



24 سبتمبر 2024 - أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "Core42"، التابعة لمجموعة "G42"، والمزود المتخصص بحلول الحوسبة والسحابة السيادية، والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، إطلاقها النسخة المُطَوَّرَة من منصة "Compass" لتوفر بذلك ميزات ونماذج ذكاء اصطناعي توليدي جديدة بالإضافة إلى تطبيق عبر الهاتف المتحرك "Compass Chatأطلقت شركة “Core42“ تطبيق "Compass Chat" وأتاحته في أجهزة "Android" و "iOS"، لمساعدة المستخدمين عبر إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من تعزيز إنتاجيتهم، وتحسين كفاءة عمل المؤسسات. ويتكامل التطبيق مع خدمة "Entra ID" التي تسهل عملية تسجيل المستخدمين مع الحفاظ على مستويات عالية من الأمان. كما يعتمد التطبيق على تقنية "RAG" التي تُمَكّن النماذج اللغوية من البحث عن المعلومات من مصادر خارجية موثوقة لضمان توليد معلومات دقيقة للمستخدم. ويتكامل التطبيق أيضاً مع أداة ""Confluence المخصصة لتعاون فرق العمل على إدارة المشاريع، كما أن تطبيق "Compass Chat" مدعوم بخدمة التخزين السحابي "Azure Blob Storage" التي توفر إمكانية تخزين كميات كبيرة من البيانات غير المهيكلة مثل الصور والفيديوهات والمستندات.

وبهذا الصدد، قال راجو تشاكرا فارذي، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الهندسة في شركة "Core42": " إطلاق منصة ‘Compass‘ هو خير دليل على التزامنا بالوعد الذي قطعناه في Core42 لمواصلة مسيرة التميز والابتكار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. إن خطوة التحسينات على المنصة بالإضافة إلى طرح تطبيق ‘Compass Chat‘ سيعزز تفاعل الشركات مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيمنحها كفاءة ومرونة أكبر في عصرنا الرقمي".

وأضاف تشاكرا فارذي: "يتيح تطبيق ‘Compass Chat‘ الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي مثل GPT-4o وJAIS 30B، مما يضمن قدرات متقدمة في معالجة اللغة. ويدعم التطبيق اللغتين العربية والإنجليزية، ويوفر تجربة دردشة سلسة ومزامنة البيانات في مختلف الأجهزة، ما يساعد المستخدمين على تحسين إنتاجية أعمالهم سواء من داخل مكاتبهم أو أثناء تنقلهم".

وتأمل شركة "Core42" من إطلاق النسخة الجديدة من منصتها "Compass" أن تلعب دوراً فاعلاً في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحول إلى حاضنة عالمية للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، إذ توفر المنصة أدوات تحكم محسنة للحفاظ على خصوصية البيانات، لتضمن تقديم حلول آمنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات المحلية من جهة، ولتعكس من جهة أخرى التزام الإمارات بحماية المعلومات الحساسة ودفع عجلة دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

نبذة عن "Core42"

تعد شركة "Core42"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "G42" الإماراتية، وهي تعمل على تمكين الأفراد والمؤسسات والدول من تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي. كونها المزود الرائد لخدمات وحلول الحوسبة السحابية السيادية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بكافة خدماته، تستهدف "Core42" مساعدة الآخرين على تحقيق أهدافهم الطموحة من التحول الرقمي، والوصول لهذه الأهداف بشكلٍ سريع وبأعلى معايير الجودة.

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