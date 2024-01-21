• استراتيجية توسعية في دول التعاون الخليجي.. ومصر بوابتنا للسوق الأفريقية

• أحمد جابر: نستهدف التغلب على قيود الأنظمة التقليدية وتطويرالبنية التحتية للبنوك

الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة CoorB العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية الرقمية عن إطلاق أعمالها في 3 أسواق رئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا؛ هي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، بهدف مساعدة الأسواق على التحول إلى اقتصادات رقمية بوتيرة متسارعة، وتكلفة أقل، وتعزيز الوجود الرقمي للبنوك والمؤسسات المالية.

وتتبنى CoorB استراتيجية توسعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقا من خبرات الشركاء المؤسسين التي تمتد لأكثر من 40 عاما في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية الالكترونية في أكثر من 10 دول حول العالم، تشمل السوق الأمريكية وعددا من الدول في أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وبنية تحتية تضم أكثر من 500 خبير متخصّص.

ويتوزع هيكل ملكية شركة CoorB بين ثلاثة مساهمين رئيسيين؛ هي شركة CME المتخصصة في تقديم حلول تكنولوجية بخبرة 40 عاما، وتعمل مع أكثر من 100 مؤسسة، منها شركات مُدرَجة على قائمة Fortune 500 الأميركية ويستفيد من حلول CME 80 مليون مستخدم يوميا، وياسر زيدان، بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في ريادة الأعمال، وتصمبم الاستراتيجيات، وابتكار المنتجات وتحسين تجربة العملاء، وأحمد جابر الذي يمتلك خبرات تزيد عن عقدين في قطاع التكنولوجيا المالية، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتضمن مسيرته المهنية أدوارا مهمة في شركتي VISA وThe ENTERTAINER.

ومن خلال تعاونها مع الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ومشغلي شبكات المحمول، تستهدف شركة CoorB تسريع عملية التحول الرقمي، وتعزيز نمو الأعمال والتشغيل بكفاءة، وتقديم منصات رقمية شاملة، وأتمتة العمليات، وتحليل البيانات، لتوفير رؤًى لاتخاذ قرارات صحيحة، وتحسين تجربة المستخدم، وحلول لمشغلي المحمول في المجال المالي، فضلا عن الحلول الأمنية والامتثال.

من جهتها، قالت كارول الشرباتي، رئيسة مجلس إدارة CoorB: "نسعى لتطوير تكنولوجيا مستدامة ومتقدمة هنا في الشرق الأوسط تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في جميع أنحاء المنطقة من خلال الجمع بين أفضل التقنيات، ورؤية الجيل الجديد للخدمات المالية".

وتابعت: "نحن لا نزود الشركات بحلول تقنية فعّالة فحسب، بل نُحدِث أيضا تأثيرا أوسع في المجتمع، ونتصور مستقبلا تضع فيه ابتكاراتنا المحلية معايير جديدة على المستوى العالمي".

وقال أحمد جابر، الرئيس التنفيذي لشركة CoorB: "ندرك جميع التحديات والتفاوتات التي تواجه اعتماد التكنولوجيا في المؤسسات، لذلك نتخصص في توفير أهم الحلول الرقمية، ونعمل على تطوير الأنظمة، وتحديث البنية التحتية للبنوك والمؤسسات العاملة في القطاع المالي خلال أسابيع دون الحاجة لاستبدال أصولها التكنولوجية الحالية، ما يمكّنها من تحقيق أداء أسرع، وأكثر كفاءة، وبتكلفة مخفضة بشكل كبير".

وأضاف: "نستهدف التغلب على قيود الأنظمة التقليدية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي؛ لتزويد العملاء بحلول وخدمات تنافس أكبر مزوّدي التكنولوجيا على مستوى العالم."

نبذة.. ما يستغرق تقليديًا سنوات، تحققه CoorB في أسابيع

CoorBشركة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية الرقمية، وتعمل مع الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ومشغلي شبكات المحمول وتمتلك خبرات متنوعة وبنية تحتية قوية وشبكة علاقات حول العالم إنطلاقاً من تاريخ حافل بالإنجازات للشركاء المؤسسين والاعتماد على أكثر من 500 خبير متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

CoorB هي شركة خدمات احترافية متخصصة في الإستراتيجية والاستشارات والتكنولوجيا والخدمات المدارة. تعمل مع البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لتصميم وتنفيذ نماذج مبتكرة لنمو الأعمال؛ تقدم خبرات تشمل استراتيجية الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة والإدارة الفعالة للبرامج، وحلولاً تكنولوجية متطورة يمكنها الموائمة مع المتطلبات المستقبلية لكونها مصمَّمة بطريقة تتغلب على قيود الأنظمة التقليدية القديمة دون الحاجة الى تغييرها بشكل كامل.

CoorB تعزز قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات بشكل فائق الجودة والسرعة وتضمن أن تخدم التكنولوجيا أهداف الأعمال. إن التعبئة السريعة للموارد والخبرات والنهج الفريد لحل المشكلات يمكّنها من تحقيق نتائج ذات مغزى خلال أسابيع.

