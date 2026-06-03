شراكة استراتيجية لإدارة الاستثمارات والتركيز على الشركات الواعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة •

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن إطلاق "du Ventures"، وهو صندوق استثماري مؤسسي بقيمة 50 مليون دولار، بالشراكة مع "شروق"، (Shorooq)، الشركة الاستثمارية الرائدة متعددة الاستراتيجيات والمتخصصة في التكنولوجيا. ويهدف التعاون بين الجانبين إلى تسريع وتيرة الابتكار الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يمثل إطلاق "du Ventures" خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة "دو" الناجحة، ويعكس استمرار تطورها من مزود تقليدي لخدمات الاتصالات إلى ترسيخ حضورها الأساسي ضمن منظومة رقمية متكاملة.

وبموجب الشراكة بين الجانبين، يركز "du Ventures" على الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة ومع رواد الأعمال الذين يسهمون في تحويل التقنيات الناشئة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، مع التركيز على المؤسسات التي تستهدف مجالات تشمل التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وبرامج الولاء، والألعاب الرقمية، وحلول المؤسسات، وتقنيات تجارب العملاء.

وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": إن "صندوق (du Ventures) يمثل امتداداً طبيعياً لمواصلة التزامنا بقيادة التحول الرقمي، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء اقتصاد رقمي تنافسي عالمياً. ومن خلال هذا الصندوق، فإن (دو) تستثمر في المراحل المبكرة من مجال التقنيات والشركات الناشئة التي تنسجم أهدافهم مع أولوياتنا الاستراتيجية. ومن خلال الاستفادة من نطاق أعمال (دو)، وبنيتها التحتية وانتشارها الواسع في قطاع المؤسسات، ومرونة الابتكار لدى الشركات الناشئة، نعمل على تسريع تحويل التقنيات الناشئة إلى تطبيقات عملية، وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا بما ينعكس على ترسيخ الازدهار الاقتصادي."

ومن المقرر أن يتولى إدارة الصندوق شركة "شروق"، وهي شركة استثمارية متعددة الاستراتيجيات، حيث ستركز على توجيه الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية "دو" المؤسسية، مع تخصيص حصة كبيرة من الاستثمارات لدعم الشركات الناشئة القائمة ومشاريع ريادة الأعمال التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

من جانبه، قال محمود عدي، الشريك المؤسس في "شروق": إن "شراكتنا مع (دو) تمثل في هذه المبادرة امتداداً طبيعياً لتوجهاتنا المشتركة. فالشركات الناشئة الواعدة في المنطقة بحاجة إلى أكثر من رأس المال، إذ تتطلع للوصول إلى بنية تحتية استراتيجية مثل تلك التي توفرها (دو)، ولذلك فإن صندوق (du Ventures) سوف يعمل على سد الفجوة بين الحاجة إلى الابتكار والقدرة على التوسع، بما يمكّن رواد الأعمال من طرح حلول تحولية في الأسواق بوتيرة أسرع."

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

نبذة عن "شروق" (Shorooq):

تأسست "شروق" في عام 2017، وهي شركة استثمارية رائدة متعددة الاستراتيجيات، في قطاع التكنولوجيا، حيث تشمل مجالات رأس المال المخاطر، والائتمان، والاستثمار في الأسهم الخاصة، والأصول الحقيقية. وتستند جميعها إلى رؤية تقنية متقدمة وخبرة عميقة تسهم في تحديد فرص الابتكار، وتقييم المخاطر، وتعظيم القيمة.ويتيح هذا النهج المتكامل للشركة الاستثمار عبر مختلف مستويات هيكل رأس المال، في الشركات التي تعيد تشكيل قطاعاتها، بدءاً من التكنولوجيا المالية والبرمجيات، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، والقطاعات الصناعية، والبنية التحتية.

وترتكز "شروق" على نهج يضع المؤسسين في صميم اهتماماتها، حيث تجمع بين معايير الاستثمار العالمية والحضور الفعلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتسعى الشركة إلى بناء مؤسسة استثمارية مستدامة، تنطلق من منطقة تشهد تشكيل ملامح مستقبل رأس المال. وتشير "شروق" إلى مجموعة من الشركات التابعة التي تعمل تحت هذا الاسم التجاري، ومن ضمنها "شروق بارتنرز المحدودة"، المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي، كمُدير صندوق من الفئة (C3) ورقم الترخيص: 190004.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.shorooq.com

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