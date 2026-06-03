دبي، الإمارات العربية المتحدة (الإمارات): أعلنت شركة سكون للتأمين PJSC ("سكون") أنها حصلت رسميا على رخصة إدارة الصندوق من هيئة سوق رأس المال (CMA)، وأنشأت شركة سكون لحلول توفير مكان العمل لإدارة صندوق التوفير ذ.م.م (SWSSFA) في الإمارات العربية المتحدة.

تمكن هذه المرحلة الجديدة من إدارة برنامجSWSSFA توفير بديل لمزايا نهاية الخدمة (EOSB) في لدولة الإمارات. علاوة على ذلك، من خلال هذا الكيان، تبرز سكون عن السوق من خلال قدرتها على تقديم مجموعة شاملة حقا من حلول مزايا الموظفين الموجهة للشركات الإماراتية.

علق حماد خان، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة سكون للتأمين، في هذه المناسبة قائلا: "نحن متحمسون للغاية لأن هذه الكيان المخصص حصل على رخصة البر الرئيسي من CMA، وهو ما يمثل علامة فارقة محورية لسكون وخطوة رئيسية إلى الأمام في استراتيجيتنا طويلة الأمد للتنويع."

يؤكد استحواذ هذه الرخصة على التزام سكون بدفع الابتكار ضمن مشهد مزايا نهاية الخدمة المتطور في الإمارات، مما يضمن دعم الشركات وموظفيها من خلال هياكل مزايا آمنة وشفافة وتُدار بكفاءة وسلاسة عالية .

نبذة عن سكون

تأسست شركة سكون للتأمين ش.م.ع ("سكون") في عام 1975، وهي شركة مساهمة عامة تُعد من أبرز شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. تُقدّم سكون مجموعة متكاملة من حلول التأمين التي تشمل تأمين المركبات، وتأمين الحياة، والتأمين الصحي، والتأمينات العامة بمختلف فئاتها (العقارات، الطاقة، الهندسة، الطيران، البحري، والمسؤولية)، وتخدم قاعدة عملاء تضم أكثر من 1.6 مليون مؤمَّن. وتمتد عمليات الشركة في جميع إمارات الدولة وسلطنة عُمان.

تلتزم سكون بتوفير حلول تأمينية متقدمة تُسهم في حماية الرفاهية وبناء الثروة، مدعومة برؤية واضحة ومقرّها دبي، وفريق يضم أكثر من 700 متخصص. تعمل سكون من خلال شبكة توزيع واسعة تشمل الفروع، الوسطاء، شركاء التأمين المصرفي، الوكالات، منصات التجارة الإلكترونية، إلى جانب مركز اتصال مخصص لخدمة العملاء.

في عام 2025، بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى سكون 7 مليار درهم إماراتي. وتتمتع الشركة بنسبة ملاءة مالية تتجاوز %275، إلى جانب تصنيفات ائتمانية قوية من كبرى وكالات التصنيف العالمية، حيث حصلت على تصنيف (A) من ستاندرد آند بورز، وتصنيف (A2) من وكالة موديز. تعكس هذه المؤشرات المتانة المالية للشركة، وكفاءة إدارتها للمخاطر، وحوكمتها الرشيدة، وقدرتها على تقديم خدماتها بثبات واستدامة على المدى الطويل.

تضع سكون خدمة عملائها في صميم أولوياتها، وتحرص على تقديم تجربة استثنائية في كل مرحلة. ويشكّل بناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة والرضا حجر الأساس في استراتيجيتها.

تسعى سكون، بكل بساطة، إلى ترسيخ مكانتها كمقياس مرجعي في قطاع التأمين على مستوى المنطقة، بما تقدّمه من مستوى رفيع في جودة الخدمة ورعاية العملاء.

لمزيد من المعلومات حول سكون للتأمين، www.sukoon.com



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رئيس قسم التسويق،

سكون للتأمين (ش.م.ع)

البريد الإلكتروني: ahsan.khan@sukoon.com

نيتيكا ميدها

مدير التسويق الأول،

سكون للتأمين (ش.م.ع)

البريد الإلكتروني: nitika.midha@sukoon.com

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