دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت "du Pay"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المُتقدمة التابع لشركة "دو"، بمرور عامين على إطلاقها، نجحت خلالهم في تحقيق إنجازات نوعية لافتة، وترسيخ مكانتها الرائدة في مقدمة قطاع المدفوعات الرقمية من خلال النمو القوي والتوسع المستمر في خدماتها وحضورها بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومنذ انطلاقها قبل عامين، سجل تطبيقها الذكي الذي يقدم أفضل الخدمات المالية عبر الهاتف المتحرك، أكثر من 1.4 مليون عملية تحميل من متاجر التطبيقات الإلكترونية، كما تجاوزت قيمة التعاملات المالية التي أُجريت عبر التطبيق أكثر من 2 مليار درهم، شملت التحويلات المالية الدولية، ودفع الفواتير الاستهلاكية، وإعادة شحن رصيد الهاتف المتحرك، وإنجاز مدفوعات البطاقات الائتمانية، والمعاملات الإلكترونية، والسحب النقدي، مما يمثل نمواً بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بقيمة المُعاملات خلال العام الأول للتطبيق، والتي بلغت نحو نصف مليار درهم. وتعمل du Pay من خلال منظومة عمل ديناميكية لإطلاق سلسلة من العروض المُبتكرة التي تهدف إلى تعزيز المرونة ودعم العملاء ودفع النمو.

وخلال عامها الثاني، ركزت أنشطة "du Pay" على توسيع نطاق الشمول المالي من خلال إطلاق مزايا مبتكرة لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشمل ذلك إطلاق ميزة "الراتب في المحفظة الرقمية"، التي تُتيح للعاملين الوصول المباشر إلى رواتبهم عبر القنوات الرقمية، بما يعزز سهولة إدارة دخلهم.

كما عززت المنصة هذا التوجه من خلال إبرام شراكة استراتيجية مع إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات التوصيل للمستهلكين، لتوفير خدمات المحفظة الرقمية لسائقي التوصيل في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يُتيح للآلاف من العاملين في هذا المجال الحيوي الوصول بسهولة إلى أدوات مالية مُصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتهم اليومية. وإلى جانب ذلك، أطلقت "du Pay" عن شراكتها لإطلاق حلول الاقراض الرقمي التي توفر للمستخدمين المؤهلين إمكانية الحصول على تمويلات وقروض صغيرة بسهولة وسرعة عبر التطبيق، بالتعاون مع العديد من منصات الدفع في البلدان المتلقية للتحويلات المالية.

وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي، رئيس مجلس إدارة "du Pay": "حققت (du Pay) نجاحاً كبيراً لأعمالها في مجال المدفوعات الرقمية، وشهدت نمواً لافتاً خلال الفترة الماضية، خصوصاً مع تضاعف حجم التعاملات أربع مرات خلال عام واحد. وتعكس هذه الإنجازات الثقة التي يضعها عملاؤنا وشركاؤنا في المنصة الرقمية الرائدة، إلى جانب قوة التزام فريق العمل بتطوير خدماتنا بشكل مُستمر وتقديم حلول مُبتكرة تُلبي احتياجات المستخدمين."

ويُعد تقديم الخدمات المالية الرقمية وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي محوراً أساسياً في استراتيجية "du Pay". وقد حظي هذا التوجه بالتقدير الرسمي، حيث فازت المنصة بجائزة أفضل حل للمدفوعات الإلكترونية في حفل جوائز رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية 2025، (Entrepreneur Leaders in E-Business)، تأكيداً على نهجها المبتكر في هذا المجال.

وتوفر "du Pay" للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة حلول مدفوعات مالية رقمية سهلة وسريعة وآمنة، بما يدعم رؤية دائرة المالية في حكومة دبي التي تستهدف تحويل 90% من التعاملات إلى نظام غير نقدي بحلول عام 2026. ومع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها الطموحة نحو بناء اقتصاد غير نقدي، تواصل "du Pay" الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لشركة "دو" وخبرتها في السوق، لتقديم تجارب دفع رقمية موثوقة ومتكاملة. كما تعتزم المنصة خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق خدماتها المالية، وتعزيز شراكاتها ضمن منظومة التكنولوجيا المالية، وإطلاق مزايا جديدة توفر مستويات أعلى من السهولة والأمان والقيمة للمستخدمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن du Pay:

تعد "du Pay"، هي ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة لــــــــ "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إذ تعمل على تعزيز عملية التحول في قطاع الخدمات المالية الرقمية، في إطار التزام "دو" بترسيخ آفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم "du Pay" مجموعة واسعة من الخدمات المالية، منها المدفوعات المالية التي تتميز بالسهولة واليسر عبر الإنترنت، داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خدمة دفع فواتير المرافق والخدمات العامة، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول، والتحويلات المالية الدولية بتكلفة تنافسية. وحصلت "du Pay" على رخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستفيد من البنية التحتية القوية التي تملكها "دو" ومن قدراتها الكبيرة في مجال الابتكار. وترتكز "du Pay" على مبادئ الشمولية والأمان، مما يوفر الخدمات المالية المتكاملة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

