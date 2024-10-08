دبي، الإمارات العربية المتحدة- يسر شركة Crystal Intelligence، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تحليلات تقنية البلوكشين والامتثال ومراقبة المخاطر، أن تعلن عن شراكتها الإستراتيجية مع BitOasis، أكبر منصة وساطة وتداول للأصول الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ستعمل حلول Crystal المتطورة لمكافحة غسيل الأموال ومراقبة المعاملات، والنهج المحلي للغاية لتحليلات البلوكشين على تعزيز قدرة BitOasis على حماية مستخدميها وضمان الامتثال القوي للقواعد واللوائح ذات الصلة.

منذ إطلاقها في عام 2016، ظلت BitOasis ملتزمة بتزويد عملائها بفرصة آمنة ومضمونة ومنظمة لشراء وحفظ وبيع الأصول الافتراضية عبر 15 دولة في المنطقة. مع حجم تداول تجاوز 6 مليارات دولار أمريكي منذ إطلاق المنصة، ستوفر تقنية Crystal لـ BitOasis تحليلات ورؤى في الوقت الفعلي تقريبًا للمساعدة في منع الاحتيال، وتعزيز إطار الامتثال للمنصة بشكل أكبر.

"تستعد الإمارات العربية المتحدة بأنظمتها التقدمية لتصبح عاصمة العملات الرقمية في العالم. بفضل خبرتنا في مجال استخبارات البلوكشين، نريد تمكين الشركات المرخصة مثل BitOasis للحفاظ على أمان المنصة وعملائها" حسب تصريحات Navin Gupta، الرئيس التنفيذي لشركة Crystal. "نحن فخورون بالشراكة مع منصة رائدة في المنطقة ونعتقد أن BitOasis تضع المعيار للتركيز على بناء مجموعة قوية من أدوات الامتثال، بما في ذلك Crystal".

"تقدم Crystal مزيجًا فريدًا من إمكانات الامتثال التحليلية العميقة مع واجهة سهلة الاستخدام يمكن لفريقنا الاستفادة منها على الفور" حسب تصريحات Ola Doudin، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة BitOasis. "يؤكد هذا التعاون التزامنا المستمر بتوفير بيئة تجارية آمنة ومأمونة لمستخدمينا".

كانت شركة Crystal قد أعلنت مؤخرًا عن افتتاح مكتبها في دبي بهدف تقديم خدمات استثنائية للعديد من الشركاء لديها في المنطقة. مع تطور مجال الأصول الرقمية، يظل التنظيم موضوعًا مركزيًا، وخاصة في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، واستقرار الأسواق المالية. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة إلى الأمام في مواءمة اللوائح الإقليمية مع القدرات التحليلية العميقة، مما يشكل سابقة لمعايير الامتثال المستقبلية في مجال الأصول الافتراضية.

إخلاء المسؤولية: تنطوي تجارة الأصول الافتراضية على أخطار كبيرة وتقلبات شديدة. قد تخسر كل القيمة المستثمرة بالكامل أو جزئيًا دون أي حماية مالية. اطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

حول BitOasis

يقع مقر BitOasis في دبي، وهي أكبر منصة إقليمية لتداول العملات الرقمية وأكثرها موثوقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تأسست BitOasis في عام 2016، وهي رائدة في النظام الإيكولوجي للعملات الرقمية في المنطقة، وتعمل كمنصة انطلاق لمشتري العملات الرقمية لأول مرة والمتداولين المحترفين على حد سواء. تتوفر المنصة في 15 دولة في جميع أنحاء المنطقة، وتوفر للمستثمرين طريقة آمنة ومأمونة لشراء أكثر من 60 عملة رقمية والاحتفاظ بها وبيعها. منذ إطلاقها، قامت BitOasis بمعالجة أكثر من 6 مليارات دولار من حجم التداول وجمعت أكثر من 40 مليون دولار من التمويل من كبار المستثمرين الإقليميين والعالميين، مثل Wamda Capital وJump Capital وPantera Capital وGlobal Founders Capital.

حول Crystal

Crystal هي شركة رائدة في مجال استخبارات البلوكشين تعمل على تمكين المؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية من خلال تحليل البلوكشين في الوقت الفعلي وحلول التحقيق والامتثال. تأسست شركة Crystal في عام 2018، وهي تساعد المؤسسات المالية على الامتثال للوائح العالمية لمكافحة غسيل الأموال بكفاءة. يستفيد المحققون والوكالات الحكومية من تقنية Crystal المتطورة والاستخبارات الفريدة في الوقت الفعلي لحل التحقيقات المتعلقة بالعملات الرقمية. متاح كمستكشف مجاني للبلوكشين أو البرمجيات كخدمة أو واجهة برمجة التطبيقات.

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