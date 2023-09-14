

· مركز دبي المالي العالمي يطرح أول مشاريعه السكنية "DIFC Living" للبيع اعتباراً من 20 سبتمبر 2023

· اختيار شركة الاستشارات العقارية العالمية الرائدة "نايت فرانك" شريكاً حصرياً للتسويق والمبيعات

· البرج السكني الجديد البالغ ارتفاعه 186 متراً والمكون من 41 طابقاً، يضم أكثر من 170 مسكناً راقياً، و9 طوابق من المساحات التجارية بالإضافة إلى سلسة من المطاعم والمقاهي الفاخرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن انطلاق المبيعات في مشروعه السكني الفريد "DIFC Living" اعتباراً من 20 سبتمبر 2023.

ويعتبر "DIFC Living" أول مشروع سكني لمركز دبي المالي العالمي يتم طرحه للبيع، وسيضم أكثر من 170 مسكناً راقياً يتبنى مفهوماً جديداً للعيش ويرسم ملامح أسسه المستقبلية. ومن المقرر الانتهاء من العمل على هذا المشروع المتكامل ومتعدد الاستخدامات مع مرافق سكنية وتجارية مستقلة ومترابطة في الوقت ذاته، بحلول الربع الثالث من عام 2026. وقد تم تعيين شركة الاستشارات العقارية العالمية الرائدة "نايت فرانك" كشريك التسويق والمبيعات الحصري الذي سيكون مسؤولاً عن مبيعات الوحدات السكنية.

كما يعتمد المشروع والذي يبلغ ارتفاعه 1186 متراً نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED، ويتكون من 41 طابقاً، منها 24 طابقاً مخصصاً للوحدات السكنية. ويتيح البرج السكني مزيجاً واسعاً من أنواع الوحدات السكنية التي تتراوح من شقق سكنية بغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وشقق ذات علّية من غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم. كما يضم المشروع 9 طوابق من المساحات التجارية، وتم تخصيص طابقين منها للمساحات المكتبية المشتركة التي تأتي ضمن إطار المرحلة الثالثة من خطة توسعة "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي، مجتمع الابتكار الأكبر في المنطقة.

ويتميز مشروع "DIFC Living" باحتضانه مطعم "ذا كراون" الراقي، الذي سيشكل إضافة مميزة إلى مشهد المأكولات في دبي. وسيسهم المشروع أيضاً في إثراء المشهد العمراني لمركز دبي المالي العالمي وترسيخ مكانته وجهة رائدة لأسلوب الحياة الراقية. كما سيضم طابق المنصة من المشروع عدداً من المطاعم والمقاهي التي ستوفر للسكان المزيد من الخيارات في مجال المطاعم في مدينة تشهد ازدهاراً في وجهات تناول الطعام. ويمكن للمقيمين أيضاً الاستفادة من خدمات الكونسيرج، وغرف الاجتماعات والصالات الخاصة، ومسبح بأفق لامتناهي "إنفينيتي" مع إمكانية التحكم بدرجة حرارته، ومركز لياقة بدنية، وصالة سينما خاصة، ومنطقة لعب مخصصة للأطفال، وغيرها الكثير.

وسيتم ربط "DIFC Living"مع مشروع "جيت أفينيو"، مما يوفر للمقيمين والزوار فرصة الاستمتاع بحزمة من الفعاليات والأنشطة العائلية التي يحتضنها "جيت أفينيو" على مدار العام.

وبهذه المناسبة، قال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: "تشهد أنماط الحياة اليومية ومفاهيم العمل والرفاهية على الصعيد العالمي وفي مركز دبي المالي العالمي تطوراً مستمراً. وهو ما يتطلب إعادة صياغة مفهوم استغلال المساحات داخل منازلنا وأماكن عملنا، ويأتي مشروعنا الجديد DIFC Living بمثابة استجابة لهذه الحاجة. إذ يوفر المشروع مجموعة واسعة من المساحات السكنية والتجارية والمساحات المكتبية المشتركة ضمن بيئة سكنية عصرية ومتناغمة تحت سقف واحد لتلبي متطلبات مجتمعنا العالمي المتنامي".

ووفقاً لتقرير الثروات الأخير الصادر عن شركة "نايت فرانك"، سجلت أسعار المنازل الفاخرة في دبي ارتفاعاً هو الأسرع على مستوى العالم خلال العام الماضي، مدعومةً بتزايد تدفق الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية إلى الإمارة بفضل التسهيلات العديدة المقدمة للحصول على تأشيرات. كما تصدرت دبي "المؤشر الدولي للمساكن الفاخرة" الخاص بشركة "نايت فرانك" للعام الثاني على التوالي، حيث سجلت أعلى نسبة زيادة سنوية في القيمة الرأسمالية للمساكن الفاخرة في عام 2022 بنسبة 44.2%.

وقال دين فولي، الشريك المساعد في قسم تسويق وبيع المشاريع السكنية لدى نايت فرانك الشرق الأوسط: "سيرتقي البرج الجديد متعدد الاستخدامات بمستوى العروض السكنية الفاخرة في المنطقة، وسيعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كواحد من أكثر مواقع الأعمال وأسلوب الحياة شهرةً في دبي. ومن خلال عملنا الوثيق مع فريق مركز دبي المالي العالمي على مدار الأشهر الماضية، فإننا نثق بأن هذا المشروع السكني الأول للمركز سيحقق شعبية كبيرة بين المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حدٍ سواء".

لمزيد من المعلومات عن "DIFC Living" أو تسجيل الاهتمام بالمشروع، يرجى زيارة الموقع التالي:

www.difcliving.ae.

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