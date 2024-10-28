النسخة الثانية من City Garage Live جاءت كجزء من استراتيجية شركة "ماجد فطيم" الشاملة لترسيخ مكانة سيتي سنتر ألماظة كوجهة مفضلة للترفيه والتسوق في مصر

القاهرة، جمهورية مصر العربية: أطلقت شركة ماجد الفطيم، الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فعاليات النسخة الثانية من "City Garage Live" داخل مركز سيتي سنتر ألماظة، والتي أُقيمت في 11 و18 من أكتوبر 2024. جاء هذا الحدث كجزء من استراتيجية الشركة الشاملة لترسيخ مكانة سيتي سنتر ألماظة كوجهة مفضلة للترفيه والتسوق في مصر، حيث سعت إلى تقديم تجارب لا تُنسى تلبي تطلعات مختلف شرائح الزوار، كما جمعت بين التسوق والترفيه والتفاعل الاجتماعي.

وتميزت النسخة الثانية من "City Garage Live" هذا العام بطابع أكثر تنوعًا وإبداعًا، مع مجموعة واسعة من العروض والفعاليات الترفيهية التي استهدفت جيل الشباب والعائلات الشابة لتناسب مختلف أذواق الفئات من الحضور، حيث شملت الفعاليات عروضًا كوميدية، مما أتاح تقديم تجربة ترفيهية فريدة تفوق توقعات الجمهور.

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من “City Garage Live” يوم 11 أكتوبر مع عروض متميزة بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الكوميديا المصرية مثل توفيق المنشاوي، عمر كنتاكي، خالد جواد، وعلاء الشيخ، الذين قدموا عروضاً لاقت تفاعلاً كبيراً من الشباب والعائلات، واختتمت الفعاليات يوم 18 أكتوبر بعرض كوميدي مع فرقة "هاي فايف"، والذي جمع بين الفكاهة والترفيه في تجربة مليئة بالضحك والمرح، مما أتاح للزوار الاستمتاع بتجارب مميزة وممتعة تتماشى مع أجواء التسوق والترفيه في سيتي سنتر ألماظة.

وجاءت هذه الفعالية لاستكمال النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من “City Garage Live” ، على مدار عدة أسابيع، شهدت حضورًا كبيرًا من الزوار، وتفاعلاً كبيراً مع سلسة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة، فيما أطلق مركز سيتي سنتر ألماظة فعالية خاصة لدعم عشاق الرياضة ومشجعي كرة القدم لمساندة المنتخب المصري خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الماضية، هذا بجانب تنظيم City Garage Fashion، والذي كان بمثابة منصة تجمع رواد الأعمال من الشباب والموهوبين مع أصحاب الخبرات البارزة في مختلف المجالات تحت سقف واحد، مما أتاح لهم فرصة الاستفادة من خبرات رواد الصناعة، مما ساهم في إطلاق العديد من العلامات التجارية الجديدة وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للموضة والتصميم.

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه وتتواجد في 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل لدى الشركة 46 ألف موظف، يمثلون 114 جنسية، وتستقبل 600 مليون عميلاً سنويًا في مراكز التسوق التابعة لها ومجتمعاتها ووجهاتها الترفيهية.

تمتلك الشركة أصولًا بقيمة 66 مليار درهم، وتملك أيضاً أعلى تصنيف ائتماني (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة التزامها بالوصول إلى هدف "المحصلة الإيجابية" في مجال المياه والطاقة بحلول العام 2040.

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة، وفق رؤية مؤسسها الراحل، المتمثلة في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم 43000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 18 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. وتمتلك "ماجد الفطيم" وتدير 29 مركز تسوق و7 فنادق وأربع مدن متكاملة، وتستقبل أكثر من 600 مليون عميل في مرافقها وتجاربها كل عام.

تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة، من بينها أربعة مواقع داخلية للتزلج في دبي وأبو ظبي والقاهرة وعُمان بالإضافة المراكز الترفيه العائلي، "ماجيك بلانيت" و"المستكشفون الصغار"، وتفخر الشركة بامتلاكها لمول الإمارات ومول مصر ومول عُمان بالإضافة إلى مراكز التسوق الشهيرة "سيتي سنتر" التي تستكمل محفظة أعمالها في جميع أنحاء المنطقة.

تتعاون المجموعة مع علامات تجارية عالمية شهيرة من قطاع التجزئة العاملة في مجال الأزياء والمستلزمات المنزلية، ومستحضرات التجميل، من بينها "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، ضمن أكثر من 70 متجرًا و20 منصة رقمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء، إلى جانب حقوق الامتياز الحصري لتشغيل وإدارة "كارفور" في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والتي تقدم خدماتها لنحو770 ألف عميل يوميًا. ويتم دعم هذه العروض من خلال برنامج المكافآت "شير" الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصًا تعتمد على البيانات. كما تعد المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها تلال الغاف في دبي والموج في مسقط.

تواصل شركة "ماجد الفطيم" في وضع وإرساء معايير النمو المستدام من خلال استراتيجية الاستدامة " الجرأة اليوم تعني تغييراً في الغد". وتلتزم المجموعة بتحقيق المحصلة الإيجابية في المياه والكربون بحلول عام 2040.

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