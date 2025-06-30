جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أركان للاتصالات، ومقرها السعودية، عن التشغيل الناجح لخدمة Arkan Genesys Cloud Connect المبتكرة لتوصيل المنصات السحابية مع الشبكات الهاتفية المحلية لصالح DHL Express في كلٍ من الكويت وقطر والأردن، وذلك في إطار مشروع مشترك مع شركة الاتصالات البريطانيةBritish Telecom.

تأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية متعددة الدول تهدف إلى تمكين DHL من دمج الخطوط الهاتفية المحلية في منصة Genesys Cloud CX، التي تتولى شركة الاتصالات البريطانية إدارتها عالمياً بصفتها الشريك المعتمد لشركة DHL في هذا المجال.

وبعد النجاح الذي تحقق في مصر عام 2024، تمثل هذه الإطلاقات الجديدة تطوراً ملحوظاً في مسيرة التحول الرقمي الإقليمي لشركة DHL نحو بنية اتصالات سحابية أكثر تطوراً ومرونة.

تقدم خدمة Arkan Genesys Cloud Connect حلاً آمناً ومداراً بالكامل لدمج شبكات التليفون الأرضي مع منصة Genesys Cloud CX. ومن خلال البنية التحتية المتقدمة المملوكة لأركان في أكثر من 80 دولة وروابط الاتصالات الدولية الواسعة، تضمن أركان التوافق التنظيمي، وتوافراً عالياً للخدمة وجودة صوت استثنائية حتى في أكثر الأسواق تعقيداً.

وقد صرّح حسام فوزي، العضو المنتدب لمجموعة أركان القابضة، قائلاً: "نثمّن بشدة شراكتنا مع British Telecom وDHL. يُعد تشغيل الخدمة في الكويت وقطر والأردن خطوة محورية نحو تحقيق رؤية DHL الرامية إلى تحويل مراكز الاتصال إلى بيئة سحابية مرنة ومتقدمة على مستوى الشرق الأوسط."

تتولى شركة الاتصالات البريطانية إدارة نشر منصة Genesys Cloud CX عالمياً، بينما تسهم أركان في تقديم خدمات الدمج الصوتي وPSTN بشكل متوافق مع متطلبات كل سوق محلي في المنطقة.

تشمل الاتفاقية مع DHL Express معظم دول الشرق الأوسط، ومن المقرر تنفيذ المزيد من الإطلاقات خلال عام 2025.

نبذة عن أركان للاتصالات

تُعد أركان للاتصالات من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الاتصال السحابية وحلول SBCaaS في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم. تحمل الشركة ترخيصاً رسمياً في المملكة العربية السعودية وتعمل وفق أعلى معايير الامتثال والتنظيم بالشراكة مع المشغلين حول العالم، كما تقدّم خدمات دمج PSTN مُدارة بالكامل لمنصات مثل Genesys Cloud CX وZoom Phone وMicrosoft Teams

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