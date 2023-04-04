تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش معرض "جيسيك غلوبال 2023" وبحضور سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع تحالف أمن الحوسبة السحابية في الإمارات (CSA) المنظمة غير الربحية المكرسة لتحديد ورفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات ضماناً لتوفير بيئة حوسبة سحابية آمنة، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لتعزيز الوعي بالأمن السحابي وتوفير فرص التدريب المهني والشهادات المعتمدة بهذا الخصوص.

وبحضور سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تم توقيع المذكرة من قبل شيفاني جاريوالا، رئيسة تحالف أمن الحوسبة السحابية في الإمارات؛ وفرانك داي، رئيس هواوي كلاود الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وممثلين آخرين من قبل الطرفين.

وبهذه المناسبة، قالت شيفاني جاريوالا، رئيسة تحالف أمن الحوسبة السحابية في الإمارات: "يمثل التعاون بين الأطراف المعنية في قطاع الخدمات السحابية أولوية قصوى لتعزيز الوعي الأمني السحابي وتشييد فضاء إلكتروني أكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتبارنا منظمة رائدة عالمياً في تعزيز الوعي بالأمن السحابي وتقديم فرص التدريب المهني والشهادات المعتمدة بهذا الخصوص، فإننا في تحالف أمن الحوسبة السحابية نؤكد التزامنا بمواصلة توفير البحوث المبتكرة وضمان تطبيق أفضل الممارسات عبر القطاع. وشراكتنا مع هواوي ستتيح لنا الارتقاء بقدراتنا والمساهمة في خلق فضاء إلكتروني أكثر أماناً للجميع".

وقال فرانك داي، رئيس هواوي كلاود في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "نلتزم في هواوي بدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ومسيرتها المتسارعة في مجال التحول الرقمي. ونؤمن أن الشراكة التي وقعناها مع تحالف أمن الحوسبة السحابية في الإمارات ستعزز قدراتنا على دعم تطوير منظومة قوية وحيوية للأمن السحابي في الإمارات، ودعم جهود الحكومة لترسيخ مكانة الدولة بصفتها واحة رقمية متقدمة".

وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: "يجسد توقيع مذكرة التفاهم تعاوناً استراتيجياً يعزز الخبرات والمعارف المرتبطة بالأمن السحابي من خلال فرص التعليم والرعاية لمجموعة من المواهب في مجالات الأمن السحابي، مما يدعم هدفنا بتنمية القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني انسجاماً مع الجهود الاستباقية لحكومة دولة الإمارات لترسيخ مكانة الدولة كمركزاً رقمياً عالمياً موثوقاً به".

ويواجه العالم نقصاً حاداً في المهارات في مجال الأمن السيبراني، حيث أفاد 56% من المتخصصين في مجال الأمن على مستوى العالم أن النقص في موظفي الأمن السيبراني يعرض مؤسساتهم للخطر. لذا من المهم جداً تضافر جهود الأطراف المعنية لتنمية القدرات والمهارات في القطاع.

شاركت هواوي في "جيسيك جلوبال 2023" كشريك استراتيجي، إذ عرضت باقة متنوعة من أحدث حلول الأمن السيبراني والابتكارات المكرسة للتحول الرقمي وسيناريوهات الاستخدام الناجحة. وحازت هواوي على هامش الحدث على جائزة أفضل مبتكر لأمن الشبكات للعام في حفل توزيع جوائز ITP.net عن فئة الريادة الأمنية، وذلك بفضل تطويرها أول حل مكرّس لحماية مراكز البيانات من الهجمات بالاستناد إلى تنسيق إمكانات التخزين الشبكي مالتي لاير رانسوم وير بروتكشن Multilayer Ransomware Protection Solution والذي يمكن المؤسسات من الارتقاء بقدرات حماية الأمن السيبراني ونقلها من الاستجابة السلبية إلى الدفاع الاستباقي.

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