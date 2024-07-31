القاهرة، أعلنت اليوم مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «Dell Technologies»، الرائدة في مجال الحلول التكنولوجية، لدعم التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية في مصر. وتهدف هذه الشراكة إلى الارتقاء بمعايير خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها المجموعة بما يضمن تحقيق التميز التشغيلي في هذا القطاع على المستوى الإقليمي.



وبموجب هذه الشراكة، قامت المجموعة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «Dell Technologies»، التي ستلعب دورًا محوريًا في مسيرة التحول الرقمي للخدمات الطبية في مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» عبر تزويدها بأحدث المعدات والحلول الشاملة لإطلاق مركز بيانات متكامل. وإلى جانب الحلول التكنولوجية الابتكارية التي ستقدمها «Dell Technologies »، سوف تقوم الشركة بموجب هذه الشراكة بتقديم الخدمات الاستشارية المخصصة لتعزيز إدارة علاقات العملاء وتعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تقنيات الحوسبة المتطورة، والبنية الأساسية للشبكات، والتقنيات الرئيسية لمركز البيانات، فضلًا عن حلول متعددة للحوسبة السحابية، بما يتماشى مع محفظة الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركة وأفضل الممارسات في هذا الصدد. ومن المتوقع أن يساهم الدعم الشامل الذي ستقدمه شركة «Dell Technologies » في تعزيز قدرة ألاميدا على تنفيذ مبادراتها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع خدمات الرعاية الصحية.



وتشمل أبرز أهداف الاتفاقية إطلاق مركز بيانات مجهز بأحدث ما وصلت إليه حلول تكنولوجيا المعلومات في القاهرة، ليصبح الركيزة الأساسية التي تقوم عليها البنية التكنولوجية لمجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية». بالإضافة إلى ذلك، سيساهم المركز الجديد في تعزيز دمج نظم الرعاية الصحية وتأمين تخزين البيانات مع تسهيل الوصول إلى البيانات الطبية الهامة. كما تهدف ألاميدا من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم عملية اتخاذ القرار المستندة إلى البيانات الصحية بهدف الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة للمرضى، وذلك عبر تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتطورة والخبرات الواسعة التي تحظى بها «Dell Technologies » في ذلك المجال.



وفي هذا السياق، أعرب الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة «Dell Technologies »، مؤكدًا على أهمية تلك الشراكة، التي تعد بمثابة إنجازًا آخر يضاف إلى مسيرة نجاح المجموعة في دعم مبادرة التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية. وأضاف خاطر أن هذه الاتفاقية ستثمر عن توفير نظام رقمي آمن وقوي يساهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية بمصر وذلك بفضل الحلول الابتكارية التي تقدمها «Dell Technologies » والخبرات الواسعة التي تنفرد بها الشركة.



بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تثمر تلك الاتفاقية التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات عن تعظيم المردود الإيجابي في مجال الرعاية الصحية في مصر، حيث ستساهم في تعزيز قدرة مجموعة ألاميدا على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتسهيل تنفيذ العمليات وتوفير رعاية صحية استثنائية للمرضى وفقًا لأحدث المعايير الدولية. كما ستوفر «Dell Technologies » لمجموعة ألاميدا حلول تكنولوجية متقدمة لمساعدتها في تحسين نتائج المرضى والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، وهو ما سينعكس أثره الإيجابي في تطوير قطاع الرعاية الصحية بشكل عام في مصر.



ومن جانبه، أعرب طارق هيبة، العضو المنتدب لشركة Dell Technologies في مصر وليبيا، عن سعادته بعقد اتفاقية تعاون مع مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» لمساعدتها في مسيرة التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية. وأضاف هيبه أن تلك الشراكة تهدف إلى إنشاء بنية تكنولوجية متطورة تعيد صياغة مشهد خدمات الرعاية الصحية في مصر مدعومة بالحلول المقدمة من «Dell Technologies» ورؤية وخبرات مجموعة ألاميدا. وأكد هيبه أن الشركة تتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى مواصلة تعزيز الابتكار للوصول إلى النتائج المرجوة فيما يتعلق بصحة المرضى وإعادة صياغة مستقبل خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.



وختامًا تعرب مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» عن خالص امتنانها وتقديرها لشركة «Dell Technologies»، الرائدة في مجال خدمات الحلول التكنولوجية، لالتزامها الراسخ بهذا التعاون الاستراتيجي. كما تتطلع المجموعة إلى تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية لإعادة صياغة مجال خدمات الرعاية الصحية في مصر، بما يضمن تحقيق مردود إيجابي مستدام يساهم في تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات.

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