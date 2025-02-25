في ظل كون الخدمات اللوجستية عنصرًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 .

تتطلع DHL eCommerce وايجكس إلى مواكبة النمو في سوق خدمات التوصيل بالمملكة، والذي يشهد معدلات توسع متسارعة .

الرياض: بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح ؛ أعلنت DHL eCommerce، الشركة المتخصصة في حلول الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية والتابعة لمجموعة DHL، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة في ايجكس للخدمات اللوجستية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط، وذلك في خطوة تعكس جاذبية القطاع اللوجستي بالمملكة العربية السعودية الذي يشهد نمو متسارعا وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ؛ كما يمثل ذلك امتدادًا استراتيجيًا لتوسيع نطاق عمليات DHL eCommerce خارج مناطق عملها في أوروبا، الولايات المتحدة، وبعض الدول الآسيوية.

وحضر مراسم الاستحواذ سعادة الدكتور عبدالله بن علي الدبيخي مساعد وزير الاستثمار, و الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العجلان، نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة عجلان واخوانه القابضة، والسيد بابلو سيانو، الرئيس التنفيذي لشركة DHL eCommerce، والأستاذ عجلان بن محمد العجلان، المدير التنفيذي لمجموعة عجلان واخوانه القابضة، والسيد يين زو، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الشركات في مجموعة DHL، الجدير بالذكر انه وبالرغم من انطلاق عملياتها حديثًا في عام 2021، تمكنت ايجكس من ترسيخ مكانتها في قطاع خدمات التوصيل بالسوق المحلي، حيث يشهد القطاع اللوجستي نهضة غير مسبوقة في كفاءة الاداء واستقطاب كبرى الشركات اللوجستية العالمية .

وفي تعليق على الشراكة، صرّح السيد بابلو سيانو، الرئيس التنفيذي لشركة DHL eCommerce، قائلاً: "استراتيجيتنا المؤسسية لعام 2030 (Accelerate Sustainable Growth) تركز على الأسواق التي تشهد نموًا متسارعًا وفرصًا استثمارية واعدة، ومنها السوق السعودي، ونؤمن بأن ايجكس، بفضل التزامها بالجودة واهتمامها بالعملاء، إلى جانب دعمها من مجموعة عجلان واخوانه القابضة، تمثل شريكًا مثاليًا لتوسيع أعمالنا في قطاع خدمات التوصيل الموجه للتجارة الإلكترونية في هذا السوق المزدهر، ومن خلال خبرتنا العالمية في إدارة عمليات التوصيل، سنوفر حلول شحن موثوقة، ميسورة التكلفة، ومستدامة."

من جانبه، أكد الأستاذ عجلان بن محمد العجلان، المدير التنفيذي لمجموعة عجلان وإخوانه القابضة، أن المملكة العربية السعودية تمضي قدمًا في تعزيز نموها الاقتصادي وتنويع قطاعاتها وفق مستهدفات رؤية 2030، حيث تمثل الخدمات اللوجستية أحد الركائز الأساسية لهذا التحول، منوها بما يشهده القطاع اللوجستي حاليا من تطور غير مسبوق وفق المؤشرات العالمية. موضحا أن التجارة الإلكترونية تشهد توسعًا متسارعًا، ما يسهم في تنامي الطلب على خدمات التوصيل. وأضاف: "من خلال شراكتنا مع DHL eCommerce، التي تتمتع بخبرة عالمية واسعة في هذا المجال سنعزز قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد، وتقديم حلول لوجستية متطورة تلبي احتياجات المنطقة."

وتمتلك ايجكس فريق عمل يضم 1,500 موظف، وتدير شبكة توزيع واسعة تضم أكثر من 50 منشأة، بالإضافة إلى أسطول يضم أكثر من 900 مركبة. وستواصل ايجكس قيادة عملياتها التشغيلية مع الاستفادة من الخبرات العالمية التي تقدمهاDHL eCommerce، والتي ستتمثل أيضًا في مجلس الإدارة. كما احتفظتDHL eCommerce بخيار زيادة حصتها إلى حصة أغلبية مستقبلًا.

