يمكن للشركات المرخصة الآن دمج XRP في خدمات الأصول الافتراضية الخاصة بها

أعلنت Ripple، الشركة الرائدة في مجال حلول البلوك تشين والعملات المشفرة للمؤسسات، اليوم أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) قد وافقت على استخدام الأصول الرقمية XRP داخل مركز دبي المالي العالمي (DIFC). ستتمكن شركات الأصول الافتراضية المرخصة داخل مركز دبي المالي العالمي الآن من دمج XRP في خدمات الأصول الافتراضية الخاصة بها.

منذ أن فتحت سلطة دبي للخدمات المالية التطبيقات الخارجية، أصبح XRP أول أصل افتراضي تتم الموافقة عليه من قبل النظام. ينضم XRP إلى BTC وETH وLTC كأصول تمت الموافقة عليها مسبقًا بموجب نظام الأصول الافتراضية لسلطة دبي للخدمات المالية. سيستفيد XRP الآن من الوضوح القانوني والتنظيمي في مركز دبي المالي العالمي، وسيكون متاحًا للاستخدام من قِبل المؤسسات الموجودة في مركز دبي المالي العالمي لتسريع تبادل القيمة العالمي بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة واحدة من أكثر الولايات القضائية ابتكارًا التي تهدف إلى تقديم الوضوح التنظيمي والتوجيه للشركات المرخصة لتقديم خدمات الأصول الافتراضية. مع النظام الشامل لسلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، تلتزم الجهة التنظيمية المستقلة بالتطوير طويل الأجل للنظام الإيكولوجي للعملات المشفرة والمدفوعات والتكنولوجيا المالية في دبي، بالإضافة إلى توفير التوجيه للشركات لإنشاء متجر في المنطقة الحرة. كما تمتلك دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) التي تأسست العام الماضي لحماية المستثمرين، والحفاظ على مستويات عالية من ضمان المخاطر، وتسهيل الابتكار.

قال Brad Garlinghouse، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple: "تواصل دبي إظهار الريادة العالمية عندما يتعلق الأمر بتنظيم الأصول الافتراضية ورعاية الابتكار. من الممتع أن نرى سلطة دبي للخدمات المالية تشجع على اعتماد واستخدام الأصول الرقمية مثل XRP لوضع دبي كمركز رائد للخدمات المالية يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتسريع النمو الاقتصادي. ستواصل Ripple مضاعفة وجودها في دبي ونتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع المنظمين لتحقيق الإمكانات الكاملة للعملات المشفرة".

إن إدراج دبي لـ XRP لديه القدرة على فتح مدفوعات إقليمية جديدة وحالات استخدام الأصول الافتراضية الأخرى على دفتر حسابات XRP. بصفتها شركة إنشاء رئيسية ومستخدمة لدفتر حسابات XRP، اختارت Ripple مركز دبي المالي العالمي كموقع لمقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020 بسبب لوائح دبي للابتكار والشبكة الواسعة وسمعتها كمركز مالي عالمي رائد.يوجد ما يقرب من 20% من عملاء Ripple في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي من المقرر فيه استضافة Ripple Swell، الحدث الرئيسي لشركة Ripple الذي يجمع بين الصناعة المالية المؤثرة والأصوات التنظيمية، في دبي في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر.يأتي ذلك بعد الأحداث الناجحة السابقة التي شهدت اجتماع مئات من عملاء وشركاء Ripple في المراكز المالية العالمية الكبرى بما في ذلك لندن وسنغافورة. ستتولى علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي، المنصة الرئيسية، وكذلك Hensen Orser، الرئيس التنفيذي لشركة VARA، إلى جانب قادة الفكر وصناع القرار وصانعي السياسات الوطنيين والعالميين الآخرين من عوالم التكنولوجيا المالية والتمويل والعملات المشفرة.



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حول Ripple

Ripple هي الشركة الرائدة في مجال حلول البلوك تشين والعملات المشفرة للمؤسسات، حيث تعمل على تحويل كيفية تحرك العالم وإدارته وتوكناته وتخزين القيمة. حلول أعمال Ripple أسرع وأكثر شفافية وأكثر فعالية من حيث التكلفة مما يحل أوجه القصور التي ساهمت في الوضع الراهن منذ فترة طويلة. وبالتعاون مع الشركاء ومجتمع المطورين الأكبر، نحدد حالات الاستخدام التي ستلهم فيها تقنية التشفير نماذج أعمال جديدة وتخلق فرصة لمزيد من الأشخاص. مع كل حل، نحقق اقتصادًا وكوكبًا عالميًا أكثر استدامة مما يزيد من الوصول إلى الأنظمة المالية الشاملة والقابلة للتطوير مع الاستفادة من تقنية البلوك تشين المحايدة للكربون والأصل الرقمي الأخضر، XRP. هذه هي الطريقة التي ننفذ بها مهمتنا لبناء حلول العملات المشفرة لعالم بلا حدود اقتصادية.

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