دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت "du Pay"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المُتقدمة التابع لشركة "دو"، على جائزة "التميز في الشراكة"، وهي جائزة مرموقة تمنحها شركة "فيزا"، تقديراً لنجاح التعاون الاستراتيجي والأداء القوي الذي حققته الشراكة بين الجانبين خلال عامها الأول. وتعكس هذه الجائزة الأثر الكبير للعلاقة المثمرة بين "فيزا" و"du Pay" في تطوير حلول المدفوعات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وتسريع التحول نحو اقتصاد غير نقدي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تُسلط هذه الجائزة الضوء على التقدم السريع الذي أحرزته "du Pay"، في إتاحة خدمات مالية آمنة وسهلة الوصول، لا سيّما للفئات التي لا تحصل على الخدمات المصرفية أو لا تمتلك حسابات بنكية. وخلال أقل من عامين فقط، حققت "du Pay"، نمواً لافتاً في حجم التعاملات الرقمية متجاوزةً 1.5 مليار درهم من المدفوعات الرقمية، بما يشمل المدفوعات عبر البطاقات، في تناغم تام مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها في تعزيز الشمول المالي ودعم مسيرة التحول الرقمي.

وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي، رئيس مجلس إدارة "du Pay": إن "الحصول على جائزة (التميز في الشراكة) من (فيزا)، يُعد شهادة على التزامنا المشترك بتوسيع نطاق الشمول المالي ودعم منظومة المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن تعاوننا مع فيزا يعزز مهمة (du Pay) في توفير حلول مالية آمنة وسهلة ومُبتكرة للجميع. حيث تُعد هذه الجائزة حافزاً على مواصلة جهودنا لبناء مستقبل رقمي غير نقدي في دولة الإمارات العربية المتحدة."

من جانبها، قالت سليمة غوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "فيزا" في دولة الإمارات العربية المتحدة: إن "شركة (du Pay) قد أثبتت نجاحها وتميزها في تقديم تجارب دفع رقمية تتمحور حول المستخدمين وتلبي احتياجات العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ساهمت مرونة أدائها وقدرتها على التوسع السريع في تقديم قيمة حقيقية للعملاء وتميز الشراكة بين الجانبين. ونحن في (فيزا) نُثمّن هذا التعاون وروح الابتكار والطموح المشترك، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع (du Pay) لدعم مستقبل التجارة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وتأتي هذه الجائزة تتويجاً لسلسلة من الإنجازات التي حققتها الشراكة بين "du Pay" و"فيزا"، بما في ذلك الإطلاق الناجح لبطاقة "du Pay" المُسبقة الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أتاحت خيارات دفع رقمية تتسم بالمرونة للمقيمين، وساهمت في تلبية الطلب المتزايد على حلول مالية رقمية تعتمد على التكنولوجيا. كما تُجسد الجائزة مدى تقدير "فيزا" لالتزام "du Pay" وجهودها في مجال الابتكار الذي يركز على العملاء، والتميز التشغيلي، وأدائها القوي في إطلاق المنتجات والخدمات خلال العام الأول من الشراكة. كما يواصل الجانبان العمل معاً على تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الآمنة، وتوسيع الوصول المالي المسؤول، والمساهمة في ترسيخ تطور قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

نبذة عن du Pay:

تعد "du Pay"، هي ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة لــــــــ "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إذ تعمل على تعزيز عملية التحول في قطاع الخدمات المالية الرقمية، في إطار التزام "دو" بترسيخ آفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم "du Pay" مجموعة واسعة من الخدمات المالية، منها المدفوعات المالية التي تتميز بالسهولة واليسر عبر الإنترنت، داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خدمة دفع فواتير المرافق والخدمات العامة، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول، والتحويلات المالية الدولية بتكلفة تنافسية. وحصلت "du Pay" على رخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستفيد من البنية التحتية القوية التي تملكها "دو" ومن قدراتها الكبيرة في مجال الابتكار. وترتكز "du Pay" على مبادئ الشمولية والأمان، مما يوفر الخدمات المالية المتكاملة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "du Pay": www.dupay.ae

نبذة عن Visa:

تُعد فيزا Visa ‏(المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز : V)، شركة عالمية رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تُمكّن عمليات الدفع بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم. وتتمثل رسالتها في ربط العالم عبر شبكة مدفوعات مبتكرة وسهلة وموثوقة وآمنة، بما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. وتؤمن Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان ترتقي بالجميع في كل مكان، وأن إتاحة الوصول للخدمات المالية تمثل حجر الأساس لمستقبل حركة الأموال.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.Visa.com

