الكويت، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم التعليم الرقمي وتمكين جيل الشباب، أعلنت شركة طلبات، المنصة الرائدة للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تجديد شراكتها مع Coded في مبادرة أكاديمية X للعام الثاني على التوالي. تأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة العام الماضي، حيث استطاعت استقطاب أكثر من 300 فتاة شابة، شاركن في برنامج مكثف ساعدهن على تطوير مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا، البرمجة، وريادة الأعمال.

أكاديمي X، وهي إحدى مبادرات CODED المتخصصة، تهدف إلى خلق بيئة تعليمية موجهة خصيصاً للفتيات الكويتيات، تساعدهن على اكتساب أدوات العصر الرقمي، وتفتح لهن آفاقاً جديدة في مجالات لطالما كانت فيما مضى مقتصرة على فئة محددة. وقد ساهمت طلبات، من خلال رعايتها السابقة، في تسليط الضوء على أهمية إشراك الفتيات في هذا المجال، وتشجيعهم على خوض تجارب مهنية مستقبلية في عالم التكنولوجيا.

وفي نسخة هذا العام، تتوقع الأكاديمية استقبال 500 مشاركة، وهو رقم يعكس الإقبال المتزايد من الفتيات على تعلم واحدة من أهم المهارات في مجال العمل، سواءً في الوقت الحالي أو المستقبل. وكجزء من التزامها المتجدد، ستلعب طلبات دوراً أكثر فاعلية، ليس فقط من خلال دعمها المادي والمعنوي، بل أيضاً عبر انخراطها المباشر في مختلف مراحل البرنامج. إذ ستشارك الشركة في لجنة التحكيم التي ستقيّم مشاريع الفتيات المبتكرة، كما سيقوم فريق من موظفيها وخبرائها بتقديم جلسات تدريبية متخصصة ضمن كل دفعة، تهدف إلى إثراء المحتوى العملي وتوسيع آفاق المشاركات.

واحدة من أبرز المحطات المنتظرة في هذه النسخة، ستكون ورش التدريبية التي ستُعقد في مقر شركة طلبات الرئيسي في الكويت، حيث ستُتاح للفتيات فرصة فريدة للتعرف على بيئة العمل داخل واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا في المنطقة. هذا التفاعل المباشر مع الواقع العملي من شأنه أن يعزز ثقة المشاركات بأنفسهن، ويمنحهن دافعاً أكبر لمواصلة التعلّم والانخراط في القطاع الرقمي.

وفي ختام البرنامج، ستقوم طلبات بتكريم الفرق الفائزة من خلال تقديم جائزة حصرية تعكس تقديرها للجهد والابتكار الذي أبدته المشاركات. ولا يُنظر إلى هذه الجائزة على أنها مجرد مكافأة، بل كتتويج لمسيرة تعليمية وتجربة حقيقية عاشتها الفتيات، وقد تكون نقطة انطلاق نحو مستقبل مهني واعد.

وفي تعليق له على الشراكة، صرّح السيد بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير العام لطلبات الكويت قائلاً: "نحن فخورون جداً بشراكتنا مع Coded في النسخة الثانية من أكاديمي X . هذه المبادرة لا تساعد فقط في إنتاج مبرمِجات ومهندسات المستقبل، بل تبني جيلاً جديداً من الفتيات الواثقات، القادرات على صناعة الفارق في مجتمعاتهن. نحن نرى في دعمنا لهن استثماراً مهماً في مستقبل الكويت والمنطقة ككل".

من جهته، قال هاشم بهبهاني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في أكاديمية كودد: "إن شراكتنا مع طلبات هي شراكة حقيقية تسعى إلى بناء مستقبل مشرق للفتيات في قطاع التكنولوجيا. الشركة لم تكتفِ بالرعاية، بل أصبحت جزءاً من التجربة التعليمية من خلال التدريب والمشاركة الفعلية. هذه النوع من التعاون هو ما نصبو إليه لإحداث أثر مستدام في حياة جميع الفتيات المشاركات في الأكاديمية".

إن التزام طلبات بهذه الشراكة يتجاوز المفهوم التقليدي للرعاية، ليمثل رؤية شاملة تهدف إلى تمكين الفتيات، وتعزيز التنوع في سوق العمل التكنولوجي، وخلق بيئة رقمية أكثر شمولاً وإنصافاً، وهو ما يتماشى مع رؤية الشركة وهدفها الاستراتيجي على المدى البعيد.

عن طلبات:

منذ إطلاقها في الكويت في عام 2004، تقدم "طلبات"، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام، أو التوصيل، أو الطلبات الخارجية، أو منتجات البقالة، أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلى مستويات الراحة والموثوقية لعملائها.

وتتمتع "طلبات" بجذور محلية عميقة، ما يوفر فهماً حقيقياً لمتطلبات المجتمعات التي تخدمها في ثماني دول في جميع أنحاء المنطقة. ونعتمد على البيانات والتكنولوجيا المبتكرة لتبسيط الحياة اليومية لعملائنا، وتحسين العمليات لشركائنا من المطاعم والمتاجر المحلية، وتزويد سائقي التوصيل بفرص مالية موثوقة يومياً. ونعمل في "طلبات" على إنشاء بيئة مبتكرة تمكّن موظفي الشركة من إحداث تأثير إيجابي في جميع أنحاء المنطقة عبر منصتنا.

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