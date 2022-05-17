Digiphoto Entertainment Imaging (DEI)تدخل السوق الكوري الجنوبي، لتزيد تواجدها في 18 دولة

أعلن منتجع ليجو لاند كوريا وشركة DEI، واحدة من المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات وحلول التصوير المتقدمة، أنهما دخلا في تحالف متعدد السنوات، مما يجعل DEI الراعي الرسمي لخدمات التصوير، وطبقاً لتلك الاتفاقية بين الطرفين، ستصبح DEI المقدم الحصري لخدمات التصوير في مدينة ليجو لاند كوريا، وتعمل الشركة على التقاط أروع الصور للضيوف مع أسرهم وأصدقائهم، وتُمثل تلك الاتفاقية كذلك أول أنشطة أعمال لشركة DEI في كوريا الجنوبية، التي شهدت زيارة حوالي 17.5 مليون سائح في 2019.

وتعتبر مدينة ليجو لاند كوريا الجنوبية والتي تقع على مساحة 28 ألف متر مربع هي أول ليجو لاند تقام على جزيرة وتقدم أكثر من 40 لعبة ووسيلة للترفيه، بالإضافة إلى فندق ليجو لاند الذي يحتوي على 154 غرفة. وهي تُعد أول منتزه عالمي يقام في كوريا الجنوبية ومدينة ليجو لاند العاشرة التي تؤسس حول العالم. وستقوم شركة DEI بنشر مصوريها المحترفين في مختلف أرجاء المنتزه لضمان أن كل اللحظات والألعاب تظل في ذاكرة الضيوف والزوار للأبد. وقامت الشركة كذلك بتركيب كاميرات ذات مستشعرات مرتفعة السرعة في مختلف الألعاب لالتقاط اللحظات الممتعة التي يمر بها الزوار في ألعاب مثال قطار دراجون الدوار أو هزيمة الشرير الأكبر العظيم في لعبة نينجاجو.

ومن خلال تلك الشراكة، تدخل شركة DEI كوريا الجنوبية، وهي دولة تتسم بالعديد من الفرص لتقديم خدمات التصوير فائقة الجودة بسبب كثرة المناطق السياحية بها، وتعزز الشراكة أيضاً من أنشطة الشركة في منطقة الشرق الأقصى.

يقع المقر الرئيسي لشركة DEI في دبي، وتعمل في 19 دولة حول العالم، وهي شريك التصوير الرسمي لمناطق الجذب السياحي في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أعلى قمة برج خليفة، وأتلانتس دبي، سكي دبي, وعالم فيراري، وارنر براذرز في

الإمارات، ومدينة ديزني في شنغهاي، ومنتجع يونيفرسال في بكين، ومارينا باي ساندس، ويونيفرسال ستوديوز، وبتروناس، ومينارا ببرج كوالالمبور والعديد من الأماكن الأخرى في منطقة أسيا والمحيط الهادئ، هذا بالإضافة إلى أناكيستا، وجزيرة أتلانتس بارادايس، وفلوريدا جلفاريوم، وهارد روك، وبرج هانكوك في شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشركة DEI هي شريك التصوير الرسمي لمدينة ليجو لاند دبي، وتوسع تلك الاتفاقية من أنشطة DEI مع المزيد من مدن ليجو لاند.

وقالت السيدة سويتا برابهاكاران، رئيسة تطوير الأعمال والتسويق على المستوى العالمي في شركة DEI، "نفخر بتوسيع علاقتنا مع Merlin Entertainment، ونتطلع لإدماج خدماتنا وحلولنا لتصبح جزء من رحلة الزوار مع الاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة المبتكرة لالتقاط تلك التجارب الإنسانية الفريدة."

ومن جانبه قال السيد كي أس رام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة DEI،"نتشرف لتوسيع شراكتنا مع ليجو لاند، أصبحت كوريا الشمالية أحد الوجهات المفضلة للمسافرين خلال السنوات القليلة الماضية، ونحن مستعدون لاستهداف تلك الفرص غير المستغلة من خلال تكنولوجياتنا المتقدمة في برمجيات التصوير وتقديم وسيلة رائعة للضيوف للاحتفاظ بذكرياتهم القيمة."

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حول DEI - Digiphoto Entertainment Imaging

ديجيفوتو انترتينمنت ايميجنج هي شركة رائدة عالمياً في التقاط لحظات الضيوف التي لا تُنسى من خلال توفير خدمات وحلول تصوير عالية الجودة. في السنوات الـ 18 الماضية توسعت DEI إلى أكثر من 300 مكاناً في 18 دولة. تعتمد خدمات DEI على تقنية تُقدّم على مستوى المؤسسة والتي تركز على تجميع الصور عبر مناطق الجذب لكل ضيف بحد ذاته بشكل شخصي. وهذا يسمح بأرشفة فعالة واسترجاع سريع للصور حسب الطلب. يسمح الابتكار المستمر للشركة بتوصيل صور الضيوف من نقاط البيع بالتجزئة المتعددة والأجهزة الشخصية من خلال التطبيقات على الانترنت والهواتف الذكية. يسمح نهج DEI الشامل باستهداف الضيوف حتى قبل زيارتهم للمكان السياحي والاستمرار إلى ما بعد بوابات الخروج. تتمثل رؤية DEI في توفير فرص للتصوير لجميع الأفراد خلال حياتهم.

DEI هي شركة تابعة لشركة توماس كوك (انديا) المحدودة وهي جزء من مجموعة Fairfax ومقرها في دبي.