منظومة رقمية متكاملة تدمج بين تعزيز الامتثال التنظيمي وإدارة القوى العاملة والعمليات التشغيلية.

يدعم إطلاق "du Launchpad" هدف الأجندة الوطنية لريادة الأعمال بأن تصبح دولة الإمارات العاصمة العالمية للشركات الناشئة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة ، أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، إطلاق منصة "du Launchpad" الفائقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم نمو رواد الأعمال والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسهم "du Launchpad"، كونها أول منصة رقمية فائقة تقودها شركة اتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز سعي دولة الإمارات نحو أن تصبح عاصمة عالمية للشركات الناشئة. وتندرج المنصة، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة Peko، تحت مظلة " du Business"، حيث تجمع كافة الخدمات الرئيسية للشركات في منصة واحدة فائقة، ما يسهم في تسريع العمليات التشغيلية وإزالة التعقديات الإدارية وتسريع عمليات التنفيذ، مما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة التركيز على تطوير أعمالها.

وتتضمن حزمة الخدمات المتكاملة التي توفرها "du Launchpad": حلول المحاسبة وبرامج إدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات وخدمات تقديم الإقرارات الضريبية للشركات، إلى جانب دمج حلول "واتساب للأعمال" (WhatsApp Business)، وأنظمة الفواتير. وبفضل اعتماد المنصة على تقنيات الأتمتة ومسارات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإنها تسهم في توفير الوقت والمجهود البشري وتعزيز الجاهزية للامتثال التنظيمي وضمان سير العمليات اليومية بسلاسة تامة.

وفي إطار حرصها على توفير حلول اقتصادية فعالة، تقدم "دو" باقات مميزة وفعالة من حيث التكلفة، تتيح للمشتركين الوصول إلى أفضل خمس خدمات أساسية جرى تصميمها خصيصاً لدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات في تعزيز كفاءتهم التشغيلية وخفض التكاليف.

وفي هذا السياق، قال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "دو": إن "منصة "du Launchpad"تتخطى مفهوم الأدوات المنفردة لتقدم منصة واحدة فائقة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع في أعمالها من خلال توفير الوقت وتبسيط الإجراءات وتعزيز القدرة على الامتثال التنظيمي. كما ستساهم باقات الاشتراك في المنصة ذات التكلفة الفعالة، إلى جانب حزمة الخدمات المجانية، في تخفيف الأعباء على رواد الأعمال. يساهم تقديم الخدمات الأساسية وأتمتة مسارات العمل الرئيسية من خلال منصة واحدة، في تمكين أصحاب الشركات من التركيز بصورة أكبر على استراتيجيات النمو وتطوير أعمالهم بدلا من الانشغال بالتفاصيل التشغيلية اليومية. يجسد تعاوننا مع "Peko" التزامنا الراسخ والمستمر بأن نكون الداعم والممكّن الأول لرواد الأعمال في قطاع الاتصالات، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في دعم ورعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة".

ويجسد إطلاق "du Launchpad"، التزام شركة "دو" الراسخ بتقديم حلول رائدة للقطاع الاقتصادي بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، بما يتماشى مع أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة الوطنية لريادة الأعمال والتي تستهدف أن تصبح الإمارات موطن ريادة الأعمال بحلول 2031، حيث يأتي إطلاق المنصة في وقت تواجه فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة ضغوطا متزايدة ناتجة عن تعقيدات متطلبات الامتثال التنظيمي واللوائح الحكومية وتحديات إدارة القوى العاملة، مما يستنزف الوقت والجهد والموارد المالية اللازمة للنمو. وتعد قطاعات مثل الخدمات المهنية، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، والأغذية والمشروبات، والعيادات الطبية، والإنشاءات والمقاولات، وشركات التجارة والخدمات اللوجستية، من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التحديات. لتقدم المنصة حلولا عملية رائدة لهذه التحديات من خلال دمج كافة الخدمات الأساسية التي تحتاجها الشركات ضمن منظومة ذكية واحدة مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، تختزل الإجراءات الإدارية المعقدة وتمكّن قادة الأعمال من التفرغ لتأسيس شركات قوية ومرنة وقادرة على النمو.

من جانبه، قال كاشف خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Peko": إن "شراكتنا مع "دو" في إطلاق منصة "du Launchpad" يعزز تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبسيط المهام الإدارية المعقدة، مما يتيح لها التركيز على النمو وتطوير أعمالها. ومن خلال دمج تقنيات الامتثال الذكية والأتمتة، فإننا نساعد الشركات على الحفاظ على مرونتها وقدرتها على التكيف في سوق عالي التنافسية".

وتضمن منصة du Launchpad"" للشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيق نتائج واضحة وقابلة للقياس تشمل: توفير كبير للوقت من خلال تبسيط العمليات الإدارية، وتقليل المخاطر التنظيمية والمالية من خلال تقديم دعم متخصص ومتكامل للامتثال التنظيمي، وخفض تكاليف التشغيل من خلال باقات الاشتراك ذات الأسعار التنافسية. ومن خلال تغطية المنصة للنطاق التشغيلي الكامل، بدءا من المعاملات الحكومية وخدمات مسؤول العلاقات العامة "PRO"، وصولا إلى إدارة الامتثال وشؤون الموظفين وأتمتة مسارات العمل بالذكاء الاصطناعي، توفر المنصة لرواد الأعمال القدرة والوقت اللازمين للتركيز على عملائهم وتطوير فرق العمل والتوسع في أعمالهم.

تجدر الإشارة إلى أن du Launchpad"" متاحة لعملاء " du Business" من خلال بوابة الحساب الشخصي (MyAccount) أو من خلال المنصة الرقمية المخصصة لـ "du Launchpad".

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نبذة عن "دو":

تحت شعار ("دو" تحيا بها الحياة)، تسهم الشركة في إثراء حياة المجتمع عبر محفظة شاملة ومتكاملة من حلول الاتصالات الرائدة والتي تشمل: خدمات الهاتف المتحرك، والخط الثابت، والنطاق العريض، والخدمات الترفيهية، وحلول التكنولوجيا المالية. ومن خلال نهجها الرقمي الرائد المدعوم بشبكات الألياف الضوئية فائقة الموثوقية وتقنيات الجيل الخامس (5G)، توفر "دو" حلولاً مبتكرة لخدمات الحوسبة السحابية والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني المتقدم وتقنيات إنترنت الأشياء. كما تحرص "دو"، بصفتها المُمكّن الرقمي الموثوق لقطاع الاتصالات ورائدة مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون مع منظومة ديناميكية من الشركاء الاستراتيجيين لدفع مختلف القطاعات والمجتمعات نحو التميز التشغيلي والمساهمة في صياغة مستقبل رقمي أكثر ترابطًا وتقدمًا في المنطقة.