيجية الاستثمارية للمجموعة وإدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات الإستراتيجية والمالية في الأسواق العامة والخاصة داخل الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي، بهدف تعزيز مهمة التنويع التي تحملها المجموعة على عاتقها وتحقيق عوائد جذابة معدّلة حسب المخاطر، هذا إلى جانب استثماراتها في و و و و ، بالإضافة إلى مشروعات مشتركة وشراكات مع و و و وغيرها؛ وشركة Dubai Holding Land Estates ، التي تتمثل مهمتها في تحسين وضمان استدامة إدارة مجموعة الأراضي الواسعة للمجموعة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة وتنويع الاقتصاد، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040؛ و

، التي تتمثل مهمتها في تحسين وضمان استدامة إدارة مجموعة الأراضي الواسعة للمجموعة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة وتنويع الاقتصاد، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040؛ و شركة Dubai Holding Community Management ، المتكاملة المعنية بالعملاء والتي ينصب تركيزها على إنشاء وإدارة مجتمعات مستدامة ونابضة بالحياة، إذ تلتزم بتعزيز روح الانتماء والتواصل بين 1.2 مليون ساكن يعيشون في 53 مجتمعًا رئيسيًا.

www.dubaiholding.com

www.x.com/dubaiholding

www.instagram.com/dubaiholding

www.facebook.com/dubaiholding

www.youtube.com/user/dubaiholding

https://www.linkedin.com/company/dubai-holding

نبذة عن Palantir Technologies

تسهم البرمجيات الأساسية في إرساء الأساس لمستقبل مشرق. وهي بين أيديكم الآن. تتوفر المزيد من المعلومات على https://www.palantir.com.

جهات الاتصال

Ben Mascall

media@palantir.com

-انتهى-

#بياناتشركات