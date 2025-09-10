دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إيفانتي"، المتخصصة في كسر الحواجز بين فرق تقنية المعلومات والأمن السيبراني لتمكين بيئة العمل من أي مكان، عن توسيع تركيزها على "تجربة الموظف الرقمي"(DEX) في دولة الإمارات ومنطقة الخليج. ويأتي ذلك مع تسارع وتيرة التحول الرقمي واعتماد نماذج العمل الهجين، حيث توفر منصة "إيفانتي نيورونز" حلول تشغيل ذكية تمكّن قادة تقنية المعلومات والأمن من رفع الإنتاجية وتعزيز رضا الموظفين وضمان أمن المؤسسات في آن واحد.

وأظهرت أحدث أبحاث "إيفانتي" أن 93% من خبراء الأمن السيبراني يرون أن إعطاء الأولوية لـ DEX ينعكس إيجاباً على حماية المؤسسات، فيما يؤكد معظم التنفيذيين أن التجربة الرقمية للموظف تعزز الإنتاجية وتساهم في الاحتفاظ بالكفاءات. ومع ذلك، لا يزال أكثر من 60% من محترفي تقنية المعلومات يعتبرونها "مجرد مصطلح رنان"، ما يكشف عن فجوة بين طموحات القيادات والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وهي فجوة تعكسها أيضاً بيئات العمل في الخليج التي تدير أنظمة متعددة وأجهزة متنوعة.

كما حذّر 86% من مختصي تقنية المعلومات من أن التجارب الرقمية السيئة للموظفين تدفعهم إلى البحث عن حلول غير آمنة مثل "الظل التقني" (Shadow IT) أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي غير المصرح بها، الأمر الذي يجعل من تجربة الموظف الرقمي ضرورة استراتيجية لقطاعات حيوية مثل الحكومة، والاتصالات، والمصارف، والطاقة، ليس فقط لتعزيز الإنتاجية بل أيضاً للامتثال للمعايير التنظيمية.

وقال حسني حمود، المدير العام لشركة "إيفانتي" التي تدير عملياتها في الشرق الأوسط عبر "آي في إم إي إم إي":

"في الإمارات ودول الخليج، باتت تجربة الموظف الرقمي ركناً أساسياً من أركان مرونة الأعمال. لم تعد DEX استثماراً اختيارياً، بل أصبحت متطلباً استراتيجياً. ونحن في إيفانتي نمكّن فرق تقنية المعلومات والأمن من خلال الذكاء والأتمتة وأدوات متوافقة مع الأطر التنظيمية، بما يحسن إنتاجية القوى العاملة ويعزز الحماية من المخاطر السيبرانية. هذه هي الطريقة التي نساعد بها المؤسسات على الازدهار في عصر العمل من أي مكان."

وكانت منصة "إيفانتي نيورونز لتجربة الموظف الرقمي" قد صُنفت مؤخراً "رائدة برؤية مستقبلية" في تقرير "غارتنر" لمجال أدوات إدارة DEX، بفضل قدرتها على الدمج بين كفاءة تقنية المعلومات، والمرونة الأمنية، والتصميم المرتكز على الموظف. وتتكامل المنصة مع روبوتات استطلاع مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وآليات إصلاح تلقائية، ولوحات تحكم متقدمة، بالإضافة إلى إدارة طاقة الأجهزة الطرفية لتعزيز الاستدامة، مما يضمن قيمة عملية قابلة للقياس للمؤسسات.

وتُمكّن حلول "إيفانتي" المؤسسات من قياس وتحسين تجربة الموظف الرقمي، وأتمتة الاستجابة التقنية لتقليل الأعطال والمخاطر، وتوفير بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع متطلبات "العمل من أي مكان"، إلى جانب تعزيز الاحتفاظ بالمواهب من خلال تجربة تقنية تتمحور حول الموظف.

تسعى "إيفانتي" إلى إزالة الحواجز بين فرق تقنية المعلومات والأمن السيبراني، لتوفير بيئة عمل رقمية متكاملة وآمنة. وقد طورت الشركة منصة تقنية متكاملة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي "إيفانتي نيورونز"، لتقديم حلول متقدمة وقابلة للتوسع، تسهم في تحسين تجربة الموظفين وتعزيز كفاءة العمليات. تخدم "إيفانتي" أكثر من 40,000 عميل حول العالم، من بينهم 85 شركة من قائمة "فورتشن 100".

