عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف عجمان عن توقيع اتفاقية توزيع مع شركة "أزيموت (DIFC) " التابعة لمجموعة أزيموت العالمية لإدارة الأصول (Azimut Group)، بهدف توسيع نطاق الحلول الاستثمارية المتاحة لعملاء إدارة الثروات.

وتجمع هذه الشراكة بين منصة الثروات المتنامية لمصرف عجمان وخبرة "أزيموت" العالمية في الاستثمار، مما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة أوسع من أدوات الدخل الثابت من خلال منصة استثمارية عالمية مُدارة باحتراف.

وقال السيد مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "تعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بتقديم فرص استثمارية مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا. وستسهم خبرة أزيموت في تعزيز عروضنا، وتمكين عملائنا من الوصول إلى حلول دخل ثابت عالمية متنوعة ومصممة وفقاً لأهدافهم".

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصرف عجمان في التعاون مع مؤسسات دولية رائدة، وتعزيز محفظته من المنتجات الاستثمارية التي تتمحور حول العميل. ومن خلال توفير حلول أزيموت في مجال الدخل الثابت، يعزز المصرف مكانته كبوابة لفرص استثمارية طويلة الأمد تحقق عوائد مدروسة ضمن أدوات واضحة ومنظمة.

ومن جانبه، صرّح السيد مارون جلخ، رئيس قطاع المؤسسات والتوزيع لدى “أزيموت” في أوروبا والشرق الأوسط: "نحن سعداء بالتعاون مع مصرف عجمان لتقديم حلولنا الاستثمارية لشريحة أوسع من المستثمرين في دولة الإمارات. وتُجسّد هذه الشراكة التزامنا المشترك بتمكين العملاء وتعزيز القيمة طويلة الأجل لمحافظهم الاستثمارية، من خلال إتاحة الوصول إلى استراتيجيات أزيموت الرائدة والحائزة على جوائز في مجال الدخل الثابت".

وتُمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة نمو مصرف عجمان، معزّزةً نهجه في بناء شراكات نوعية تسهم في تزويد المستثمرين بمنتجات عالمية عالية الجودة.

نبذة عن مصرف عجمان:

مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية. يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةhttp://www.ajmanbank.ae

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