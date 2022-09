عمّان: أطلقت Correlation One – وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا التعليم - برنامج Data Science for All (DS4A) الرائد في الأردن، والذي يمتد على مدار 10 أسابيع، وسينطلق بدايةً من 1 تشرين الأول 2022 لتدريب 50 مشاركةً ومشاركاً في الأردن على مهارات تحليل البيانات. وسيُوصَّل الخريجون بفرص عمل لدى الشركات المحلية وجهات التوظيف متعددة الجنسيات التي تبحث عن مواهب مؤهلة لشغل وظائف تُدار عن بُعد في الأردن.

لاقى طلب الالتحاق بالبرنامج استحسان الطلبة والموظفين في جميع أنحاء الأردن؛ حيث أكمل أكثر من 1700 شخص طلب الالتحاق بالبرنامج وتقييم المهارات وإجراءات المقابلة في غضون أسبوعين فقط. وشملت قائمة المتقدمين عاملين متمرسين يتمتعون بخبرات ومعارف في هندسة البرمجيات والمجالات التقنية الأخرى، بالإضافة إلى المتعلّمين ذاتياً ممن يسعون للحصول على تدريب متقدم وشهادة. ويُقدَّم برنامج DS4A / Jordan مجانًا للمتعلمين، وتعتمد معايير القبول فيه بالكامل على الجدارة.

سيشترك المتعلمون في التدريب المباشر خلال البرنامج الافتراضي ويعملون معاً ضمن جلسات متزامنة. وتعتمد المحاضرات على حالات عمل تهدف إلى نقل مهارات حقيقية في سياقات واقعية غير نظرية. وستتيح الدورة أيضاً للمتعلمين التعاون ضمن فرق لإعداد مشاريع التخرج باستخدام مجموعات بيانات فعلية تناسب سياق الأردن. وستتطرق هذه المشاريع لمواضيع مثل التعليم، والطاقة، وأنظمة المياه، وتحديث القطاع العام.

يعمل برنامج Correlation One في نهاية المطاف على سد الفجوة الأخيرة بين المحترفين وفرص العمل؛ إذ تعمل الشركة بشكل وثيق مع نخبة من الشركات الأكبر حجماً والأكثر إبداعاً في العالم من أجل تلبية احتياجات التوظيف لديهم. وتشمل جهات التوظيف الشريكة "أمازون"، و"أكسنتشر"، و"جونسون آند جونسون"، و"سيتي بنك" وغيرها. ويدعم البرنامج بشكل مباشر الجهود الوطنية لإعادة تأهيل المواهب بالمهارات وتطويرها، بوصفها وسيلة لتعزيز مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي والتنسيق بين الموظفين ومتطلبات جهات التوظيف الدولية.

وبهذه المناسبة، قال معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة: "لكي يصبح الأردن مركزاً عالمياً للمواهب، يجب أن يجذب الشركات العالمية. يهدف برنامج DS4A / Jordan إلى تحقيق ذلك من خلال توفير تدريب مجاني ورائد للشباب الموهوبين والعاطلين عن العمل وأصحاب الأجور المتدنية، بما في ذلك النساء واللاجئين. نحن متحمسون للشراكة مع Correlation One تحت مظلة مبادرة Jordan Source لتنفيذ برنامجها التدريبي من أجل التوظيف الذي سيجذب انتباه الشركات الكبرى، مما يتيح لهم معرفة أن الأردن هو المكان المناسب لتجميع القوى العاملة في مجال البيانات والمهارات الرقمية".

وبدوره، قال شمس الدين مصطفى، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة Correlation One: "في الأسواق المتطورة اليوم، يزداد النظر إلى محو الأمية في مجال البيانات على أنّها ميزة تنافسية للأفراد والمؤسسات والحكومات. لذا، يسرنا جلب برنامج "DS4A" المشهور عالمياً إلى الأردن الذي يتمتع اقتصاده بإمكانيات تقنية هائلة وعقول شابة حريصة على التعلّم. في انتظار زملاء برنامجنا 10 أسابيع من التدريب العملي المكثف القائم على منهج فريد يسترشد بالسوق، والذي يعلّمهم تسخير قوة البيانات لحل مشاكل الحياة الواقعية. وسيُتاح لهم أيضاً التواصل مع أصحاب الخبرة الذين يشاركونهم التفكير نفسه، وإظهار قدراتهم على إضافة قيمة عملية إلى جهات التوظيف الشريكة المرموقة. وبذلك، فهم لا يكتفون بالتأسيس لمسارات مهنية ناجحة فحسب، بل يدعمون أيضاً نمو مختلف القطاعات التي تعتمد على البيانات، وبالتالي يساهمون في الازدهار على الصعيد الوطني".

ومن جانبها، قالت شهد عطية مديرة Correlation One في الأردن: "يوجد موارد بشرية ومواهب هائلة غير مستغلة في الأردن. يركز عملنا على خلق فرص لهذه المواهب من خلال توفير تعليم عالمي المستوى لهم، ثم ربطهم بشركات عالمية تبحث عن مجموعات جديدة من المواهب. نريد أن نكون الجسر بين المواهب في الأردن وفرص العمل العالمية، ونحن متحمسون لإطلاق عملياتنا هنا".

تطوّر برامج Correlation One المواهب وفرص العمل على المستوى الوطني. وحتى اليوم، وفّرت البرامج تدريباً لأكثر من 8000 متعلّم من مختلف أنحاء العالم.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا:

شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية

هاتف:+962 6 585 4002/6

فاكس: +962 6 585 3001

ص.ب. 930391، عمّان 11193، الأردن