لمزيد من المعلومات، يمكنك الوصول إلى موقعنا الإلكتروني www.coorb.io.



لمحة:

من خلال مراقبتنا لكيفية تنفيذ المؤسسات لحلول التكنولوجيا؛ لاحظنا أن الفجوة بين السرعة ونجاح الحلول لا تنبع في كثير من الأحيان من التحديات التكنولوجية، مثل التكامل والأمان فحسب، ولكن أيضا من نقص المهارات البشرية. ونتعامل في CoorB مع هذه الفجوة من خلال حل مشكلات الأنظمة القديمة، واستخدام التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، ونركز على تقليل الفجوة في توفر المهارات البشرية، حيث نعزز بهذه الاستراتيجية من قدرتنا على تبسيط العمليات، والتغلب على عوائق الكفاءة، ورفع معدل نجاح اعتماد التكنولوجيا بشكل كبير.

مجلس إدارة CoorB:

تعدّ الخلفيات المتنوعة والمتعددة الجنسيات لفريق إدارة CoorB أمرا أساسيا لنجاحها، حيث يجلب كل عضو مزيجا فريدا من المهارات والخبرات، ما يسهم في نهج الشركة القوي والمتكامل في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وحلول التكنولوجيا المالية.

كارول الشرباتي، المؤسسة المشاركة، ورئيسة مجلس الإدارة لشركة CoorB.

تمتد مسيرة كارول الشرباتي المهنية المتميزة في كلا المجالين الأكاديمي والتكنولوجي، وبصفتها أستاذة في جامعة القديس يوسف في بيروت منذ عام 2000، فهي تنقل معرفتها في كل من الاقتصاد الكلي ونظرية الألعاب، وقد شغلت كذلك منصب مديرة معهد العلوم السياسية الأمر الذي كان له دور كبير الأثر في إثراء مسيرتها الحافلة بالتميز. أما في مجال التكنولوجيا، فقد شاركت كارول في تأسيس شركة CME Offshore، حيث أظهرت براعتها في الحلول التكنولوجية المبتكرة، ويؤكد دورها في Siren Analytics and Associates أيضًا على مساهماتها الغنية عن التعريف في استشارات القطاع العام والدمج بين مهاراتها الأكاديمية ومهاراتها في ريادة المشاريع. وتغطي خبرة كارول المتنوعة نطاقًا واسعًا يمتد من الأوساط الأكاديمية وصولًا إلى الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

أحمد جابر، المؤسس المشارك، والرئيس التنفيذي لشركة CoorB.

يتميز أحمد جابر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة CoorB، بقيادته الديناميكية في قطاع التكنولوجيا المالية. إضافة لخبرته التي تزيد عن 23 عامًا، بما في ذلك دوره المحوري كرئيس تنفيذي في شركة ENTERTAINER The وفترة عمل أخرى كبيرة وهامة في Visa، يُعرف جابر بخبرته في مجال الحلول المالية المدفوعات الرقمية والشراكات الاستراتيجية. وقد كانت قيادته فعالة في تطوير البنى التحتية لخدمات الدفع وتعزيز الشمول المالي عبر الأسواق المتعددة، ويجمع منهجه بين إدارة الأعمال الاستراتيجية والتركيز على الحلول التي تركز على العملاء، مما يؤدي إلى زيادة الولاء وإنشاء فجوة تنافسية وبالتالي تحقيق نمو مستدام للإيرادات.

ياسر زيدان، المؤسس المشارك، وعضو مجلس إدارة تنفيذي لشركة CoorB.

تتسم مسيرة ياسر زيدان المهنية اللامعة بالتوازن في القيادة في المجالات المتنوعة، إضافة إلى تولّيه مسؤوليات في ريادة الأعمال والتكنولوجيا وحوكمة الشركات، فقد كان لأدواره على اختلافها الصدى الواضح عبر القطاعات. وبصفته عضوًا في مجلس إدارة CoorB ورئيسًا لمجموعة زيدان، فهو يتفوق في تمثيل الشركة وبقيادة مجلس الإدارة. كما أنه وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة توزيع - بلاك بيري، كان زيدان رائدًا في مجال توزيع الهواتف المحمولة، محققًا النمو الملحوظ. وقد أظهرت فترة تولي ياسر منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات الدولية مدى كفاءته في إدارة العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما وتمتد خبرته أيضًا إلى مجالات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.

وسام يوسف، المؤسس المشارك، وعضو مجلس إدارة تنفيذي لشركة CoorB.

يتمتع وسام يوسف بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال التكنولوجيا والأعمال، وهو عضو مجلس إدارة شركة CoorB والمؤسس المشارك، والرئيس التنفيذي لشركة CME Offshore SAL. لقد كان لوسام دور فعال في توسيع نطاق CME من بداياتها المتواضعة إلى أن أصبحت شركة متعددة الجنسيات توظف أكثر من 500 مهندس وتخدم 80 مليون مستخدم. يملك وسام خبرة متنوعة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك تطوير البرمجيات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وقد أدت قيادته في CME إلى مساهمات كبيرة في تصميم المنتجات وتجربة العملاء، والحصول على براءات الاختراع في قطاع التكنولوجيا.

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