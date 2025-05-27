المنامة: أعلنت "انفستكورب"، شركة الاستثمارات البديلة العالمية الرائدة، اليوم عن بيع كامل حصتها في Citykart، احدى اسرع شركات التجزئة نمواً في الهند إلى TPG NewQuest وA91 Partners. ويمثل هذا التخارج الكامل خامس عملية بيع ناجحة لانفستكورب ضمن محفظتها لنمو القطاع الاستهلاكي في الهند، وسادس توزيع ماليخلال الـ 32 شهراً الماضية.

وشهدت عملية التوسع التشغيلي لCityKart تطوراً هائلاً في شبكة المتاجر من 37 إلى 137 متجراً. وأثمر ذلك عن إيرادات تقدّر بـ 8.8 مليار روبية هندية (حوالي 102 مليون دولار) خلال السنة المالية 2025. وينعكس ذلك النمو في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مع المحافظة على هوامش رائدة في القطاع. وحققت الشركة ربحية ثابتة بالتوازي مع بناء الوظائف الأساسية، وتعزيز الحوكمة، واستقطاب المواهب عبر مستويات الإدارة العليا والمتوسطة.

وقامت إنفستكورب ببناء شراكة استراتيجية مع المؤسس سودهانشو أغاروال، ودمج استحواذ W-Mart، وإعادة تنشيط المتاجر ضعيفة الأداء، وتحسين عمليات تأمين المصادر وإدارة المخزون.

وقال غوراف شارما، الشريك ورئيس الاستثمارات في الهند لدى إنفستكورب: "كانت Citykart أول صفقة لنا بعد دخولنا الرسمي إلى الهند عام 2019، وتجسد استراتيجيتنا الداعمة للأعمال الرائدة في فئاتها والتي يقودها المؤسسون في القطاعات عالية النمو. تؤكد نتيجة اليوم قدرتنا على تحقيق عوائد جذابة معدلة بحسب المخاطر مع دعم قصة قطاع المستهلكين في الهند".

وعلّق يوسف اليوسف، رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات العالمية لدى إنفستكورب: "أسعدتنا هذه الشراكة مع فريق Citykart، حيث أثمرت عن مضاعفة قاعدة المتاجر ثلاث مرات، وقيادة الشركة خلال الجائحة وتطوير اعمالها . نشكر كل الأطراف المعنية ونثق بأن TPG NewQuest وA91 Partners ستساعدان Citykart على تسريع المرحلة المقبلة من نموها."

وتشمل المنجزات الأخيرة الأخرى، إلى جانب Citykart، بيع حصة إنفستكورب في شركة صنع الحقائب Safari Industries، والتخارج المربح من مستشفى ASG للعيون، ، وتخارج جزئي من الشبكة المتخصصة في غسيل الكلى NephroPlus.

وتستهدف استراتيجية قطاع الملكية الخاصة في إنفستكورب في الهند الفرص خفيفة الأصول عبر قطاعي المستهلكين والتجزئة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، وقطاع الأعمال بين الشركات والتكنولوجيا. وتشمل ممتلكاتها النشطة في الهند Global Dental، وWakefit، وCanpac، وXpressbees، وZolo، وFreshtohome، وIntergrow Brands، وUnilog، وV-Ensure ، والاستحواذ على NSE IT، التي أعيد تسميتها NuSummit، وغير ذلك الكثير، ما يبرز التزام إنفستكورب بتوسيع نطاق الأعمال عالية النمو بالتوازي مع تحقيق سيولة للمستثمرين.

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