مشاركة 30 موظفًا من شركة CMA CGM مع متطوعي بنك الطعام المصري في تعبئة و توزيع الكراتين الغذائية للأسر الأكثر احتياجا بالمناطق الريفية في مصر

مبادرة لتوفير الغذاء لنحو 5,000 فرد لضمان حصولهم على غذاء صحي خلال شهر رمضان

مؤسسة CMA CGM وبنك الطعام المصري يطلقان شراكة طويلة الأمد لدعم الأمن الغذائي في مصر. تبدأ هذه الشراكة بمبادرة واسعة النطاق خلال شهر رمضان، حيث سيتم توزيع 1,000 كرتونة مواد غذائية يستفيد منها حوالي 5,000 فرد، بهدف ضمان توفير وجبات الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً خلال الشهر الكريم.

تعاون 30 موظفًا من مجموعة CMA CGM بقيادة الرئيس التنفيذي لشركة CMA CGM مصر، طارق زغلول، مع متطوعي بنك الطعام المصري لتعبئة المواد الغذائية، والتي تم توزيعها في 6 مارس. وتركز جهودهم المشتركة على الوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجًاً، لا سيما في المناطق الريفية، لتوفير التغذية الضرورية للمحتاجين.

"نحن فخورون بالشراكة مع بنك الطعام المصري للمساعدة في دعم الأمن الغذائي في مصر. وقال طارق زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة CMA CGM مصر، إن التزامنا المشترك بدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً، خاصة خلال شهر رمضان، هو انعكاس قوي لقيم التضامن والمساعدات الإنسانية التي تتبناها مؤسسة CMA CGM. "أود أن أعرب عن عميق امتناني لموظفينا لتفانيهم ولبنك الطعام المصري لخبرتهم. وهذه تعد مجرد بداية لالتزامنا طويل الأمد لمساعدة المزيد من العائلات المحتاجة”.

من جانبه، قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، "تمثل شراكتنا مع مؤسسة CMA CGM خطوة مؤثرة في مهمتنا لدعم الأمن الغذائي وضمان عدم ترك أي أسرة بدون تقديم الدعم الغذائي اللازم لها. وتأتي هذه المبادرة في توقيت مناسب، إذ يُعد رمضان شهر العطاء والتضامن، ومن خلال هذا التعاون، نستطيع توفير المواد الغذائية الأساسية لآلاف الأفراد الأكثر احتياجًاً". وأضاف، "إن تأثير هذا التعاون سيتجاوز شهر رمضان، ليُعزز الأمن الغذائي المستدام داخل المجتمعات الأكثر احتياجًاً في مصر، ويُجسد التزامنا المشترك والثابت بتخفيف معاناة الجوع".

على مدار العام، ستقوم مؤسسة CMA CGM وبنك الطعام المصري على تنظيم مبادرات تضامن محلية لضمان تأثير دائم ومستدام.

يمثل هذا العام، الثاني على التوالي الذي تقوم فيه مؤسسة CMA CGM بتوزيع مواد غذائية في مصر، بعد الجهود التي بذلتها العام الماضي في الإسكندرية والقاهرة، حيث قام الموظفون بتوزيع أكثر من 1000 طرد لشهر رمضان.

التزام مؤسسة CMA CGM بدعم الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي عالمياً

تعمل مؤسسة CMA CGM على تنفيذ عمليات تضامنية محلية، استجابةً لدعم الأمن الغذائي، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والبشري واللوجستي لتحسين جهود التوزيع والمساعدات. ففي فرنسا، سواء على أرضيها أو في الأقاليم الخارجية، تتعاون المؤسسة مع منظمات كبرى متخصصة في تقديم المساعدات الغذائية، ومنها "ريستو دو كور"، وبنوك الطعام الفرنسية، و"سيكور بوبولير"، و"سيكور كاثوليك"، و"أنديس".

وفي لبنان، تساهم مؤسسة CMA CGM في توزيع وجبات ساخنة على نطاق واسع، كما دعمت بناء مطبخ متنقل في بيروت، قادر على تقديم 3,000 وجبة يوميًا.

وبالإضافة إلى فرنسا ولبنان، تمتد جهود المؤسسة إلى مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، من خلال شراكتها مع منظمة "ذا سالفيشن آرمي". وبفضل التزامها المستمر، تمكنت المؤسسة من توزيع 10 ملايين وجبة غذائية في مختلف انحاء العالم.

نبذة عن مؤسسة CMA CGM

تأسست مؤسسة CMA CGM في عام 2005 وتترأسها تانيا سعادة زعنّي، وتركز على العمل الإنساني والحصول على التعليم. هذا يجسد القيم العائلية والتضامن لمجموعة CMA CGM، الشركة الرائدة عالميًا في مجال النقل والخدمات اللوجستية، إلى إجراءات ملموسة.

في مواجهة الأزمات، تستفيد المؤسسة من خبرة مجموعة CMA CGM لتقديم الإمدادات الإنسانية الأساسية. كما أنه يدعم الوصول إلى التعليم الجيد والتدريب المهني والتكامل، فضلا عن الابتكار التعليمي والاجتماعي.

ألي اليوم، قامت المؤسسة بنقل 63 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى 97 دولة، ودعمت أكثر من 550 مشروعًا تعليميًا في فرنسا ولبنان وحول العالم، وساعدت 55 رائد أعمال من خلال حاضنتها الاجتماعية . Le Phare

عن بنك الطعام المصري:

أنشئ بنك الطعام عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار سبعة عشر عاما استمر بنك الطعام في دعم الأسر الأكثر احتياجاً في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوي الوطني

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