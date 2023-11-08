الدورة الجديدة تستكمل النجاحات التي حققها أندرو إنج وDeepLearning.AI عبر دورة "الذكاء الاصطناعي للجميع"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "كورسيرا"، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، عن إطلاق دورة تدريبية جديدة مقدمة من شركة DeepLearning.AI بعنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي للجميع". ويدرس هذه الدورة التدريبية الجديدة رائد الذكاء الاصطناعي أندرو إنج، إذ تم تصميمها لمساعدة المتعلمين في كل مكان على التعامل والتأقلم مع التغيرات السريعة التي تحدث حول العالم بسبب الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لتقرير من شركة "ماكنزي" فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن تؤدي إلى أتمتة ما يصل إلى 70% من أنشطة الأعمال بحلول عام 2030 وذلك في جميع المهن تقريباً، فضلاً عن تحقيقها فوائد اقتصادية تصل إلى 4.4 تريليون دولار سنوياً.

وستساعد هذه الدورة التدريبية الجميع، بما في ذلك أولئك الذين ليست لديهم خبرات تقنية، على اكتساب فهم أعمق لكيفية عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره على الوظائف والحياة اليومية، كما سيتمكن المهنيون وقادة الأعمال من تعلم كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم اليومية والمضي قدماً في ظل التغيرات التي ستحدثها هذه التقنيات.

وفي هذا السياق، قال أندرو إنج، مؤسس شركة DeepLearning.AI: "يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي العديد من الأفراد على العمل بكفاءة أكبر، كما أنه يمكّن الشركات من تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في غضون عدة أيام، والتي كانت في السابق تستغرق شهوراً لبنائها. نحن متحمسون لمشاركة أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي لتمكين المزيد من الأشخاص من الاستفادة من هذه القدرات الثورية الجديدة".

وستقوم هذه الدورة التدريبية بمساعدة المتعلمين على:

اكتساب خبرات حول كيفية عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعلم استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الأعمال اليومية والحصول على نصائح حول كيفية الاستخدام الأمثل لهندسة الأوامر (prompt engineering).

الحصول على إطار عمل لتحليل سير عمل الأفراد أو الشركات بشكل منهجي وتحديد فرص الأتمتة الواعدة للذكاء الاصطناعي وتعزيزها.

فهم تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأعمال والمجتمع، بما في ذلك مخاطره واستخدامه المسؤول.

شارك أندرو إنج في تأسيس شركة "كورسيرا" في عام 2012 لمساعدة المتعلمين على اكتساب المهارات اللازمة للنجاح في عالم يشهد تحولاً مستمراً من خلال تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي. وتضم "كورسيرا" اليوم 136 مليون متعلم من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 8.4 مليون متعلم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن دورته التدريبية الشهيرة والتي أطلقت في عام 2019 بعنوان الذكاء الاصطناعي للجميع لديها أكثر من مليون تسجيل حتى الآن.

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