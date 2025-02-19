أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة"Core42"، التابعة لمجموعة " G42"، والمتخصصة في البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، عن إطلاق منصة "ساحة مبتكري الذكاء الاصطناعي" في مراكز البيانات بالدولة، بهدف تمكين المطورين ومهندسي الذكاء الاصطناعي من الاستفادة من تطبيقات ووكلاء ذكاء اصطناعي جاهزة، بالإضافة إلى نماذج لغوية وأدوات متقدمة تدعم تطوير وتدريب الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد منصة "ساحة مبتكري الذكاء الاصطناعي" المتاحة مجاناً على مسرّعات الذكاء الاصطناعي من شركة " كوالكوم"، كل من "Qualcomm® Cloud AI"، إلى جانب حزمة "Qualcomm® AI Inference Suite" لتعزيز كفاءة المعالجة والاستدلال الذكي. تهدف منصة "ساحة مبتكري الذكاء الاصطناعي" لإزالة تعقيدات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال توفير بيئة متكاملة تضم محركات تسريع الذكاء الاصطناعي، وواجهات برمجية موحدة، وتطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي جاهزة للاستخدام. وتماشياً مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، تُلَبي المنصة حاجة الشركات المتزايدة للأتمتة والتوسّع وتحسين الأداء، حيث تتيح للمطورين ومهندسي الذكاء الاصطناعي إمكانية بناء وتطوير الحلول الذكية بكفاءة في مجالات متنوعة، بدءاً من مجال الرؤية الحاسوبية وصولاً إلى التطبيقات التوليدية.

وأكد راغو تشاكرافارثي، نائب الرئيس التنفيذي للهندسة في شركة Core42، أن الذكاء الاصطناعي يشكل ركيزة أساسية في التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها قطاع الأعمال، مشيرًا إلى التزام الشركة بتوفير بنية تحتية متطورة تدعم هذا النمو. وأضاف قائلاً: "تساعدنا حزمة ‘Qualcomm AI Inference Suite‘ على تسهيل الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز كفاءتها، مما يسهم في تسريع الابتكار وتحقيق استدامة أكبر في مختلف القطاعات".

وتتيح مجموعة أدوات "Qualcomm AI Inference Suite" لمطوري الذكاء الاصطناعي تصميم تطبيقات متطورة تشمل المحادثات التفاعلية، والاستدلال الذكي، وتوليد الأكواد والصور، وحلول البحث والتحليل الذكي. وتدعم المنصة تشغيل التطبيقات عبر نظام "Kubernetes" والبنية المعتمدة على الحاويات، مما يسهل التكامل مع نماذج وأنظمة تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة. كما توفر للمطورين إمكانية الوصول المجاني إلى نماذج لغوية مفتوحة المصدر، مثل "Llama-3.3 70B" و "JAIS 30B".

ومن جانبه، أكد راشد العطّار، نائب رئيس قسم الحوسبة السحابية بشركة "كوالكوم تكنولوجيز" أن التعاون مع "Core42" يمثل خطوة نحو فتح آفاق جديدة في مجالات الأتمتة والكفاءة التشغيلية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة يمكن أن تُحدث تحولًا كبيرًا على مستوى المؤسسات، عبر تقديم وكلاء ذكاء اصطناعي متطورين لدعم تطبيقات متنوعة، تشمل أتمتة المدن الذكية، والتسويق الرقمي، والتطبيقات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف قائلاً: "توفر هذه الحلول منصة متكاملة وآمنة، تتيح للمطورين الوصول إلى المستخدمين دون الحاجة إلى إدارة بنى تحتية معقدة، مما يسهم في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع."

يمكن الآن للمطورين ومهندسي الذكاء الاصطناعي الوصول إلى منصة "ساحة مبتكري الذكاء الاصطناعي" عبر الرابط التالي https://playground.core42.ai

نبذة عن "Core42"

تعد شركة Core42، التابعة لمجموعةG42 ، شركة رائدة في تمكين الأفراد والمؤسسات والدول من استغلال الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية السيادية والخدمات الرقمية. تسعى Core42 إلى تسخير أحدث الحلول والابتكارات لتسريع مسيرة نجاح عملائها ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم بفعالية وكفاءة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.core42.ai

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نُبذة عن شركة "كوالكوم":

تعمل Qualcomm على تمكين عالم يتصل فيه الجميع وكل شيء بذكاء. من خلال خارطة طريق تقنية موحدة، نستطيع توسيع نطاق التقنيات التي أطلقت ثورة الهواتف المحمولة، بما في ذلك الاتصال المتقدم، والحوسبة عالية الأداء ذات استهلاك الطاقة المنخفض، والذكاء المدمج في الأجهزة، وغيرها، لتطبيقها على الجيل القادم من الأجهزة الذكية المتصلة عبر مختلف الصناعات.

وتسهم ابتكاراتQualcomm ومنصات Snapdragon التابعة لنا في تحقيق تكامل بين الحوسبة السحابية والأجهزة الطرفية، وتحويل الصناعات، وتسريع الاقتصاد الرقمي، وتغيير الطريقة التي نختبر بها العالم للأفضل. تشمل شركة كوالكوم إنكوربوريتد، أعمال الترخيص الخاصة بنا، والغالبية العظمى من محفظة براءات الاختراع الخاصة بنا. أما شركة كوالكوم تكنولوجيز التابعة لشركة كوالكوم إنكوربوريتد فهي تدير معظم وظائفنا في مجال الهندسة، والبحث والتطوير، وجميع منتجاتنا وخدماتنا تقريبا، بما في ذلك أعمال أشباه الموصلّات QCT .

المنتجات التي تحمل علامة Snapdragon وQualcomm هي من كوالكوم تكنولوجيز و/أو شركاتها التابعة. تقنيات Qualcomm الحاصلة على براءات اختراع تُرخص من قِبل كوالكوم إنكوربوريتد. أما Qualcomm Cloud AI فهو منتج تابع لكوالكوم تكنولوجيزو/أو الشركات التابعة لها.

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