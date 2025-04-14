دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن الرعاية الرسمية لـــ "du Tech" لمؤتمر "DCD Connect MENA 2025" بصفتها الشريك الرئيسي للحدث والذي ينعقد في دبي يومي 15 و16 أبريل 2025، ويُعد المنصة الاستراتيجية التي تجمع قادة وخبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتبادل الأفكار والرؤى حول أحدث الاتجاهات التقنية، ومناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه مراكز البيانات، في ظل الاعتماد المُتسارع على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتسعى الشركة من خلال رعايتها لهذا المؤتمر، على ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال خدمات الحوسبة السحابية واسعة النطاق (Hyperscale)في قطاع مراكز البيانات، مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز مسيرة التحول نحو بنية تحتية رقمية أكثر تطوراً.

وصرح جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "دو" أن "التزام (du Tech)، بتعزيز الابتكار في مجال مراكز البيانات وتقديم الحلول السحابية السيادية التي تضمن أعلى مستويات الخصوصية والأمن للبيانات، يرسّخ موقع (دو) كشركة وطنية رائدة في قيادة مجال مراكز البيانات فائقة التطور. وفي هذا السياق تأتي شراكتنا مع (DCD Connect MENA 2025) كخطوة استراتيجية تنسجم مع رؤيتنا للابتكار والتطلعات المستقبلية لقطاع البنية التحتية الرقمية. ويسعدنا المشاركة في هذا الحدث المهم مع أبرز الخبرات في هذا المجال، وتوضيح الدور المحوري الذي تقوم به (du Tech) في دعم التقدم التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ويعد مؤتمر "DCD Connect MENA 2025"، حدثاً رائداُ ومنصة مهمة تجمع نخبة من كبار القادة والمسؤولين والخبراء في قطاع مراكز البيانات المصممة لعصر الذكاء الاصطناعي، حيث يُسلط الضوء على التوجهات المحورية وصياغة القرارات المؤثرة في مستقبل هذا القطاع، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسعى لتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة أمام مراكز البيانات. وتتضمن الفعالية كلمة افتتاحية يلقيها جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "دو" إلى تنظيم جلسات حوارية مُلهمة، لاكتشاف الاتجاهات التي تشكل مستقبل البنية التحتية الرقمية وفرص التعاون لبناء مستقبل رقمي مرن ومبتكر.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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