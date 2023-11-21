تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز جودة خدمات الأمن السيبراني وتمكين المؤسسات في دولة الإمارات من مواكبة متطلبات التحول الرقمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع " Dell Technologies "، الرائدة في مجال التكنولوجيا، تتمحور حول تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين لتوفير محفظة متكاملة من خدمات وحلول أمن المعلومات للعملاء في الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الشركتان إلى تسخير الخبرات المتخصصة والقدرات الواسعة التي يتمتع بها كل منهما لمساعدة العملاء على مواكبة متطلبات الأمن السيبراني وإدارة العمليات اليومية لأمن المعلومات على نحو أكثر فعالية.

وتمتلك "Dell Technologies" ودو رؤية مشتركة تتمثل في تقديم خدمات مبتكرة مصممة لتعزيز الأمن السيبراني للمؤسسات في دولة الإمارات. ومن خلال توحيد خبراتهما ومواردهما، تهدف الشركتان إلى تطوير استراتيجية مشتركة لتوفير أحدث خدمات وحلول أمن المعلومات للعملاء في القطاعبن العام والخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة. وستركز هذه الاستراتيجية على تطوير الخدمات التي تلبي متطلبات الأمن السيبراني في سوق دولة الإمارات، وتمكّن العملاء من تبني حلول الأمن السيبراني كخدمة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "في ظل التطورات التي يشهدها عالمنا الرقمي، من المهم للغاية التأكد من حصول الشركات والمؤسسات عبر القطاعين العام والخاص على خدمات شاملة وموثوقة في مجال الأمن السيبراني. ويسعدنا أن نتعاون مع شركة "Dell Technologies" لتوفير أحدث حلول وتقنيات أمن المعلومات لعملائنا، ودعم رحلاتهم للتحول الرقمي".

وستوفر دو "Dell Technologies " في إطار هذه الشراكة مجموعة من الخدمات والحلول، بما في ذلك استشارات الأمن السيبراني، وخدمات مُدارة في مجال الكشف عن الحوادث والاستجابة لها، إضافة إلى حلول التعافي من الحوادث، وغيرها من الخدمات والحلول.

وبدوره قال وليد يحيى، المدير العام لشركة "Dell Technologies " في دولة الإمارات: "نؤمن بأن هذا التعاون مع شركة دو سيؤثر إيجاباً وبشكل كبير ملموس في مشهد الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسنعمل من خلال تقديم خبراتنا وحلولنا المشتركة على تمكين المؤسسات من حماية أصولها الرقمية، وتخفيف المخاطر، ودعم رحلة تحولها في مجال الأمن السيبراني".

ويمثل هذا التعاون إنجازاً هاماً لكل من دو و""Dell Technologies"، حيث تلتزم الشركتان بتوفير خدمات وحلول شاملة ومتطورة في مجال الأمن السيبراني لتوفير مستوى معزز من الحماية ضد التهديدات الإلكترونية.

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