ومن خلال دخول DHL eCommerce إلى السوق السعودي، ستصبح جميع وحدات مجموعة DHL الأربع ممثلة في المملكة، حيث بدأت DHL عملياتها في السعودية منذ عام 1970 عبر وحدة DHL Express، كما تقدم وحداتها الأخرى خدمات متخصصة في مجالات اللوجستيات التعاقدية، والشحن الجوي، والبحري، والبري.

نبذة عن شركة "دي إتش ال" (العربية)

"دي إتش ال" – شركة لوجستيات العالم

تُعد "دي إتش ال" الشركة العالمية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية كونها تقدم خدمات لوجستية لا تُضاهى، تشمل تسليم الطرود محليًا ودوليًا، وحلول الشحن وخدمات التجارة الإلكترونية، والنقل الدولي السريع عبر استخدام الطرق البرية والجوية والبحرية، وإدارة سلسة التوريد الصناعية. ومع حوالي 395,000 موظف في أكثر من 220 بلد في مختلف أنحاء العالم، تعمل الشركة على ربط الأفراد والمؤسسات بطريقة آمنة ومعتمدة لتحقيق سلاسة سير عمليات التجارة العالمية المستدامة. كما يُعزز مكانة "دي إتش ال" (كشركة لوجستيات العالم) دون منازع هو تقديمها حلول متخصصة لنمو تلك الأسواق والصناعات في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحيوية والصحية والهندسة والتصنيع وعلم الطاقة والسيارات وتجارة التجزئة.

وتعد "دي إتش ال" جزءًا من مجموعة دويتشه بوست "دي إتش ال". وقد حققت المجموعة إيرادات تزيد على 81.8 مليار يورو في عام 2023. ومع ممارسات الأعمال المستدامة والتزامها تجاه المجتمع والبيئة، تسعى المجموعة للتأثير بشكل إيجابي في العالم، عبر تحقيق عمليات لوجستية خالية من الانبعاثات بحلول العام 2050.

نبذة عن ايجكس

ايجكس للخدمات اللوجستية هي شركة متخصصة في خدمات النقل والتوزيع اللوجستي في منطقة الخليج، تأسست عام 2021، مستلهمةً رؤيتها من رؤية السعودية 2030، وتهدف لأن تصبح المزود الرائد للحلول اللوجستية الحديثة، مما يسهم في ربط منطقة الشرق الأوسط بالأسواق العالمية.

تتخصص ايجكس في التوزيع الإلكتروني في الشرق الأوسط، وتقدم حلولًا متكاملة تشمل الخدمات السريعة، الشحن البري، الشحن الجوي والبحري، التخزين، الخدمات اللوجستية لسلاسل التبريد، وحلول الرعاية الصحية.

تتواجد الشركة في عدة أسواق دولية، من بينها المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، تركيا، جنوب إفريقيا، والصين، وتدير شبكة تضم 50 منشأة، 900 مركبة، و1,500 موظف محترف.

تحظى ايجكس بدعم من مجموعة عجلان واخوانه القابضة، وهي مجموعة استثمارية رائدة في المملكة، تضم أكثر من 75 شركة، وتوظف أكثر من 20,000 موظف في 25 دولة حول العالم.

نبذة عن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة:

مجموعة عجلان وإخوانه القابضة هي واحدة من أبرز الشركات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تشكل المشهد الاقتصادي بينما تعزز من جودة حياة مواطنيها.

تقدم المجموعة خدماتها لعدد من الصناعات المتنوعة مثل المياه، والطاقة، وإدارة المنشآت، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والمنسوجات، والتكنولوجيا، والتعدين والمعادن، والفعاليات والترفيه، والألعاب، والخدمات المالية، وهذا يجعل مجموعة عجلان وإخوانه القابضة من اللاعبين الرئيسيين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تتمتع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة بحضور كبير في أكثر من 25 دولة و75 شركة، من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والمشاريع المبتكرة، تساهم المجموعة في النمو بما يتوافق مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030.

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