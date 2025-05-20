

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن مشاركة "du Tech"، العلامة التجارية التابعة لها، كراعٍ رئيسي لمعرض وقمة كريبتو إكسبو 2025 (Crypto Expo 2025)، الحدث الأبرز في المنطقة في مجال العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين، والذي يُقام يومي 21 و22 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، ويحضره مستثمرون وقادة قطاع تكنولوجيا العملات المشفرة، لاستكشاف فرص الأعمال الجديدة، والتواصل مع أفضل شركات العملات المشفرة في العالم ومناقشة أحدث التطورات في مجال تقنية البلوك تشين.

ومن خلال مشاركتها في المعرض، تُسلط "du Tech"، الضوء على التزامها المتواصل في تلبية الاحتياجات التقنية المتزايدة للمؤسسات وقيادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال خدماتها التي تعزز تطور المشهد الرقمي في دولة الامارات العربية المتحدة، وتدفع عجلة الابتكار في واحد من أسرع القطاعات نمواً، إلى جانب تمكين الشركات ورواد الأعمال عبر الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تعزز جاهزيتهم الرقمية.

وبمناسبة ذلك، قال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات في "دو": إن "تقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة تُحدث تحولاً جذرياً في طريقة عمل قطاعات الأعمال وقدرتها على التواصل، وفي هذا الإطار تلعب دبي دوراً محورياً بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار في هذه المجالات من خلال تركيزها على الابتكار وتعزيز تجارب العملاء، كما تُسهم حلول وخدمات (du Tech)، في تعزيز التحول الرقمي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ويُعد معرض كريبتو إكسبو 2025 منصة مثالية لبحث سبل التعاون واستكشاف الفرص المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي كمركز للتمويل الرقمي. وتفخر (دو) بدعم هذا الحدث المهم والمساهمة في رسم ملامح مستقبل منظومة العملات المشفرة في العالم."

ويستضيف المعرض العلامات التجارية والشركات الرائدة في مجال العملات المشفرة للكشف عن أبرز منتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى مُشاركة الخبراء والمُتخصصين في هذا القطاع لتقديم رؤى مُعمقة، وإلقاء الضوء على أحدث المستجدات خلال الجلسات النقاشية الثرية، والعروض التكنولوجية المتقدمة، ما يوفر فرصاً واسعة للتواصل واستكشاف أحدث التوجهات في مجال التمويل الرقمي، حيث تُبرز رعاية "du Tech"، الرئيسية للحدث مدى قوة العلاقة بين الابتكار التكنولوجي والخبرة المتخصصة في قطاع العملات المشفرة.

وتُعتبر دبي الوجهة المثالية لاستضافة القمة، خصوصاً مع مواصلتها ترسيخ مكانتها الرائدة كمحور عالمي للابتكار والتطور التكنولوجي، لا سيما مع تميز دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها لاعباً بارزاً في السوق العالمية للعملات المشفرة، حيث أصبحت حالياً مركزاً استراتيجياً للتداول والاستثمار في العملات المشفرة. ومن المتوقع أن تستقطب قمة كريبتو إكسبو 2025 مجموعة واسعة ومتنوعة من القادة والمؤثرين في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، وتكنولوجيا البلوك تشين، والأصول الرقمية، وتقنيات (Web3)، خصوصاً في ظل التوقعات بوصول قيمة إيرادات سوق العملات المشفرة في دولة الإمارات إلى نحو 254.3 مليون دولار من بحلول عام 2025.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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